16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого

Время - неумолимо. Оно летит так быстро, что порой не поспеваешь за ним.
Время меняет всё вокруг без остановки вот уже миллионы лет, и только в последние столетия люди научились улавливать магию перемен при помощи фотографии. Теперь в любой момент мы можем обернуться назад и посмотреть, как то, что нас окружает, и мир в целом выглядели год назад, 10 лет назад или в некоторых случаях даже 100 лет назад.
Перед вами примеры того, как время поработало над тем, что можно запечатлеть на камеру в формате тогда/сейчас.
Перед вами примеры того, как время поработало над тем, что можно запечатлеть на камеру в формате тогда/сейчас.
4. Как изменились люди и мода на примере снимка на один и тот же старый фотоаппарат с разницей в 150 лет
12. Как изменилось место, где сейчас стоит Университет Монтаны в городе Миссула, США, за 150 лет
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Метки: было стало в мире время красота люди тогда и сейчас фото
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ага , первый снимок с телескопа с Земли , второй сделала межпланетная станция нью хоризонс с расстояния 12 тысяч километров. лол .