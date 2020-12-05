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Раздраженный дед напал с тростью на работника кофейни за просьбу надеть маску

Раздраженный дед напал с тростью на работника кофейни за просьбу надеть маску (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: антимасочник   видео   жить в россии   ковид-диссидент   пандемия   пенсионер   
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Пенсионер еще и плюнул в лицо пареньку. Между тем, работник всего лишь выполнял требования Роспотребнадзора и был очень вежлив.

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Метки: антимасочник   видео   жить в россии   ковид-диссидент   пандемия   пенсионер   
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3k
Chanceux 21 час назад
Раздраженный дед напал с тростью на работника кофейни за просьбу надеть маску
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825
дормидонт Полчаса назад
Действительно старый мудак! Не хочешь надевать маску - не надевай и иди куда шёл. И не удивляйся последствиям. При чём продавец?
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22
Дмитрий Кочегаров Час назад
Если парень обслужит клиента без маски его начальство увидев видео может оштрафовать, так что все он правильно сделал, а дед если не хочет по правилам компании, то может идти искать где ему продадут без маски, как говорится не нравится может идти в *опу! Сам в рознице работаю, у продавцов сейчас жесткие требования, как и к своему СИЗ, так и к покупателям!
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2k
Стоша 3 часа назад
Дед психанул, но то что у нас нормой стало выполнение продавашками преступных приказов это факт.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Стоша 3 часа назад
1:42 и далее для деревянных
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381
Z Ramsvsegda 5 часов назад
Такой- "масочку наденьте, вот как у меня" и лапает ее рукой, весь день в нее дышит, а потом кофе подает! Я бы тоже взбесился!
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−55
Ivan 8 часов назад
Масочные идиоты
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391
Алексей 15 часов назад
Как в общепите есть с маской или пить? Откуда берутся все эти дебильные требования, и странные люди считающие, что их можно выполнить?
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20
Михаил Алексей 11 часов назад
Я не знаю, как тебе, но лично мне не в падлу быть в маске, пока я не за столом, не пью и не кушаю.
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99
alblack Алексей 4 часа назад
На кассе, общаясь вплотную с продавцом, нужна маска. Когда пьете, кушаете, можно без маски (хотите, можете в маске кушать, уже по желанию) Даже странно, что такие элементарные вещи объяснять нужно
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−97
Павел Павленко 16 часов назад
- Доктор, почему вы вставляете трубку аппарата ИВЛ мне в ухо?
- Ну, вы же носили маску на подбородке?
- Да.
- Тогда все правильно.
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391
Алексей Павел Павленко 15 часов назад
Доктор, но у меня же две ноги?
А тест показывает, что вы бессимптомно одноногий.
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5k
Дельфин Красивый 16 часов назад
и правильно сделал, он кофе должен пить через маску? это общепит, там питаются, если в общепите запрещено находится с открытым ртом что бы есть-пить, то закрыть тогда его надо. зашёл в Макдональдс несколько дней назад, на кассе - оденьте маску - одел, забрал заказ, сел за стол в трёх метрах и снял, как я в маске кушать буду? масочные идиоты задолбали
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16k
Злобный Члегр 16 часов назад
Ни разу в жизни не видел старых пердунов с палочками, покупающих кофе.
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3k
Денис Колосов Злобный Члегр 16 часов назад
вы удивитесь, полно пенсионеров ходит в кофейни-) У меня жена управляющая сети кофейн..
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901
Jorg Zirw Денис Колосов 16 часов назад
Сети кофеен :) Кофейн :)))
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11k
* 16 часов назад
Работник то тут при чем? Иди рассказывай свои притензии президенту. У парня указания от начальства, ему как сказали так и работает.
Надеюсь за кадром деду вытащил парень.
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2k
americos 17 часов назад
Старый гандонльер.
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256
Brontozavr1 17 часов назад
Сдохнет от пневмонии или от ковида, тогда посмотрим как его поддерживать будут.
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3k
Денис Колосов Brontozavr1 16 часов назад
меня тоже радует, я болел (а может еще болею, жду результата теста), ходил везде в маске, смотрели на меня как на идиота..а я всего лишь не хотел заразить кого либо.. И забавно как меняется отношение к вирусу, когда человек заболевший им и отрицавший его ранее, сваливается с пневмонией..в нашем окружении 50% заболевших, получили побочку в виде ковидной пневмонии.. Заразность 100% один человек без симптомов, пришел к нам в гости (он заболел как выяснилось через 2 дня, как был у нас в гостях),мы пошли в гости к друзьям, они к своим.. жена на работу.. вся цепочка связей сейчас болеет.. дети, родители, дедушки, бабушки, коллеги по работе..
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125
Андрей 18 часов назад
Гениальную штуку, говорят, в Японии изобрели. Ставят в отдельной комнате кукол, изображающих чиновников. И разрешают гражданам мутузить их сколько влезет...
В смысле, кукол.
Бизнес-идея...
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4k
Вадим Андрей 17 часов назад
А у нас при желании вам статью У.К. организуют)
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13k
Егор 19 часов назад
Это был проверяющий от Роспотребнадзора, точно говорю.
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8k
Vacony 19 часов назад
неадекватное поведение ...
а как его по закону и правильно было наказать ? выйти, обездвижить, связать руки, вызвать милицию ?
в суд - моральный ущерб, оскорбление, нанесение ущерба имуществу и т.д. ?
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1k
Isakov Sergey Георгий 15 часов назад
В свете нынешних событий с ковидом за плевок в лицо можно предъявлять попытку причинения тяжкого вреда здоровью или, возможно, смерти.
Одно- два громких дела против таких антимасочников и всё придёт в норму.
Никто не заставлял старого дебила ломиться за кофе. Сам пришёл, будь добр выполнить правила общественной безопасности.
Никто не заставляет хлебать кофе через маску, отойди в сторонку и лакай.
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1k
Георгий Isakov Sergey 15 часов назад
Согласен, нужны прецеденты и их освещение в СМИ
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2k
Стоша Vacony 2 часа назад
а по закону дед прав
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8k
Vacony Стоша 2 часа назад
по какому закону можно плеваться и лезть тростью крушить помещение ?
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2k
Стоша Vacony 19 минут назад
по закону принуждение к надеванию маски для осуществления сделки в магазине является навязанным дополнительным условием и незаконно, так же маски по закону должны предоставляться теми кто требует их ношение, и обязательны к ношению только в случае их выдачи, напоследок медицинская маска просто не входит в перечень средств индивидуальной защиты, все это йобаный фарс
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347
Vlad 19 часов назад
Пилять что так трудно достать замусоленную маску и надеть на ябло?
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8k
gnyS i Vlad 6 часов назад
так она у него была, только на подбородке
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37
Кунг фу Панда Vlad Полчаса назад
тебе завтра трусы на голову скажут надеть,что трудно?!?
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18
BabyLenta 19 часов назад
Стравливают людей своими преступными постановлениями, напрочь отвергающие логику и здравый смысл.
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8k
Shep BabyLenta 17 часов назад
Я думаю, что вам подобным не надо говорить про логику и здравый смысл.
Когда начинаешь читать "я здраво мыслю и умею логически мыслить" - означает лишь одно - у ребят проблемы с головным мозгом.
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29k
Alex 19 часов назад
Старый пердун-маразматик. В *опы ему надо было трость засунуть
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18k
Nik 19 часов назад
Видел в магазине листок "Просим одеть маски! Вам по фиг, а нам штраф платить и возможность потерять работу! Спасибо" Очень доходчиво!
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124
Сергей 19 часов назад
деда из без кофеина бодрит ))
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