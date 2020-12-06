FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по... 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули 14 феноменов человеческого тела, которые превратились в заработок 14 феноменов человеческого тела, которые превратились в заработок 15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом 15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом Лисе со зверофермы подарили новую жизнь Лисе со зверофермы подарили новую жизнь «Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали «Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали В заповеднике во Франции черный ягуар набрал жирок к зиме В заповеднике во Франции черный ягуар набрал жирок к зиме Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк Кот-д’Ивуар: в Африке тоже есть свой Нью-Йорк Перемешались наши и не наши Перемешались наши и не наши «Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова «Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь... Как Вован тест на десантника проходил Как Вован тест на десантника проходил Почему в городах массово исчезают воробьи? Почему в городах массово исчезают воробьи? Иканское сражение Иканское сражение Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова О фильмах нашего детства О фильмах нашего детства Кубики Кубики «Иван Васильевич меняет профессию» «Иван Васильевич меняет профессию» Гифки Гифки Воровство в Спортмастер Воровство в Спортмастер
Как Норвегия накопила триллион долларов

Как Норвегия накопила триллион долларов (5 фото)

Автор:
06 декабря 2020 18:41
Метки: накопила   норвегия   триллион долларов   
9234
5
Норвегия и ее богатство во многом основаны на нефти. С 1960-х годов, когда геологи открыли колоссальные запасы углеводородов на шельфе Северного и Норвежского морей, благосостояние страны резко повысилось.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: накопила   норвегия   триллион долларов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
65
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
29k
Михаил 7 часов назад
Как Норвегия накопила триллион долларов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
33k
Элек Мек Михаил 6 часов назад
Всё с тобой понятно, рыбак рыбака видит издалека...
Всё с тобой понятно, рыбак рыбака видит издалека...
Всё с тобой понятно, рыбак рыбака видит издалека...
Всё с тобой понятно, рыбак рыбака видит издалека...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Арам Текнеджян 23 минуты назад
Ах вон оно чё Михалыч! Оказывается в России просто много лишних людей. А вот было бы мало, вот тогда мы бы и разбогатели! Как норвежцы. Ну почти как норвежцы.
Афтар, ты дебил. Не подумал о том что все 140 млн россиян добывают не только нефть, но и всю остальную таблицу Менделеева... Но почему то хрен когда разбогатеют. Дело было не в бобине. В консерватории надо что то подправить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Максим 2 часа назад
Единой россии на них нет, а то была бы не Норвегия, а Гандурас. И проклятые пендосы которые не дают Норвегии встать с колен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 2 часа назад
материал какого года ? если "в 2017 году.. будет.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
neutrino Вася 52 минуты назад
2017 или 2020 в данном случае не принципиально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 часа назад
Да... Сечина на них нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
Педигри 3 часа назад
В фонде национального благосостояния РФ сейчас 176 млрд. долларов. Это хоть и меньше почти в пять раз, чем у Норвегии, но норвежцы начали откладывать намного раньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
936
Педигри Нескучный сад 2 часа назад
Какой смысл считать на душу населения? И так понятно, что норвежцев меньше и им больше достанется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal Педигри Час назад
А ты посчитай сколько до этого просрали на олимпиаде и чемпионате мира по ногомячу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
Педигри Bhaal Час назад
Смысл считать? Сюда ещё можно добавить помощь Сирии, Беларуси и прочим. Это пусть бухгалерия считает. Да, надо признать, что на все эти деньги можно было превратить все города России в цветущий сад. Но речь не об этом. Смысл моего поста в том, что Норвегия начала откладывать деньги намного раньше России и, естественно, её фонд намного больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal Педигри Час назад
Так Россия зарабатывала больше Норвегии. Если посчитать все, то там больше триллиона получиться и это по самым скромным подсчетам. А так Норвежцы молодцы, конечно, смогли организоваться и выжать максимум из имеющегося.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
Педигри Bhaal 45 минут назад
176 млрд. долларов - это только в ФНБ, есть еще Стабилизационный фонд, Резервный фонд и прочие.
Чем они молодцы? На них богатство на голову свалилось в виде нефти и газа. До этого Норвегия была просто рыбацкой деревушкой. Да и откладывать деньги на черный может каждый первый человек в мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 4 часа назад
Норвегия страна, где «зеленые» отличаются повышенной активностью и обладают серьезным влиянием на власть.

