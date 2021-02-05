Это и Цены растут и Доходы падают

цены-то растут конечно, но у нас Капитализм и используется конъюнктура рынка
лично зафиксировал в 20 году повышение цены от 10% до 222% на ряд лекарств в одной из аптек
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растут цены и на пром товары: например арматура подорожала с 38 тыс.руб/тн до 65 тыс.руб/тн, т.е. за год на 71%
Существенный рост на недвижимость
Цены на недвижимость и квартиры в Москве на графике по данным сайта "Индикаторы Рынка Недвижимости"
Перечислять рост цен можно ещё, ещё и ещё... но вот что действительно не растёт, так это реальные Доходы граждан и сейчас они снизились до уровня 2010 года
публикация 05 февраля 2021 года 09:39 на Финмаркет
Реальные доходы россиян снижаются восьмой год подряд
Реальные доходы россиян снижаются восьмой год подряд
Авторский пост
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Метки: Доход имхо оценочное суждение рост цен экономика
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Я, конечно, ни разу не специалист в экономике и прочих науках по "сравнительно честному отъёму денег у населения".
Но как бы логично предположить, что цены поднимать не имеет смысла, если на столько же поднимать доходы населения.
Не говоря уже о том, что у властных (они же - богатых) структур в нашей стране и не было никогда цели о населении страны беспокоиться.
Однако!
За то во дворе, из джипов, восьмичасовые пробки! Это в 8.00. Баре деток в лицей везут(или колледж).
На объездной, до восьми, столпотворенье! А вечером, после пяти, можно первую включать и ещё притормаживать. Откуда столько машин стало ?!
Я сколько получал, лет пять назад, столько и получаю. Личной машины нет, только рабочие. Но откуда столько машин стало?! Раза в два больше чем даже в прошлом году! Не все значит на безсолевой диете!
Россия - 54 место по автомобилизации, 309 автомобилей на 1000 человек. Ливан, из которого бармалеи бегут в Европу - 450 автомобилей на 1000 ( 39 место). Умирающая без российского транзита и вымирающая Эстония - 534 ( 20 место).
Как так-то?
Так вот, и по качеству автопарка мы недалеко от Ливана -
Средний возраст легковых автомобилей в России на начало августа 2020 года составил 13,6 года, по данным аналитического агентства «Автостат». В 2019 году аналогичное исследование агентства показало, что средний возраст автомобилей был чуть меньше 13,4 года.
Негативные тенденции в российском парке автомобилей набирают обороты: для сравнения, в 2011 году, когда продажи новых автомобилей в стране были на высоком уровне, средний возраст легковушки в РФ составлял 11,8 года. Кардинально ситуация началась ухудшаться после 2014 года, когда рынок новых автомобилей упал практически вдвое из-за снижения курса рубля.
В зависимости от региона возраст локального автопарка может отличаться значительно. Так, в Москве, где уровень зарплат выше, показатель среднего возраста автомобиля составляет 10,2 года, лучше эти цифры только у Татарстана 10 лет. Схожие данные «Автостат» приводит по Санкт-Петербургу (10,8 года), Ханты-Мансийскому автономному округу (10,8) и Пермскому краю (11,1 года).
https://www.gazeta.ru/business/2020/09/18/13255951.shtmlhttps://www.gazeta.ru/business/2020/09/18/13255951.shtml
Вы даже в окно смотрите сквозь розовые очки. Фото из вашего поста - перед 9-этажкой пара десятков автомобилей на 120-140 квартир. Где огромные пробки и негде ставить?
С 2014 до 2020 обнищание было скрытое - обваливанием курса рубля. Дообваливались до того, что начали уходить с рынка автопроизводители ( нафиг им нужна прибыль в дешевеющем рубле и нафиг им нужен нищаюший русский потребитель) и стали на грань разорения многие отрасли - станки и сырьё импортное, а потребитель отечественный. Дальше обваливать просто нельзя - производство рухнет.
И в прошлом году начали тупо печатать рубли для казны. И вот эти нарисованные рубли пришли на карточки бюджетников и пенсионеров, вызвав рост цен.
В этом году еще интереснее. Облигации правительства не захотел брать никто, а обязательства по бюджету остались. И теперь у МинФина выбор из двух стульев - обваливать рубль или печатать нарисованые рубли.
===
Выбор, как мне кажется, очевидный. В любом случае закономерно пострадают рядовые граждане.
Эй, а другие картинки у тебя есть?
ОСАГО: «Это был тяжелый год, корона все-дела, мы повышаем взносы»
Железнодорожная компания: "Доходов практически нет корона все-дела, возможен рост цен на билеты».
Городской общественный транспорт: "Доходы упали, цены будем повышать, корона, так получилось»
Гос. телевизионная компания: "Давно не поднимали тарифы, но вот теперь, в связи с короной, вынуждены. Иначе умрем с голоду. »
Банки: «Повышаем цены за обслуживание счетов, урезаем сервис по самое не могу. Ну а что, корона и все такое»
Частные пенсионные фонды: «За этот год процентов по начислениям не предвидится – корона, ну что мы вам будем обьяснять»
Тур. операторы: «Конечно, мы вернем вам ваши деньги… или ваучеры… может быть, когда-нибудь. Корона – нам совсем плохо! Наверное, хуже всех»
Авиакомпании: см. выше
Билетные кассы: см. выше
Рестораны молча печатают новые меню, с новыми ценами.
Остальное – см. выше.
Работодатели, увольняя: «Ну, корона, ребята, все плохо, сами знаете, надо экономить. »
И только у конечного потребителя, по-ходу, все просто за-ши-бись!
Вот оно как!
===
Кто с кем воюет можешь пояснить?
Между прочим, подорожание недвижимости делает богаче тех, кто ее продаст.
===
Гениально!!!
Зачем Вам бензин, если городской транспорт ходит отлично?
Зачем Вам доллар, если Вы все покупаете за рубли?
Хотите, как в Европе? Геи и трансгендеры с детского сада? ЖыфксфыьЖ
2. "Зачем вам доллар, если Вы все покупаете за рубли" - вот сходите и скажите это не мне, а продавцам автомобилей, запчастей, электроники, одежды, моб телефонов, или Вы деньги тратите только на отечественную гречку? ( сорри, виноват, не разглядел)
3. Это все что Вы знаете о Европе? очень жаль, для начала ее надо хотя бы посетить лично, а не по телевизору в передаче "Время покажет"
Нельзя быть настолько узколобым. ЖыфксфыьЖ=