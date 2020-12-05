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"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?

"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме? (16 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2020 10:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
20154
16
2

В бессмертном фильме Георгия Данелия "Афоня", который почти весь разобран на цитаты, снялось много известных артистов. Исполнителей главных ролей мы знаем хорошо. О самом съёмочном процессе в Ярославле написано также немало. Но в картине снялось много актёров с двухкопеечным текстом, и они со звёздами наравне являлись участниками ткания этого неповторимого кинополотна.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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48  комментариев
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4k
hairov День назад
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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2k
Arvo Laar 2 часа назад
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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866
Роман Машков 3 часа назад
великолепно!!! Огромный респект автору
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65
Михайло Потапыч 4 часа назад
Фильм обязателен к просмотру маленьким любителям СССР.
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7k
babsbaberley 12 часов назад
Жалко не написали кто жену Егозы (Крамарова) сыграл.
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695
Арам Текнеджян 13 часов назад
Алексей Ванин. Актёр на секунду появляется в кадре произнеся только короткую фразу: "А, крокодил Гена, очень приятно!"

А как же "Альтруистам тоже деньги нужны."?
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778
Анатолик 16 часов назад
Пост хорош, но вот на тебе, автор, запятых,,,,,,,,,,,, для разнообразия.
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26k
Teodor Анатолик 15 часов назад
Это лишнее, пост настолько хорош, что даже отсутствие запятых не может его испортить...
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600
Kuybishev 17 часов назад
А как же классика? ))))
Ссылка coub.com
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3k
Вовочка. 17 часов назад
Пока читал этот пост, весь фильм перед глазами промелькнул. Как заново просмотрел.
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16k
Злобный Члегр 19 часов назад
Кому это интересно, могут погуглить. Меня же интересуют обычно главные действующие лица кинофильма.
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Teodor Злобный Члегр 15 часов назад
Про них и так всё известно - гении давно канонизированы...
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1k
Philatelist 19 часов назад
Спасибо за прекрасный пост
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27k
LEPA 21 час назад
Спасибо Автору! Отличный пост!

Спасибо Автору! Отличный пост!
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27k
LEPA Юр21 4 часа назад
Тамбовский волк тебе...
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28k
Юр21 LEPA 4 часа назад
У меня есть родня в Тамбовской области если чё...
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1k
Алексей Юр21 Час назад
----фильм то советский! ---

=============
А что в нём советского? Я его много раз смотрел, ничего советского в нем не заметил. Ни идеологии, ни революционной классовой борьбы, ни даже упоминания Ленина.
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28k
Юр21 Алексей 24 минуты назад
Почему если фильм советский вы обязательно ждёте комисскаров в кожанках и Ленина на броневике?
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1k
Алексей Юр21 19 минут назад
А кого нужно ждать в советском фильме?
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15k
тов.Suhov 21 час назад

"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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15k
тов.Suhov 21 час назад
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9k
wild cat 21 час назад
Ссылка coub.com
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1k
zenon 22 часа назад
Первый раз прочитал, что людей сажали в тюрьму за немецкие корни. Это видимо для того, что бы лизнуть у кого-то ниже позвоночника.
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11k
Telar Gouroi zenon 17 часов назад
Насчет арестов не знаю, но депортация немцев Поволжья это исторический факт
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202k
Северное сияние 23 часа назад
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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15k
Сергей Северное сияние 20 часов назад
Причем даже в "Афоне" между медсестрой и сантехником был секс.
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202k
Северное сияние Сергей 20 часов назад
Неправда! В СССР секса не было! Вывсёврёте

Они просто переночевали в одной койке, и между ними всю ночь лежало одеяло )))
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Северное сияние 23 часа назад
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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202k
Северное сияние 23 часа назад
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
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6k
Вася 23 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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87k
сапер Водичка 23 часа назад
Ссылка coub.com
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