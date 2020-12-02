"Китайцы купили часть острова в Австралии и запретили жителям к ней приближаться"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер... Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса Прощай, доктор Борменталь: актер Борис Плотников умер от коронавируса 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей Звездные детки, которые совсем не похожи на известных родителей Рабочий сбросил газовый баллон на негодяя, пытавшегося ограбить его коллег Рабочий сбросил газовый баллон на негодяя, пытавшегося ограбить... Отец-молодец усмирил вооруженных грабителей Отец-молодец усмирил вооруженных грабителей 13 интересных фактов о Пьере Ришаре 13 интересных фактов о Пьере Ришаре Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет... Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей" Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу... Деньги, деньги давай Деньги, деньги давай Да что же ты такое? Даже Шварц в замешательстве Да что же ты такое? Даже Шварц в замешательстве 30 невероятных фото из заснеженного Норильска 30 невероятных фото из заснеженного Норильска Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на автомобилистку Дорожный конфликт под Краснодаром: мужчина с монтировкой напал на... Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль пролетел на красный Второй день рождения пешеходов из Ростова-на-Дону: автомобиль... Хочешь быстро разделать курицу — спроси его как! Хочешь быстро разделать курицу — спроси его как! Зажжение новогодней елки в якутском поселке во время пурги Зажжение новогодней елки в якутском поселке во время пурги Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только... Высотный самолет М-17 «Стратосфера» Высотный самолет М-17 «Стратосфера»
Китайцы купили часть острова в Австралии и запретили жителям к ней приближаться

Китайцы купили часть острова в Австралии и запретили жителям к ней приближаться (1 фото)

Автор:
02 декабря 2020 16:25
Метки: австралия   китай   факты   
3600
1

Китайская компания выкупила часть острова в Австралии для застройки и запретила местным жителям и туристам приближаться к нему.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: австралия   китай   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Борис Карабанов 9 часов назад
В материалах подобного рода, как правило, отсутствует одна маленькая деталь - они это делают на законных основаниях или незаконно? Если законно, то в чём смысл претензий? Если незаконно. то для этого существуют соответствующие инстанции, вплоть до суда, призванные решать подобные вопросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Kucher Полчаса назад
А в чём, простите, проблема то? Земли в аренду сдали? Сдали. Арендатор вправе ими распоряжаться в рамках условий аренды? Расторгайте договор, платите неустойку и пользуйтесь островом, как хотите. Не хотите платить неустойку? Не лезьте на частную территорию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Атомный Крот 4 часа назад
Ну, если чиновники предлагают решать "в частном порядке", значит, там все соответствует законам Австралии.

Так что претензии жителей непонятны - пусть британской королеве предъявы кидают. Она у них, вроде, до сих пор главой государства является.

А чиновники просто бабла с китайцев срубили, позарившись на выгодное предложение. Про простых людей как всегда никто не подумал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Грета Тунберг 4 часа назад
китайская экспансия набирает обороты и сдается мне это будет похуже нашествия арабов в Европу, хотя хз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Максим 7 часов назад
Все правильно делают.. Если они арендовали, значит сейчас они хозяева.. нахера им чтоб там какие-то туристы шлялись!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 7 часов назад
А что не так? Как торговать Родиной-так норм? Правильно китаёзы делают,раз австралийцы такие придурки. Пусть подходят через 99 лет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 7 часов назад
Дело не в том что купили. Дело в том законны ли нынешние действия владельцев. Есть масса примеров того, как покупатель, скажем, старинных шато во Франции, не имел права менять внешний и внутренний интерьер. Так что если то, что делают китайцы незаконно - они отсосут причмокивая. И наоборот, австалийцы будут сосать если все законно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 8 часов назад
всё норм, на вырученные деньги накормили множество голодающих австралийских детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Я тебя вижу!!! 8 часов назад
Хозяин - барин.
-+-
Потерявши голову, по волосам не плачут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby 8 часов назад
Китайцы купили ..... А кто, плять, продал!??
Продали, так теперь нечего удивляться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
shevanez 8 часов назад
Австралийцы хотели и рыбку съесть, и на х.ер сесть. В результате-гриб-отсосиновик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Серый 8 часов назад
Продали, а теперь возмущаются ) Странный народ. Я вот машину продал, а потом прихожу к новому владельцу и говорю - типа эта.. мая тачила была, я а неё и ездю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby Серый 8 часов назад
...я а неё и ездю ...
Сомневаюсь что эту фразу поймёт новый владелец! Так-же, я сомневаюсь что её поймёт кто-либо вообще! Может это язык обдолбаных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Серый babuby 8 часов назад
Школота не понимает сарказма. Ты опущен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 8 часов назад
Разве не в этом смысл частной собственности? Ну мне бы тоже не нравилось, если бы я купил дом, а местные заходили посрать периодически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 9 часов назад
Частная собственность, она такая. А не надо было продавать/сдавать ее в аренду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Атомный Крот Frank Borman 4 часа назад
А деньги?

Сказанул, тоже, "не надо".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
ZloyPupsik 9 часов назад
«Я думаю, что им не нужны австралийцы на острове. Я думаю, что они решили сделать этот остров доступным исключительно для китайского туристического рынка»

ага, а потом окажется что там военная база, с ядерными зарядами О_О
или китайские дети шьют адидас :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 9 часов назад
Странные эти австралийцы...зачем продавали то? Что упало, то пропало... Это все равно, что продать квартиру, а потом плакать, что тебе в ней жить теперь не дают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 9 часов назад
Какие плохие китайцы, заплатили деньги за землю и не пускают туда халявшиков. А еще, не дают другим развивать туризм за счёт себя.
Интересно, если автор снимет номер в отеле, то он разрешит что бы другие постояльцы или вообще прохожие периодически заходили в его номер посидеть и посмотреть телевизор или воспользоваться туалетом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 9 часов назад
"Китайцы купили часть острова в Австралии и запретили жителям к ней приближаться"

"По информации издания, фирма China Bloom арендовала земли на острове Кесвик в Квинсленде"

Автор, ты уж определись!
А ты ресурсом не ошибся? Кому нужна эта информация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Костюнин Юрьевич 8 часов назад
Лизинг )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео) Культурная революция: как это было Культурная революция: как это было Таинственные посылки из Китая нагнали страху на жителей США и Японии Таинственные посылки из Китая нагнали страху на жителей США и Японии 15 фактов об удивительном и странном Китае 15 фактов об удивительном и странном Китае Австралийский расизм: аборигены, которых не считали за людей до 1970-х годов Австралийский расизм: аборигены, которых не считали за людей до 1970-х годов 10 увлекательных фактов обо всём на свете 10 увлекательных фактов обо всём на свете
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3037580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
13 интересных фактов о Пьере Ришаре
3
59
13 интересных фактов о Пьере Ришаре
Россия в девяностые
4
387
Россия в девяностые
﻿
Набирающие популярность
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
1
30
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
История возникновения корпоративов
0
6
История возникновения корпоративов
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#разное#автомобили#люди#звезды#актер#картинки
#юмор#история#интересное#кино#автомир#дтп#авто авария#смешно#готовка#позитив
#прикол#россия#факты#еда#авария#забавно#знаменитости#сша#дети#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться