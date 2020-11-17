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17 фотографий удивительных вещей из прошлого

17 фотографий удивительных вещей из прошлого (19 фото)

Автор:
17 ноября 2020 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   подборка   прошлое   технология   удивительно   
594
19
Жители каждого из веков по праву считают, что именно их период является самым прогрессивным по части технологий и изобретений.
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Метки: вещи   подборка   прошлое   технология   удивительно   
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Афраний Минуту назад
Интересно,на какое расстояние отбрасывало охотника на уток, после выстрела?
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