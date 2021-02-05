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Это и Цены растут и Доходы падают

Это и Цены растут и Доходы падают (10 фото)

Автор:
05 февраля 2021 14:52
Метки: Доход   имхо   оценочное суждение   рост цен   экономика   
966
10
цены-то растут конечно, но у нас Капитализм и используется конъюнктура рынка
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Метки: Доход   имхо   оценочное суждение   рост цен   экономика   
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26k
Игорь 6 часов назад
Перечислять рост цен можно ещё, ещё и ещё... но вот что действительно не растёт, так это реальные Доходы граждан и сейчас они снизились до уровня 2010 года
========

Я, конечно, ни разу не специалист в экономике и прочих науках по "сравнительно честному отъёму денег у населения".
Но как бы логично предположить, что цены поднимать не имеет смысла, если на столько же поднимать доходы населения.
Не говоря уже о том, что у властных (они же - богатых) структур в нашей стране и не было никогда цели о населении страны беспокоиться.
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1k
boom Игорь 6 часов назад
Ты прав только в одном -что ты ни разу не специалист
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10k
koleos72 3 часа назад
Ну, как-бы, да... Раньше зарплаты на неделю хватало, а нынче только на три дня.
Однако!
За то во дворе, из джипов, восьмичасовые пробки! Это в 8.00. Баре деток в лицей везут(или колледж).
На объездной, до восьми, столпотворенье! А вечером, после пяти, можно первую включать и ещё притормаживать. Откуда столько машин стало ?!
Я сколько получал, лет пять назад, столько и получаю. Личной машины нет, только рабочие. Но откуда столько машин стало?! Раза в два больше чем даже в прошлом году! Не все значит на безсолевой диете!
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346
Hexo4uha koleos72 54 минуты назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_автомобилей_на_1000_человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_автомобилей_на_1000_человек

Россия - 54 место по автомобилизации, 309 автомобилей на 1000 человек. Ливан, из которого бармалеи бегут в Европу - 450 автомобилей на 1000 ( 39 место). Умирающая без российского транзита и вымирающая Эстония - 534 ( 20 место).
Как так-то?
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koleos72 Hexo4uha 49 минут назад
Да не в том дело сколько! Дело в том что потребление не самого дёшевого продукта растёт! Одного из самых дорогих!
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346
Hexo4uha koleos72 45 минут назад
Ну да, сли натыкать носом в цифры, то дело сразу становится не в них.
Так вот, и по качеству автопарка мы недалеко от Ливана -

Средний возраст легковых автомобилей в России на начало августа 2020 года составил 13,6 года, по данным аналитического агентства «Автостат». В 2019 году аналогичное исследование агентства показало, что средний возраст автомобилей был чуть меньше 13,4 года.

Негативные тенденции в российском парке автомобилей набирают обороты: для сравнения, в 2011 году, когда продажи новых автомобилей в стране были на высоком уровне, средний возраст легковушки в РФ составлял 11,8 года. Кардинально ситуация началась ухудшаться после 2014 года, когда рынок новых автомобилей упал практически вдвое из-за снижения курса рубля.

В зависимости от региона возраст локального автопарка может отличаться значительно. Так, в Москве, где уровень зарплат выше, показатель среднего возраста автомобиля составляет 10,2 года, лучше эти цифры только у Татарстана 10 лет. Схожие данные «Автостат» приводит по Санкт-Петербургу (10,8 года), Ханты-Мансийскому автономному округу (10,8) и Пермскому краю (11,1 года).

https://www.gazeta.ru/business/2020/09/18/13255951.shtmlhttps://www.gazeta.ru/business/2020/09/18/13255951.shtml

