17 фотографий удивительных вещей из прошлого

Жители каждого из веков по праву считают, что именно их период является самым прогрессивным по части технологий и изобретений.
Однако проходит 100 или даже 50 лет, и многие из них становятся не просто неактуальными — они попросту удивляют или даже смешат потомков своим внешним видом, сложностью или странноватым набором функций.
Специально для вас мы собрали фотографии технических придумок, механизмов, амуниции и прочих некогда новшеств в военной и гражданской сферах из прошлого. Всех их объединяет то, что на время их создания они казались чем-то крутым и передовым, а сейчас выглядят как нечто не из мира сего.
Специально для вас мы собрали фотографии технических придумок, механизмов, амуниции и прочих некогда новшеств в военной и гражданской сферах из прошлого. Всех их объединяет то, что на время их создания они казались чем-то крутым и передовым, а сейчас выглядят как нечто не из мира сего.
1. Крошечный электрический узкоколейный поезд, установленный для контроля скорости движения
Тоннель Холланда, США. 1955 год.
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3. Камера Kodak K-24, использовавшаяся американцами для аэрофотосъемки во время Второй мировой войны
4. Царь-танк (Танк Лебеденко), 1915 год
Разработанный в 1914 году, танк был признан непригодным для использования в условиях боя после испытаний год спустя.
6. Антарктический снежный крейсер, который должен был отправиться к южному полюсу, 1939 год
Внутри этой махины находились жилые помещения и лаборатории для пяти учёных. В самый последний момент было обнаружено, что крейсер не имеет сцепления на снегу, если не движется задним ходом, и в конечном итоге он так никуда и не отправился.
7. Австро-венгерский хвостовой стрелок, вооружённый устройством, состоящим из десяти пистолетов Mauser C96
Времена Первой мировой войны.
9. Мужчина с уточницой. Так назывался крупнокалиберный (очень крупно) дробовик для охоты на уток
Этот вид оружия был запрещён в 1860-х годах (ведь им можно было попасть в 50 уток разом).
10. Строительство дирижабля «Гинденбург», которое выглядит удивительнее самого дирижабля, 1932 год
13. Британская пара спит в «Убежище Моррисона»
Необычное устройство использовали как защиту горожан в случае разрушения их домов во время бомбардировок в годы Второй мировой войны. Такой путь был выбран из-за отсутствия погребов в британских жилых домах.
Несмотря на странный вид, спальня-клетка действительно работала: 120 из 136 жителей, чьи дома были сильно разрушены, не получили серьёзных травм.
Несмотря на странный вид, спальня-клетка действительно работала: 120 из 136 жителей, чьи дома были сильно разрушены, не получили серьёзных травм.
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Метки: вещи подборка прошлое технология удивительно
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