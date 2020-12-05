"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?

В бессмертном фильме Георгия Данелия "Афоня", который почти весь разобран на цитаты, снялось много известных артистов. Исполнителей главных ролей мы знаем хорошо. О самом съёмочном процессе в Ярославле написано также немало. Но в картине снялось много актёров с двухкопеечным текстом, и они со звёздами наравне являлись участниками ткания этого неповторимого кинополотна.
Наш любимый, истинно народный артист, Леонид Куравлёв, раскрылся в "Афоне" во всей своей красе. В каком-то смысле это инкарнация шукшинского Пашки Колокольникова. Также врёт на ходу, или скорей фантазирует сам не знает зачем, также быстр на слово, и сыплет поговорками. Куравлёву всё было по силам. Он играл такие разноплановые роли, что дух захватывает. Ему ничего не стоит перевоплотиться в Шуру Балаганова, Хому Брута, мошенника Жоржа Милославского (который о России сетует больше царя), и даже в одноглазого эсэсовца Айсмана. Но народные персонажи Леонида Куравлёва это особая статья, это всегда правдиво, всегда по-русски.
Снять фильм про агента 007, чтобы это захватило зрителя - много ума не надо. А вот снять фильм про сантехника, чтобы люди не отрываясь от экрана смотрели час двадцать минут, и потом ещё многократно фильм пересматривали - это уже надо быть гением.
У Данелии были свои актёры-талисманы, которых он снимал регулярно в своих фильмах. Евгений Леонов и песня про Марусеньку - кочевали из фильма в фильм. Владимир Басов в эпизодах тоже. Именно Данелия нам открыл В. Басова-актёра.
Роли в "Афоне" Нины Руслановой, Готлиба Ронинсона, Валентины Талызиной, Нины Масловой, Савелия Крамарова, Николая Парфёнова, Николая Гринько, пусть и очень небольшие, но были достаточно отмечены всеми. Это были роли второго плана. А в фильме еще было немало ролей третьего плана - совсем незначительных, но не менее ценных. Вот о них и хотелось бы поговорить.
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Тётю Фросю, что так и не дождалась своего Горбунка, сыграла Раиса Куркина. Это известная актриса сыграла в кино 75 ролей.
Телефонистку, что ищет Афоне его Катю Снегирёву сыграла Татьяна Тетерина. Она была не киноартистка, работала в "Москонцерте" как ведущая концертных программ, исполнительница романсов, эстрадных песен.
Роль девушки в парике к которой пришёл Афоня, и получил от ворот поворот: "Ну и иди! Шёл - и иди... Мимо!", - сыграла известная артистка Тамара Совчи.
Роль кассира, что в начале фильма выдаёт аванс Афоне, исполнила Нина Вильгемовна Добреро. Она сыграла в кино очень мало ролей, и все они были небольшие. Дебют её как актрисы состоялся еще до войны в фильме "Свинарка и Пастух". Потом были 15 лет в сталинских лагерях, куда она попала за свои немецкие корни. После освобождения работала художником, и подрабатывала в массовках.
Молодого милиционера на аэродроме сыграл начинающий девятнадцатилетний актёр Михаил Васьков. Это был его дебют в кино. В дальнейшем он стал известным артистом и много снимался.
Практикантов из ПТУ сыграли молодые ребята, непрофессиональные актёры Вячеслав Чигарин и Владимир Фомичёв. Г. Данелия своих протеже часто поддерживал и в дальнейшем, и в "Мимино" В. Чигарину дал маленькую роль мужа Светланы, героини М. Дюжевой.
Очень известные актёры сидят на собрании в красном уголке ЖЭКа. Раднер Муратов, известный как Василий Али-Бабаевич из "Джентльменов удачи", Павел Любешкин, переигравший много ролей в кино (около 130 киноработ), Александр Потапов, Владимир Басов, Михаил Светин и др.
Роль грузчика, разгружающего ящики с кефиром, коллегу Федула (Б. Брондукова) сыграл Виктор Васильевич Крючков. Он много играл в массовках, и у Г. Данелии еще засветился в эпизоде в "Мимино". Это его не пускает во двор Фрунзик. Работал мультипликатором, потом стал режиссёром-постановщиком на Мосфильме. Поставил несколько кинофильмов, но в перестроечное время ушёл из кино и стал священником. По сей день служит в церкви в Тверской области. Его начальницу, завмага, сыграла Людмила Цветкова - мастер маленьких ролей, которых у нее в кино накопилось под сорок.
Роль соседки Афони, сказавшей Кате, что он уехал в деревню, сыграла Галина Белинская. Она была директором фильма "Афоня". Галина Белинская работала директором фильмов на очень многих советских картинах.
