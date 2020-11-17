17 фотографий удивительных вещей из прошлого

Однако проходит 100 или даже 50 лет, и многие из них становятся не просто неактуальными — они попросту удивляют или даже смешат потомков своим внешним видом, сложностью или странноватым набором функций.



Специально для вас мы собрали фотографии технических придумок, механизмов, амуниции и прочих некогда новшеств в военной и гражданской сферах из прошлого. Всех их объединяет то, что на время их создания они казались чем-то крутым и передовым, а сейчас выглядят как нечто не из мира сего.