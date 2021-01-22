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Россиянин, устроив пальбу из&nbsp;автомата на&nbsp;свадьбе, попал на&nbsp;видео, а затем... Просто - попал...

Россиянин, устроив пальбу из автомата на свадьбе, попал на видео, а затем... Просто - попал... (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 23:11
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   автомат   мичуринск   свадьба   следствие   стрельба   тамбов   хулиганство   
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В Мичуринске, который расположен в Тамбовской области 22-летний парень, являясь пассажиром свадебного кортежа, произвёл несколько автоматных очередей в воздух в честь свадьбы своего друга. Видео, на котором машина с заносом несётся по встречке, а из неё лупят автоматическим огнём в белый свет, как в копеечку, теперь есть и у правоохранителей.

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Метки: Россия   автомат   мичуринск   свадьба   следствие   стрельба   тамбов   хулиганство   
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696
Nane First NameLast 2 часа назад
Нужно сломать ему пальцы на руке. Или переехать ноги машиной. Но не дай бог, чтоб насмерть. А потом извиниться.


Что за мода "извиниться"? У нас тут законы аула или УК?
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37k
Прораб 2 минуты назад
Это не россиянин, а дикая горная обезьяна. Усыпить нах.уй.
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886
Шурман 15 минут назад
Я хоть и отслужил хорошо , и ЧУРКА в ваших глазах , но это просто как у нас говорят аларм пистолет , у вас еще и автомат :) Кстати а чем и кого он им напугал ? коробка и документы ? так запрет сделайте и все и так же газовые баллоны ? в чем проблема ? .. Все как будто вчера родились и звуков выстрелов не слышали , вам что нового года с карантинами не хватило ????????????????????
Я хоть и отслужил хорошо , и ЧУРКА в ваших глазах , но это просто как у нас говорят аларм пистолет , у вас еще и автомат :) Кстати а чем и кого он им напугал ? коробка и документы ? так запрет сделайте и все и так же газовые баллоны ? в чем проблема ? .. Все как будто вчера родились и звуков выстрелов не слышали , вам что нового года с карантинами не хватило ????????????????????
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820
оберлейтенант Шурман 2 минуты назад
есть маленький момент, аларм пистолет, как у вас говорят, это не автомат, да и использовать эти вещи в открытую низзя ( это прописано в документации к ним)
да и как понять со стороны охолощенное оно или нет? опознавательные знаки видно с расстояния метр, да и то с трудом. да и вход газов идет через ствол и никаких заглушек яркого цвета там не предусмотрено, так шо есть вопросы.
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4k
RomaXz Полчаса назад
Мне кажется, стрельбу в городе из холостого оружия следует приравнять к стрельбе из боевого и судить соответственно.
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5k
citrus1 Полчаса назад
Одна недоразвитая обезьяна копирует обезьян из соседней стаи
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1k
Александр 36 минут назад
Одна незадача, в охолощенном автомате 10 патронов, здесь же слышно минимум 17. Можете сами замедлить видео и послушать. Кто-то кого-то покрывает.
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820
оберлейтенант Александр Полчаса назад
вот так незадача
, вы тот ограничитель в магазине видели
, точнее сказать насколько его легко оттудова извлечь.
да и шо мешает взять обычный армейский магазин от АКМ к примеру?

легко удалить или нет? как думаете?
вот так незадача, вы тот ограничитель в магазине видели, точнее сказать насколько его легко оттудова извлечь. да и шо мешает взять обычный армейский магазин от АКМ к примеру? легко удалить или нет? как думаете?
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820
оберлейтенант Полчаса назад
Россиянин, устроив пальбу из&nbsp;автомата на&nbsp;свадьбе, попал на&nbsp;видео, а затем... Просто - попал...
Россиянин, устроив пальбу из&nbsp;автомата на&nbsp;свадьбе, попал на&nbsp;видео, а затем... Просто - попал...
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1k
Бровеносец в потёмках Александр 19 минут назад
Чего? Ёмкость магазина охолощённого оружия нигде не оговаривается. По вашему выходит, что если ты купил холостой ПК (пулемёт Калашникова), или Максим, то его можно заряжать только кусочками ленты по 10 патронов?
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5k
Miraton 49 минут назад
Возбудили уголовное дело по статье хулиганство?!
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3k
Владимир 52 минуты назад
под чурок косят.
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6k
BenderRodriguez 55 минут назад
Опаньки, как же так? Получается, русские ничем от кавказцев не отличаются? Вот это поворот!
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2k
Мистер Фикс Час назад
Ну охолощенный+патроны продается официально. Мы ППШ в квест закупали (+коробочки холостых патронов). А вот стрельба... разве запрещена?
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820
оберлейтенант Мистер Фикс 37 минут назад
а к нему и паспорт прилагается, где и как можно использовать.
так по памяти киносьемки, реконструкции, театральные представления и для обучения навыкам обращения с оружием на НВП например.
а так же где и почему не желательно стрелять.
у вас квест-игра с некими сценариями и планом, опять же учтены небось меры предосторожности и локации, думаю можно прировнять к реконструкции.

а тут решил побеситься, а там и с метра те надписи про охолощение не видать особо, изменения внесенные в конструкцию вообще не видать и не все их знают (да и большинству зачем) но облик калаша знают все, и кака реакция должна быть у окружающих в данном случае?
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3k
Tuskub Час назад
Лошара мелкожаберный
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26k
АнтонПолднев Час назад
Ну то, что здесь фотошоп понятно и дураку. Но действий дурака это не отменяет
Ну то, что здесь фотошоп понятно и дураку. Но действий дурака это не отменяет
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2k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
Вот из моей коллекции образец.

Вот из моей коллекции образец.
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1k
Бровеносец в потёмках Свирепый Бамбр Полчаса назад
Значит у тебя тоже фотошоп ))))
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1k
Бровеносец в потёмках Редька с хреном Полчаса назад
У органов? Зачем? Охолощёнка в магазинах свободно лежит, бери - не хочу
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820
оберлейтенант Свирепый Бамбр 21 минуту назад
есть один вопрос по ак 12 СХП.
как макет и 12 взял бы, но у нас не достать, или дорого шо капец (под 1500 долл)
армейскими белоголовыми стреляли? как эффект, а больше интересует процесс чистки от пластика (или из чего там пулька сделана).
про рекомендованые удлиненные с обжимкой звездой вроде все ясно, а белячки?
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106k
Редька с хреном Автор поста Бровеносец в потёмках 17 минут назад
Мало ли какой шпалер из окна машины садил. А купил по договорной цене у товарищей охолощенный - раз и статья уже за хулиганство.
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8k
Михалыч 2 часа назад
Ставка на чёрное не сработала.
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Редька с хреном

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