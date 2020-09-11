FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 4871 пост • 605 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого

16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого (18 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   время   красота   люди   тогда и сейчас   фото   
1466
18
Время - неумолимо. Оно летит так быстро, что порой не поспеваешь за ним.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   в мире   время   красота   люди   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Дядя 2 часа назад
7. Как менялись технологии на примере фотографии Плутона в 1994 и 2018 годах

ага , первый снимок с телескопа с Земли , второй сделала межпланетная станция нью хоризонс с расстояния 12 тысяч километров. лол .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
labus Полчаса назад
уже вернули на землю...

уже вернули на землю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
BKV 39 минут назад
Как похорошела Москва. ;-)
Как похорошела Москва. ;-)Посмотреть
Как похорошела Москва. ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
6opbka 2 часа назад
марсоход совсем не изменился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 6opbka 2 часа назад
пылью немного оброс и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 6opbka 19 минут назад
А снимок марсиане делают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Один на миллион: люди делятся фото удивительных находок Один на миллион: люди делятся фото удивительных находок Школьница публикует милые фото, но на самом деле она парень Школьница публикует милые фото, но на самом деле она парень Фукусима 8 лет спустя: всё осталось как в день трагедии Фукусима 8 лет спустя: всё осталось как в день трагедии Один на миллион: фото удивительных находок Один на миллион: фото удивительных находок Девушка сделала 100 пластических операций и не узнаёт себя Девушка сделала 100 пластических операций и не узнаёт себя
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

341423



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть, господа!
2
83
О вранье немецких танкистов. Барон Мюнхгаузен нервно отдыхает. Скромнее надо быть,...
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
6
67
Как мстительный картёжник устроил один из самых крупных взрывов в истории США
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры?
0
14
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут...
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
0
131
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
36

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#сша#россия#люди#вторая мировая война#нападение#разное#авария
#интересно#история#животные#в мире#СССР#москва#картинки#настроение#тихановская#актриса
#факты#прикол#белоруссия#общество#кино#позитив#комментарии#необычно#gif#было стало

На что жалуетесь?

Вернуться