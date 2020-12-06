Как Норвегия накопила триллион долларов

Норвегия и ее богатство во многом основаны на нефти. С 1960-х годов, когда геологи открыли колоссальные запасы углеводородов на шельфе Северного и Норвежского морей, благосостояние страны резко повысилось.
Высокие цены на нефть на рубеже 1980-90-х годов побудили правительство отправлять излишки доходов от ее экспорта в специально созданный фонд - Государственный пенсионный фонд Норвегии (суверенный инвестфонд страны, формируемый на основе нефтяных доходов страны). Еще в конце 1990-х годов ожидалось, что объемы фонда через 20 лет достигнут 500 миллиардов долларов.
На самом деле сумма перевалила за триллион.
На самом деле сумма перевалила за триллион.
Фонд превратился в крупнейшего мирового инвестора. На вложения норвежцев приходится 1,3 процента от всего объема торгующихся на мировых фондовых рынках акций. Соответственно, любое кардинальное решение руководства фонда о целесообразности тех или иных инвестиций может произвести колоссальный эффект на рыночное положение соответствующих активов.
В акции нефтяных компаний инвестируется сравнительно небольшая доля ресурсов фонда — около 40 миллиардов долларов. Однако даже в глобальном масштабе эту сумму не назовешь маленькой. Инвестиции включают в себя доли в несколько процентов в таких ведущих международных корпорациях, как Shell (2,1 процента), ExxonMobil (0,8 процента) и BP (1,6 процента), и для них потеря крупнейшего инвестора может быть исключительно болезненной.
Суверенный фонд Норвегии с конца 1990-х годов придерживается политики так называемых «этичных инвестиций». Это означает, что управляющие фонда не вкладывают деньги в активы, которые они считают слишком «грязными». К этой категории относятся производство и торговля табачными изделиями, оружием, а также компании, наносящие слишком большой ущерб окружающей среде. Однако благодаря активности современных «зеленых», в список может попасть вся добыча углеводородов. Просто потому, что сжигание газа и нефти резко увеличивает выбросы углекислого газа, а значит, ускоряет глобальное потепление на Земле.
Норвегия — страна, где «зеленые» отличаются повышенной активностью и обладают серьезным влиянием на власть. Еще совсем недавно обсуждался проект полного запрета легковых автомобилей в центре Осло. В многочисленных международных организациях, ведущих борьбу с изменением климата, норвежцы всегда на главных ролях. Поэтому логично предположить, что именно намерениями противодействовать глобальному потеплению и продиктованы усилия норвежского фонда. Частично это подтвердил бывший советник правительства Норвегии Сони Капур, назвавший представленные фондом рекомендации «победой здравого смысла над нефтяным и газовым лобби». Он, кстати, призвал увеличить объем «зеленых» инвестиций фонда в 10 раз, но до такого радикализма в Осло пока не дошли.
Политическое руководство страны уже поддержало идею пенсионного фонда. Обе правящие партии поставили резолюцию «одобрить», оппозиционеры из Партии труда пока думают, но, скорее всего, тоже подпишутся. И это укрепляет наблюдателей в мысли, что идея вывести деньги из акций нефтяных компаний — политическая по своему происхождению. Но в фонде это категорически отрицают.
В акции нефтяных компаний инвестируется сравнительно небольшая доля ресурсов фонда — около 40 миллиардов долларов. Однако даже в глобальном масштабе эту сумму не назовешь маленькой. Инвестиции включают в себя доли в несколько процентов в таких ведущих международных корпорациях, как Shell (2,1 процента), ExxonMobil (0,8 процента) и BP (1,6 процента), и для них потеря крупнейшего инвестора может быть исключительно болезненной.
Суверенный фонд Норвегии с конца 1990-х годов придерживается политики так называемых «этичных инвестиций». Это означает, что управляющие фонда не вкладывают деньги в активы, которые они считают слишком «грязными». К этой категории относятся производство и торговля табачными изделиями, оружием, а также компании, наносящие слишком большой ущерб окружающей среде. Однако благодаря активности современных «зеленых», в список может попасть вся добыча углеводородов. Просто потому, что сжигание газа и нефти резко увеличивает выбросы углекислого газа, а значит, ускоряет глобальное потепление на Земле.