Небольшую роль кавказца открывшего дверь Афоне сыграл Юсуп Даниялов. В "Афоне" он был ассистентом режиссёра. Его многие помнят по роли начальника редакции газеты в герасимовском "Журналисте". Юсуп Даниялов работал на многих картинах вторым режиссёром и как режиссёр-постановщик снял несколько фильмов.
Директора Дома культуры сыграл Александр Лёвушкин. Он не был киноартистом, а всю жизнь был артистом хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. Александрова. При этом сыграл с десяток небольших ролей в кино.
Режиссёра театра, который кричит, - Товарищ, что вам здесь надо!, - сыграл известный советский режиссёр и актёр, старый знакомый Г. Данелия, Геннадий Ялович. У него была яркая роль в комедии "Тридцать три", и небольшая роль в "Я шагаю по Москве". Ещё он играет молодого доктора наук, который поднимает тост за Гогу в "Москва слезам не верит"
Роль второго алкаша, с пузом и в галстуке набекрень, сыграл известный питерский актёр Игорь Боголюбов.
Мужа героини Нины Масловой, сыграл знаменитый актёр, друг В. Шукшина, Алексей Ванин. Актёр на секунду появляется в кадре произнеся только короткую фразу: "А, крокодил Гена, очень приятно!"
Теперь перейдём к танцам и музыкальной части фильма.
Просто бомбической стала коротенькая роль Татьяны Распутиной. Она сыграла девушку с большой грудью с которой танцует Афоня. На самом деле Татьяна в жизни была очень весёлой и жизнерадостной, и здесь она сыграла роль томной красотки с коровьими глазами, на одном мастерстве. После Г. Данелия пригласил Татьяну в "Мимино". Это она отплясывает лезгинку в ресторане. Татьяна была женой композитора Ильи Катаева, сына знаменитого автора "Золотого телёнка" Евгения Петрова. Татьяна окончила ГИТИС, и долгое время работала в театре юного зрителя. В кино играла редко. Большую известность получила её работа в первом отечественном сериале "День за днём". В начале 90-х годов вместе с мужем, композитором Ильей Катаевым, эмигрировала в США. Они вместе работали на радиостанции "Надежда" в городке Форт Ли. Умерла в 2003 году.
На той же танцплощадке отметился небольшой ролью Александр Новиков. Это он прыгает козлом, и получает от Афони титул "титьки тараканьей". Г. Данелия потом пригласил его в "Мимино" на роль музыканта, где он произносит фразу, - "Эта песня посвящается нашему другу из солнечного Дилижана". Актёр и после снимался в кино. Последняя его работа была в 2008 году в сериале "Моя прекрасная няня".
Очень запомнилась всем зрителям сцена на танцплощадке. Из музыкантов в кадре засветились барабанщик Владимир Полонский, гитарист Юрий Шахназаров и бас-гитарист Александр Лерман. В титрах написано, что это группа "Аракс". Это так и было в тот момент, но все три музыканта совсем незадолго до этого играли в группе Александра Градского "Скоморохи". Песня "Мемуары" написанная Ю. Шахназаровым на стихи Ю. Сауткина исполнялась музыкантам еще со "Скоморохами".
А вот группе "Машина времени" не повезло. Они в кадр не попали. Их вырезали. Зато звучит их песня в блюзовой аранжировке "Солнечный остров". Как рассказывал А. Макаревич, они получили хороший гонорар за работу и купили для группы дорогой магнитофон "Грюндик". Еще А. Макаревич рассказывал, что вопрос специального приглашения массовки на танцы отпал сам собой, когда повесили объявление, что в таком-то клубе будет выступать "Машина времени".
Очень уморительно выглядит сцена другого танца Афони в кафе, где на сцене выступает женский ансамбль с очень харизматичным вокалом Чулпан Валишиной. Этот ансамбль нашла ассистентка Г.Н. Данелии где-то в провинции. История этого коллектива малоизвестна. Частушка "Милый чё" стала очень популярной.
И в заключение стоит сказать, что в кафе где танцует Афоня за столиком сидит автор сценария фильма "Афоня" Александр Бородянский. Человек, который подарил нам текст этого разобранного на цитаты фильма.
Источник:
- 10 малоизвестных фактов о советских актерах
- Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях
- Чьими голосами говорили актеры советского кино
- Актеры, которые часто играли вместе
- Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями
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А как же "Альтруистам тоже деньги нужны."?
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А что в нём советского? Я его много раз смотрел, ничего советского в нем не заметил. Ни идеологии, ни революционной классовой борьбы, ни даже упоминания Ленина.
Они просто переночевали в одной койке, и между ними всю ночь лежало одеяло )))