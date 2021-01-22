Из опубликованного ролика, видно, как по заснеженным улицам провинциального Мичуринска едет брачный кортеж, автомобили которого наперебой нажимают клаксоны. Затем из колонны вырывается чёрный паркетник и, двигаясь с заносами по левой полосе, идёт на обгон, периодически подрезая остальных участников движения. В это же время из правого бокового окна обгоняющей машины высовывается по пояс молодой человек и открывает огонь из автомата. Наперёд отметим, что за свои действия стрелявший уже извинился, заверив, что не хотел никого напугать.



