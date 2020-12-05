Раздраженный дед напал с тростью на работника кофейни за просьбу надеть маску

Пенсионер еще и плюнул в лицо пареньку. Между тем, работник всего лишь выполнял требования Роспотребнадзора и был очень вежлив.
Ковид-диссиденты продолжают бороться за свою идею. На этот раз не поздоровилось бариста одной московской кофейни. Следуя требованиям, он напоминал посетителям о необходимости надеть маску, однако не все на эту просьбу реагировали спокойно. Пенсионер буквально рассвирепел, услышав вежливое напоминание и атаковал работника общепита.
В комментариях под видео оказались сторонники агрессивного пенсионера. При этом адекватные люди понимают, что работников общепита могут оштрафовать, если не будет выполнено требование Роспотребнадзора.
Остается надеяться, что распоясавшийся дедок не был заразен и парень отделался лишь испугом.
Остается надеяться, что распоясавшийся дедок не был заразен и парень отделался лишь испугом.
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- Ну, вы же носили маску на подбородке?
- Да.
- Тогда все правильно.
А тест показывает, что вы бессимптомно одноногий.
Надеюсь за кадром деду вытащил парень.
В смысле, кукол.
Бизнес-идея...
а как его по закону и правильно было наказать ? выйти, обездвижить, связать руки, вызвать милицию ?
в суд - моральный ущерб, оскорбление, нанесение ущерба имуществу и т.д. ?
Одно- два громких дела против таких антимасочников и всё придёт в норму.
Никто не заставлял старого дебила ломиться за кофе. Сам пришёл, будь добр выполнить правила общественной безопасности.
Никто не заставляет хлебать кофе через маску, отойди в сторонку и лакай.
Когда начинаешь читать "я здраво мыслю и умею логически мыслить" - означает лишь одно - у ребят проблемы с головным мозгом.