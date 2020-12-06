Как Норвегия накопила триллион долларов

Нефть в Норвегии нашли в конце 60-х годов, после чего изучение территории продолжилось, и к концу 70-х годов стало ясно, что на территории Норвегии очень много черного золота. В 1995 году страна начала разработку самого крупного месторождения, найденного на норвежской части шельфа. По оценкам 1997 года, в норвежском секторе Северного моря промышленные запасы нефти оценивались в 1,5 млрд тонн, а газа — в 765 млрд кубометров. То есть здесь сосредоточено ¾ общих запасов и месторождений нефти в Западной Европе. С 80-х годов в Норвегии начали активное выкачивание нефти, максимальный объем добычи были зафиксирован в 2000 году. В 2005 году выяснилось, что норвежские запасы нефти исчерпаны почти на 4/5, в связи с этим с 2006 года производство черного золота в Норвегии сократилось. Правда, в 2011 году были найдены два крупнейших месторождения в Северном море. Запасы оценили от 500 млн до 1,2 млрд баррелей нефти. Это стало крупнейшей находкой за последние 30 лет. Все же большая часть разведанных запасов нефти в Норвегии истощается.



Что касается газа, то Норвегия — второй после России поставщик голубого топлива в ЕС. В 2014 году, когда отношения между Москвой и Брюсселем стали крайне напряженными, Осло попыталось нарастить свою политическое влияние в Европе за счет энергетических связей. Так, министр по европейским делам Норвегии Видар Хельгесен заявил, что страна стремится занять более активную позицию в европейской политике. Однако в Норвегии объемы добычи газа сокращаются. По официальным сведениям объем реализованного газа в мае 2014 гола составил 8,2 млрд кубометров, что на 0,8 млн кубометров газа меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 2013 годом, то этот показатель уменьшился на 9,4%. По прогнозам норвежского нефтяного директората (NPD), объемы добываемого газа продолжат снижаться.



16 сентября сообщалось, что Нидерланды, один из крупнейших добытчиков газа в Европе, сокращает производство, израсходовав почти 80% своих запасов голубого топлива. Тогда же генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается ив Норвегии. Здесь запасы газа тоже близки к исчерпанию.



Ах, да, совсем забыл. Для тех кто уже начал сравнивать Норвегию и Россию напомню:

-В 2017 году численность населения Норвегии к концу года будет составлять 5 378 686 человек.

- В 2017 году численность населения Москвы составила 12 377 205 человек...



По объему нефтяных доходов, напомним, Норвегия занимает второе место в мире - 9,8 тысячи долларов на душу населения в год. Выше показатель лишь в Катаре (10,2 тысячи долларов).