Соглашусь с автором.
Я нигде не видел столько электромобилей, как в Осло.
В то время, когда мы в России Теслу только на картинках видели, она там на каждом углу стояла.
Помимо этого все известные электрички от Ауди, БМВ, Мерседес, Тойота.
Там их как грязи.
На мой логичный вопрос - отчего так? Мне ответили, что согласно политике Государства, если ты покупаешь электромобиль, то получаешь возврат, доходящий до 40 стоимости авто.
Кстати, на улице зарядок для машин тоже куча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 5 часов назад
Все это на 5 миллионов человек? Черт,да они там дороги медью должны мостить, а все дома должны быть покрыты сусальным золотом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Mellivora 4 часа назад
а лучше накопить резервы как в Швейцарии потомкам,что бы никто не в чем не нуждался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
shelezyaka Mellivora 4 часа назад
Вы угадали, тротуары с подогревом, что бы снег и лед на скапливалась. Причём в таком себе"ПГТ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 5 часов назад
Если в Норвегии денег куры не клюют, то чего у них такая жопа с медициной случилась в этом году? Летом министерка здравоохранения грызла щит и пускала пену на тему перманентного недофинансирования. Видать весь фонд благосостояния спустили на прокачку лыжников-астматиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Филиппов Taf Taffus 4 часа назад
а самое интересное - почему там все так дорого и самые высокие налоги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
IceBazooka Михаил Филиппов 4 часа назад
Потому что там социализм в чистом виде.
Пенсии самые ВЫСОКИЕ в мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Taf Taffus 4 часа назад
у вас как будто все в России с медициной прям хорошо,раздули из мухи слона и в 5ке по коронавирусу,да и в 10ке по смертности от него же и возникает вопрос так ли все плохо у них с медициной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Михаил Филиппов 4 часа назад
поговорка есть такая:лишний рот хуже пистолета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
39k
Соломей 5 часов назад
Пора бы аххтору уже переобуться.так как все с норгами давно не так.и с фондом и с пенс системой и с многим другим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill 5 часов назад
Ну чё, осталось население России сократить до 5 млн - и заживём!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX Bill 4 часа назад
Ну правильно. Ещё незабвенный Михал Михалыч Жванецкий говорил: "Действительно, нас много, а мест мало. Нас много, а штанов мало. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пронька Грезной Bill 4 часа назад
И площадь в 44.5 раза уменьшить не забудь. И еще так, по мелочи - " страна, где никто не ездит с охраной, нет мигалок, нет коррупции, где в королевском дворце в Бергене ставят ночные оперы, а летом на улицах идут спектакли, король, который назначает и снимает министров (в правительстве 7 министров и один премьер-министр ) и предоставляет парк перед дворцом для всех желающих, попросив только отгородить прозрачной сеткой небольшое место для своих уединенных прогулок. На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет в банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога на прибыль. Королю достаточно того, чем пользуются подданные. Просто потому, что этого достаточно. Если вчера король Харальд V лежал в палате больницы (скрепя сердце главврач разрешил полицейскому дежурить у двери, а то пациенты замучили короля автографами), то сегодня там лежит обычный работяга." (С)
И можно начинать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Пронька Грезной 19 минут назад
Если президент страны ездит без охраны - значит ни от него, ни от его страны ничего не зависит.
После Ваших слов, я уж было испугался за Норвегию, потом проверил - нет, всё в порядке: есть и бронированный лимузин и 300 человек охраны. Короче - "не лох".
