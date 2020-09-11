16 фото от людей, которые воссоздали интересные кадры из прошлого

Время меняет всё вокруг без остановки вот уже миллионы лет, и только в последние столетия люди научились улавливать магию перемен при помощи фотографии. Теперь в любой момент мы можем обернуться назад и посмотреть, как то, что нас окружает, и мир в целом выглядели год назад, 10 лет назад или в некоторых случаях даже 100 лет назад.



Перед вами примеры того, как время поработало над тем, что можно запечатлеть на камеру в формате тогда/сейчас.