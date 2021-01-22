В Мичуринске, который расположен в Тамбовской области 22-летний парень, являясь пассажиром свадебного кортежа, произвёл несколько автоматных очередей в воздух в честь свадьбы своего друга. Видео, на котором машина с заносом несётся по встречке, а из неё лупят автоматическим огнём в белый свет, как в копеечку, теперь есть и у правоохранителей.
Из опубликованного ролика, видно, как по заснеженным улицам провинциального Мичуринска едет брачный кортеж, автомобили которого наперебой нажимают клаксоны. Затем из колонны вырывается чёрный паркетник и, двигаясь с заносами по левой полосе, идёт на обгон, периодически подрезая остальных участников движения. В это же время из правого бокового окна обгоняющей машины высовывается по пояс молодой человек и открывает огонь из автомата. Наперёд отметим, что за свои действия стрелявший уже извинился, заверив, что не хотел никого напугать.
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По данным издания "Онлайн Тамбов.ру", полицейские задержали участников инцидента изъяли оружие — охолощенный автомат Калашникова, который, со слов стрелявшего, был куплен недавно в специализированном магазине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
На данный момент проводится опрос свидетелей, сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности.
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, во второй части которого, лихой стрелок даёт объяснения в кабинете местного РОВД, попутно извиняясь перед горожанами, которых, как он осознал в полиции, мог напугать:
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Что за мода "извиниться"? У нас тут законы аула или УК?
да и как понять со стороны охолощенное оно или нет? опознавательные знаки видно с расстояния метр, да и то с трудом. да и вход газов идет через ствол и никаких заглушек яркого цвета там не предусмотрено, так шо есть вопросы.
да и шо мешает взять обычный армейский магазин от АКМ к примеру?
легко удалить или нет? как думаете?
так по памяти киносьемки, реконструкции, театральные представления и для обучения навыкам обращения с оружием на НВП например.
а так же где и почему не желательно стрелять.
у вас квест-игра с некими сценариями и планом, опять же учтены небось меры предосторожности и локации, думаю можно прировнять к реконструкции.
а тут решил побеситься, а там и с метра те надписи про охолощение не видать особо, изменения внесенные в конструкцию вообще не видать и не все их знают (да и большинству зачем) но облик калаша знают все, и кака реакция должна быть у окружающих в данном случае?
как макет и 12 взял бы, но у нас не достать, или дорого шо капец (под 1500 долл)
армейскими белоголовыми стреляли? как эффект, а больше интересует процесс чистки от пластика (или из чего там пулька сделана).
про рекомендованые удлиненные с обжимкой звездой вроде все ясно, а белячки?