Норвегия — страна, где «зеленые» отличаются повышенной активностью и обладают серьезным влиянием на власть. Еще совсем недавно обсуждался проект полного запрета легковых автомобилей в центре Осло. В многочисленных международных организациях, ведущих борьбу с изменением климата, норвежцы всегда на главных ролях. Поэтому логично предположить, что именно намерениями противодействовать глобальному потеплению и продиктованы усилия норвежского фонда. Частично это подтвердил бывший советник правительства Норвегии Сони Капур, назвавший представленные фондом рекомендации «победой здравого смысла над нефтяным и газовым лобби». Он, кстати, призвал увеличить объем «зеленых» инвестиций фонда в 10 раз, но до такого радикализма в Осло пока не дошли.
Политическое руководство страны уже поддержало идею пенсионного фонда. Обе правящие партии поставили резолюцию «одобрить», оппозиционеры из Партии труда пока думают, но, скорее всего, тоже подпишутся. И это укрепляет наблюдателей в мысли, что идея вывести деньги из акций нефтяных компаний — политическая по своему происхождению. Но в фонде это категорически отрицают.
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Государственный пенсионный фонд Норвегии в первом полугодии 2017 года увеличил стоимость своих активов на 499 млрд крон (примерно $63 млрд), что стало лучшим результатом в его истории. Об этом говорится в сообщении фонда.
«Фондовые рынки показали себя в этом году особенно хорошо, так что доход фонда по итогам первых двух кварталов составил примерно 6,5%. Это дает общую сумму в 499 млрд крон, что является лучшим полугодовым результатом в норвежских кронах в истории фонда», — пояснил замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.
По его словам, рекордная доходность объясняется, в первую очередь, огромным объемом средств, накопленных в инвестфонде. К концу второго квартала общая стоимость активов норвежского суверенного фонда превысила 8 трлн крон, или $1 трлн. К этому моменту 65,1% всех средств фонда были вложены в акции, 32,4% — в облигации, а оставшиеся 2,5% — в недвижимость.
За полгода правительство Норвегии изъяло из средств фонда 40 млрд крон. Впервые свою «кубышку» власти Норвегии распечатали в прошлом году, забрав из нее 105 млрд крон.
К настоящему моменту общая стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии оценивается немногим более чем в 7,7 трлн крон ($972 млрд). Таким образом, на каждого норвежца приходится в среднем примерно по $181 тыс.
И похоже на то, что норвежцы не зря приняли решение собирать деньги в кубышку - скоро она им пригодится.
«Фондовые рынки показали себя в этом году особенно хорошо, так что доход фонда по итогам первых двух кварталов составил примерно 6,5%. Это дает общую сумму в 499 млрд крон, что является лучшим полугодовым результатом в норвежских кронах в истории фонда», — пояснил замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.
По его словам, рекордная доходность объясняется, в первую очередь, огромным объемом средств, накопленных в инвестфонде. К концу второго квартала общая стоимость активов норвежского суверенного фонда превысила 8 трлн крон, или $1 трлн. К этому моменту 65,1% всех средств фонда были вложены в акции, 32,4% — в облигации, а оставшиеся 2,5% — в недвижимость.
За полгода правительство Норвегии изъяло из средств фонда 40 млрд крон. Впервые свою «кубышку» власти Норвегии распечатали в прошлом году, забрав из нее 105 млрд крон.
К настоящему моменту общая стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии оценивается немногим более чем в 7,7 трлн крон ($972 млрд). Таким образом, на каждого норвежца приходится в среднем примерно по $181 тыс.
И похоже на то, что норвежцы не зря приняли решение собирать деньги в кубышку - скоро она им пригодится.
Нефть в Норвегии нашли в конце 60-х годов, после чего изучение территории продолжилось, и к концу 70-х годов стало ясно, что на территории Норвегии очень много черного золота. В 1995 году страна начала разработку самого крупного месторождения, найденного на норвежской части шельфа. По оценкам 1997 года, в норвежском секторе Северного моря промышленные запасы нефти оценивались в 1,5 млрд тонн, а газа — в 765 млрд кубометров. То есть здесь сосредоточено ¾ общих запасов и месторождений нефти в Западной Европе. С 80-х годов в Норвегии начали активное выкачивание нефти, максимальный объем добычи были зафиксирован в 2000 году. В 2005 году выяснилось, что норвежские запасы нефти исчерпаны почти на 4/5, в связи с этим с 2006 года производство черного золота в Норвегии сократилось. Правда, в 2011 году были найдены два крупнейших месторождения в Северном море. Запасы оценили от 500 млн до 1,2 млрд баррелей нефти. Это стало крупнейшей находкой за последние 30 лет. Все же большая часть разведанных запасов нефти в Норвегии истощается.