Вы даже в окно смотрите сквозь розовые очки. Фото из вашего поста - перед 9-этажкой пара десятков автомобилей на 120-140 квартир. Где огромные пробки и негде ставить?
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10k
koleos72 Hexo4uha Полчаса назад
Я вам больше скажу! Когда, внезапно карантин объявили, сдесь стояло шесть/восемь машин! Остальные из окружающих домов(удобная парковка). Район довольно старый, очень спальный, своих машин немного. Но с утра как понаедут! И вы приглядитесь, ставить то некуда! А на фото, скорей всего суббота, зима, светло, снег ещё не обмели!
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346
Hexo4uha koleos72 23 минуты назад
Но ставить некуда не по причине дикого богатства ( кстати по силуэтам угадываются недорогие седаны) , а потому как до сих пор строят по советским справочникам, где считали из расчета 50 машин на тысячу. А новые человейники без парковок чтобы максимально удешевить стройку. И как ваше собщение подтверждает тезис "море машин, пробки из джипов"? Я вам дал данные, что машин относительно немного, они недорогие и старые, а на фото показал типичный двор. Не нравится ваш- вот произволный двор из гугл мапс - перед 9-этажкой узкий дворик, и в нем десятка полтора машин на отни полторы квартир. Вот и все ваше "машины негде ставить". Аналогично с "пробки, не проехать" - наследие советского проектирования улиц, когда машин было гораздо меньше.

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346
Hexo4uha 3 часа назад
А вы думали, напечатанные ЦБ пустые рубли куда денутся? Вот оно- бегущая галопом инфляция.
С 2014 до 2020 обнищание было скрытое - обваливанием курса рубля. Дообваливались до того, что начали уходить с рынка автопроизводители ( нафиг им нужна прибыль в дешевеющем рубле и нафиг им нужен нищаюший русский потребитель) и стали на грань разорения многие отрасли - станки и сырьё импортное, а потребитель отечественный. Дальше обваливать просто нельзя - производство рухнет.
И в прошлом году начали тупо печатать рубли для казны. И вот эти нарисованные рубли пришли на карточки бюджетников и пенсионеров, вызвав рост цен.
В этом году еще интереснее. Облигации правительства не захотел брать никто, а обязательства по бюджету остались. И теперь у МинФина выбор из двух стульев - обваливать рубль или печатать нарисованые рубли.
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10k
Иван Васильевич Hexo4uha 2 часа назад
И теперь у МинФина выбор из двух стульев - обваливать рубль или печатать нарисованые рубли.

===

Выбор, как мне кажется, очевидный. В любом случае закономерно пострадают рядовые граждане.
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9k
Bill 4 часа назад
Последние посты пользователя astrakhaner.
Эй, а другие картинки у тебя есть?
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1k
Леонид 4 часа назад
интересная версия происходящего.
Ссылка www.youtube.com
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1k
insaider 4 часа назад
Давай про дворец жги,и про хребты куриные с одной картофелиной не забудь! Так победим!
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29k
Михаил 5 часов назад
Медицинские страховки: «Это был тяжелый год, корона все-дела, мы повышаем взносы»
ОСАГО: «Это был тяжелый год, корона все-дела, мы повышаем взносы»
Железнодорожная компания: "Доходов практически нет корона все-дела, возможен рост цен на билеты».
Городской общественный транспорт: "Доходы упали, цены будем повышать, корона, так получилось»
Гос. телевизионная компания: "Давно не поднимали тарифы, но вот теперь, в связи с короной, вынуждены. Иначе умрем с голоду. »
Банки: «Повышаем цены за обслуживание счетов, урезаем сервис по самое не могу. Ну а что, корона и все такое»
Частные пенсионные фонды: «За этот год процентов по начислениям не предвидится – корона, ну что мы вам будем обьяснять»
Тур. операторы: «Конечно, мы вернем вам ваши деньги… или ваучеры… может быть, когда-нибудь. Корона – нам совсем плохо! Наверное, хуже всех»
Авиакомпании: см. выше
Билетные кассы: см. выше
Рестораны молча печатают новые меню, с новыми ценами.
Остальное – см. выше.
Работодатели, увольняя: «Ну, корона, ребята, все плохо, сами знаете, надо экономить. »
И только у конечного потребителя, по-ходу, все просто за-ши-бись!
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6k
Lev Asriev 5 часов назад
На самом деле, все намного хуже, чем кажется. Только за последние три года, курс рубля к доллару упал на 30%. Без войн и катаклизмов, мы все обеднели на 30%. При этом, все, что импортируется в страну, покупается на валюту. И Импортеры, оплачивая товар на 30% дороже, компенсируют это в продажную цену товара. Таким образом, реальное обеднение населения только за три года, это 60%.
Вот оно как!
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10k
alexis Lev Asriev 5 часов назад
Как войны нет? Сейчас жестче чем холодная война прошлого века.
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4k
Пепелац alexis 5 часов назад
А я думаю, чего дети нашей "элиты" из стана врага фоточки в инсту постят, а они оказывается партизанят...
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10k
alexis Пепелац 4 часа назад
Не они иудят.
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10k
Иван Васильевич Пепелац 2 часа назад
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10k
Иван Васильевич alexis 2 часа назад
Как войны нет?

