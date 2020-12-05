Раздраженный дед напал с тростью на работника кофейни за просьбу надеть маску

Ковид-диссиденты продолжают бороться за свою идею. На этот раз не поздоровилось бариста одной московской кофейни. Следуя требованиям, он напоминал посетителям о необходимости надеть маску, однако не все на эту просьбу реагировали спокойно. Пенсионер буквально рассвирепел, услышав вежливое напоминание и атаковал работника общепита.