Что касается газа, то Норвегия — второй после России поставщик голубого топлива в ЕС. В 2014 году, когда отношения между Москвой и Брюсселем стали крайне напряженными, Осло попыталось нарастить свою политическое влияние в Европе за счет энергетических связей. Так, министр по европейским делам Норвегии Видар Хельгесен заявил, что страна стремится занять более активную позицию в европейской политике. Однако в Норвегии объемы добычи газа сокращаются. По официальным сведениям объем реализованного газа в мае 2014 гола составил 8,2 млрд кубометров, что на 0,8 млн кубометров газа меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 2013 годом, то этот показатель уменьшился на 9,4%. По прогнозам норвежского нефтяного директората (NPD), объемы добываемого газа продолжат снижаться.
16 сентября сообщалось, что Нидерланды, один из крупнейших добытчиков газа в Европе, сокращает производство, израсходовав почти 80% своих запасов голубого топлива. Тогда же генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается ив Норвегии. Здесь запасы газа тоже близки к исчерпанию.
Ах, да, совсем забыл. Для тех кто уже начал сравнивать Норвегию и Россию напомню:
-В 2017 году численность населения Норвегии к концу года будет составлять 5 378 686 человек.
- В 2017 году численность населения Москвы составила 12 377 205 человек...
По объему нефтяных доходов, напомним, Норвегия занимает второе место в мире - 9,8 тысячи долларов на душу населения в год. Выше показатель лишь в Катаре (10,2 тысячи долларов).
Что касается газа, то Норвегия — второй после России поставщик голубого топлива в ЕС. В 2014 году, когда отношения между Москвой и Брюсселем стали крайне напряженными, Осло попыталось нарастить свою политическое влияние в Европе за счет энергетических связей. Так, министр по европейским делам Норвегии Видар Хельгесен заявил, что страна стремится занять более активную позицию в европейской политике. Однако в Норвегии объемы добычи газа сокращаются. По официальным сведениям объем реализованного газа в мае 2014 гола составил 8,2 млрд кубометров, что на 0,8 млн кубометров газа меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 2013 годом, то этот показатель уменьшился на 9,4%. По прогнозам норвежского нефтяного директората (NPD), объемы добываемого газа продолжат снижаться.
16 сентября сообщалось, что Нидерланды, один из крупнейших добытчиков газа в Европе, сокращает производство, израсходовав почти 80% своих запасов голубого топлива. Тогда же генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается ив Норвегии. Здесь запасы газа тоже близки к исчерпанию.
Ах, да, совсем забыл. Для тех кто уже начал сравнивать Норвегию и Россию напомню:
-В 2017 году численность населения Норвегии к концу года будет составлять 5 378 686 человек.
- В 2017 году численность населения Москвы составила 12 377 205 человек...
По объему нефтяных доходов, напомним, Норвегия занимает второе место в мире - 9,8 тысячи долларов на душу населения в год. Выше показатель лишь в Катаре (10,2 тысячи долларов).
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Метки: накопила норвегия триллион долларов
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Афтар, ты дебил. Не подумал о том что все 140 млн россиян добывают не только нефть, но и всю остальную таблицу Менделеева... Но почему то хрен когда разбогатеют. Дело было не в бобине. В консерватории надо что то подправить.
Чем они молодцы? На них богатство на голову свалилось в виде нефти и газа. До этого Норвегия была просто рыбацкой деревушкой. Да и откладывать деньги на черный может каждый первый человек в мире.
Соглашусь с автором.
Я нигде не видел столько электромобилей, как в Осло.
В то время, когда мы в России Теслу только на картинках видели, она там на каждом углу стояла.
Помимо этого все известные электрички от Ауди, БМВ, Мерседес, Тойота.
Там их как грязи.
На мой логичный вопрос - отчего так? Мне ответили, что согласно политике Государства, если ты покупаешь электромобиль, то получаешь возврат, доходящий до 40 стоимости авто.
Кстати, на улице зарядок для машин тоже куча.
Пенсии самые ВЫСОКИЕ в мире.
И можно начинать.
После Ваших слов, я уж было испугался за Норвегию, потом проверил - нет, всё в порядке: есть и бронированный лимузин и 300 человек охраны. Короче - "не лох".
Это кто ж такое написал? Как раз в это время рухнул СССР, во многом как раз из-за низких цен на энергоресурсы
-ну приватизировали.. Живем теперь как в Гондурасе.
А у вас хохлов ХЗ...
А так то оно Да,виноват тот кто у власти,а не народ что его выбрал.Удобная позиция.