===

Кто с кем воюет можешь пояснить?
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4k
Пепелац 5 часов назад
Ну время на раскачку кончилось, пошел рывок...
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14k
dimitr Пепелац 3 часа назад
Щя, только с колен подымут.
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16k
Delhana 5 часов назад
Вот нафиг практически один и тот же пост раз в неделю дублировать, ставь просто одну любимую картинку с двумя бутылочки, и все сходу будут в теме.
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326
Старичок Delhana 4 часа назад
в ожидании новых методичек надо как то коротать дни. вот и лепит каждую декаду этот высер.
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23
PaBLoS 5 часов назад
По стали инфа 100%, сам в закупках на производстве , поставщики говоря что внутри страны торговать не рентабильно, по киповским материалам тоже всё выросло на 10-25% тык что жопа ещё впереди.
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12k
робт 5 часов назад
тупой е*блан уже 3й раз постит свои флаконы
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19k
Вишенка Крокодилова 6 часов назад
А я-то думала арматуры прикупить... Как же теперь без нее...
Между прочим, подорожание недвижимости делает богаче тех, кто ее продаст.
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10k
Иван Васильевич Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Между прочим, подорожание недвижимости делает богаче тех, кто ее продаст.

===



Гениально!!!
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19k
BillyBonzz 6 часов назад
все нор-маль-но, все в рамках прогнозируемой инфляции и прогнозируемого падения ВВП. Бензинчик уже полтос, доллар уже 75 рублей, хотя о чем я, мы к доллару же больше не привязаны и на рубль он больше влияет.
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10k
Олегbl4 BillyBonzz 5 часов назад
Непонятно ©
Зачем Вам бензин, если городской транспорт ходит отлично?
Зачем Вам доллар, если Вы все покупаете за рубли?
Хотите, как в Европе? Геи и трансгендеры с детского сада? ЖыфксфыьЖ
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19k
BillyBonzz Олегbl4 4 часа назад
1. Не нужно думать, что Вам из окна трамвая все намного лучше виднее.
2. "Зачем вам доллар, если Вы все покупаете за рубли" - вот сходите и скажите это не мне, а продавцам автомобилей, запчастей, электроники, одежды, моб телефонов, или Вы деньги тратите только на отечественную гречку? ( сорри, виноват, не разглядел)
3. Это все что Вы знаете о Европе? очень жаль, для начала ее надо хотя бы посетить лично, а не по телевизору в передаче "Время покажет"
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4k
Пепелац Олегbl4 4 часа назад
Зачем Вам голова если в нет нет серого вещества?
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10k
Олегbl4 Пепелац Час назад
Это вы о себе? ВЫ хотя бы "ЖыфксфыьЖ" в латиницу разложили бы.
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10k
Олегbl4 BillyBonzz Час назад
Билли, нам нужна карта...©
Нельзя быть настолько узколобым. ЖыфксфыьЖ=
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9k
Eltiftel 6 часов назад
мы 20 лет прорываемся, всё никак не прорвёмся
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69
Роман Свиридов Eltiftel 4 часа назад
Потому что во главе самый прочный и стабильный презерватив
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12k
InfoVoin 6 часов назад
Кто-то тут Боярышником балуется
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astrakhaner

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