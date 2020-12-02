"Китайцы купили часть острова в Австралии и запретили жителям к ней приближаться"

Китайская компания выкупила часть острова в Австралии для застройки и запретила местным жителям и туристам приближаться к нему.
По информации издания, фирма China Bloom арендовала земли на острове Кесвик в Квинсленде на 99 лет и установила на территории свои правила. Как утверждают жители региона, новые владельцы всячески препятствуют развитию туризма в этой местности и хотят, чтобы остров посещали исключительно богатые путешественники из Китая.
Например, руководство China Bloom запретило экскурсионным лодкам швартоваться возле общественного причала, отказало в доступе к взлетно-посадочной полосе и попыталось помешать приезжим пользоваться пляжем, установив различные ограждения и знаки.
Кроме того, сотрудники компании заблокировали все входы в национальный заповедник, расположенный на территории острова и занимающий 80 процентов его площади, а также потребовали, чтобы местные освободили арендуемые помещения.
«Я думаю, что им не нужны австралийцы на острове. Я думаю, что они решили сделать этот остров доступным исключительно для китайского туристического рынка», — рассказала одна австралийка, добавив, что новые владельцы Кесвика также не разрешают местным покупать там недвижимость.
В департаменте ресурсов Кесвика заявили, что подобные вопросы должны решаться в частном порядке.
Источник:
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Так что претензии жителей непонятны - пусть британской королеве предъявы кидают. Она у них, вроде, до сих пор главой государства является.
А чиновники просто бабла с китайцев срубили, позарившись на выгодное предложение. Про простых людей как всегда никто не подумал.
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Потерявши голову, по волосам не плачут.
Продали, так теперь нечего удивляться!
Сомневаюсь что эту фразу поймёт новый владелец! Так-же, я сомневаюсь что её поймёт кто-либо вообще! Может это язык обдолбаных?
Сказанул, тоже, "не надо".
ага, а потом окажется что там военная база, с ядерными зарядами О_О
или китайские дети шьют адидас :)
Интересно, если автор снимет номер в отеле, то он разрешит что бы другие постояльцы или вообще прохожие периодически заходили в его номер посидеть и посмотреть телевизор или воспользоваться туалетом?
"По информации издания, фирма China Bloom арендовала земли на острове Кесвик в Квинсленде"
Автор, ты уж определись!
А ты ресурсом не ошибся? Кому нужна эта информация?