Если президент страны ездит без охраны - значит ни от него, ни от его страны ничего не зависит. После Ваших слов, я уж было испугался за Норвегию, потом проверил - нет, всё в порядке: есть и бронированный лимузин и 300 человек охраны. Короче - "не лох".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 5 часов назад
В Норвегии чуть ли не самые высокие цены в Европе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
light12 Александр 47 минут назад
И зарплаты у населения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Арам Текнеджян Александр 18 минут назад
Поделите их цены на их СРЕДНИЕ зарплаты. И с удивлением узнаете, что их относительные цены в НОРВЕГИИ гораздо меньше чем наши в самых дешовых магазинах
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
HUBLOT 5 часов назад
Никакого секрета нет, просто в Норвегии есть король и нет Сечина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
Высокие цены на нефть на рубеже 1980-90-х годов

Это кто ж такое написал? Как раз в это время рухнул СССР, во многом как раз из-за низких цен на энергоресурсы
Высокие цены на нефть на рубеже 1980-90-х годов Это кто ж такое написал? Как раз в это время рухнул СССР, во многом как раз из-за низких цен на энергоресурсы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св 6 часов назад
нам в 90х всякие гайдары в уши дули :"приватизируем нефтегазовый комплекс,заживем как в Норвегии"
-ну приватизировали.. Живем теперь как в Гондурасе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
6k
Михаил Филиппов ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
и куда же они свою среднюю зп то тратят?? такую большую при такой стоимости недвижимости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim Михаил Филиппов 4 часа назад
в кадушку складывают вон триллион накопили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
☣️Месть печенегов☣️ RALEXXX 2 часа назад
юра жжёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
light12 ☣️Месть печенегов☣️ 44 минуты назад
Какие 800 долларов в России? 200-300 от силы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Прораб 6 часов назад
Отнять и поделить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
☣️Месть печенегов☣️ Прораб 6 часов назад
Уже все отняли и поделили
Уже все отняли и поделили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
Леонид ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Все, голосовавшие за, действительно хотят содержать эти убыточные морды или просто идиоты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
676
☣️Месть печенегов☣️ Леонид 2 часа назад
Судя по антифишкам и полит солянке - да! Причём это ответ на оба вопроса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
parallax 6 часов назад
Просто у них нет дерипасок, абрамовичей, фридманов, вексельбергов... и прочих кошерных воров с ненасытной глоткой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim parallax 4 часа назад
тут целая армия жополизов,вечно сидят патриоты минусят.стоит только сказать что в России правят ублюдки и подонки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
parallax dikijjim 4 часа назад
Я это давно заметил. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
Леонид dikijjim 2 часа назад
Этой "армии" за "псевдопатриотизм" к баланде доширак дают. Как срок закончится - будут писать правду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Дядя Витя 7 часов назад
Это в Норвегии и Катаре на душу населения, а в России всё на продажные "души" олигархов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
3k
AlekseiTFS Вит Вит 6 часов назад
ВЫ хотите сказать,что будь у РФ такая же маленькая территория - то жили бы как Норвеги :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Вит Вит AlekseiTFS 6 часов назад
Ржи дальше,до 90-х у нас был пятнистый,что почти тоже самое...
А у вас хохлов ХЗ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Вит Вит 5 часов назад
А до 80-ых,до 70-ых .
А так то оно Да,виноват тот кто у власти,а не народ что его выбрал.Удобная позиция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569
пенс AlekseiTFS 5 часов назад
И когда же народ в России выбирал? Кстати Ельцин вы брал себе в приемники Путина или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS пенс 5 часов назад
А вот это правильный ответ. Всегда и испокон веков Россию матушку разворовывали и всегда у власти пройдохи,а не конкретно какие то. От того и завоевать её всегда хотели.Ресурсов дохрена,а народ терпеливый .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Третий таинственный металлический обелиск обнаружен и уже исчез в Калифорнии (3 фото) Третий таинственный металлический обелиск обнаружен и уже исчез в Калифорнии (3 фото) Шведов не пускают в скандинавское общество Шведов не пускают в скандинавское общество Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет 14 невероятных фактов о Норвегии 14 невероятных фактов о Норвегии Ведро кровососов: норвежка похвасталась уловом Ведро кровососов: норвежка похвасталась уловом В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад В Норвегии открыли мост через ущелье с потрясающими видами на водопад
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1607240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эксперимент Розенхана: исследование, которое удивило мир психиатрии
12
95
Эксперимент Розенхана: исследование, которое удивило мир психиатрии
«Мои люди» Ольги Бузовой
0
154
«Мои люди» Ольги Бузовой
﻿
Набирающие популярность
Чиновники борются с коронавирусом
0
7
Чиновники борются с коронавирусом
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
0
25
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Или стекло из китая или муха из германии!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#в мире#настроение#картинки#познавательно#красота#природа#на различный вкус
#интересно#факты#подборка#кино#пандемия#смешно#девушки#люди#смешные#gif
#история#россия#прикол#война#прикольные#СССР#еда#позитив#фотографии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться