"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?

Наш любимый, истинно народный артист, Леонид Куравлёв, раскрылся в "Афоне" во всей своей красе. В каком-то смысле это инкарнация шукшинского Пашки Колокольникова. Также врёт на ходу, или скорей фантазирует сам не знает зачем, также быстр на слово, и сыплет поговорками. Куравлёву всё было по силам. Он играл такие разноплановые роли, что дух захватывает. Ему ничего не стоит перевоплотиться в Шуру Балаганова, Хому Брута, мошенника Жоржа Милославского (который о России сетует больше царя), и даже в одноглазого эсэсовца Айсмана. Но народные персонажи Леонида Куравлёва это особая статья, это всегда правдиво, всегда по-русски.

Снять фильм про агента 007, чтобы это захватило зрителя - много ума не надо. А вот снять фильм про сантехника, чтобы люди не отрываясь от экрана смотрели час двадцать минут, и потом ещё многократно фильм пересматривали - это уже надо быть гением.

У Данелии были свои актёры-талисманы, которых он снимал регулярно в своих фильмах. Евгений Леонов и песня про Марусеньку - кочевали из фильма в фильм. Владимир Басов в эпизодах тоже. Именно Данелия нам открыл В. Басова-актёра.

Роли в "Афоне" Нины Руслановой, Готлиба Ронинсона, Валентины Талызиной, Нины Масловой, Савелия Крамарова, Николая Парфёнова, Николая Гринько, пусть и очень небольшие, но были достаточно отмечены всеми. Это были роли второго плана. А в фильме еще было немало ролей третьего плана - совсем незначительных, но не менее ценных. Вот о них и хотелось бы поговорить.

***

Тётю Фросю, что так и не дождалась своего Горбунка, сыграла Раиса Куркина. Это известная актриса сыграла в кино 75 ролей.