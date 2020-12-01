Прогулка по Ленинграду 1986 года

Сегодня прогуляемся по Ленинграду 1986 года.
1.
В городе происходит одно из крупнейших наводнений в XX веке. Вода поднимается на 260 сантиметров от своего нормального уровня. Ещё более крупное наводнение случится в 1999 году - тогда вода поднимется на 262 сантиметра. На фото - набережная Фонтанки.
×
3.
Последние дни старого Володарского моста. В 1986 году началась его реконструкция и он изменился до неузнаваемости. Кстати, обратите внимание - на мосту скопилась самая настоящая пробка. И это 34 года назад!
4.
Совсем недалеко от Володарского моста, на улице Бабушкина набирает обороты дискотека "Невские Звезды", которая станет культовым местом, а в 1987 году здесь впервые для Ленинградского телевидения запишут группу "Аквариум". На фото - основатель и ди-джей дискотеки Роберт Вартанян
8.
А кто это у нас тут такой молоденький позирует на фоне колбасы?
Ну конечно же Борис Борисович Гребенщиков!
Ну конечно же Борис Борисович Гребенщиков!
9.
Просто красиво. Один из любимых открыточных видов Ленинграда/Петербурга - Поцелуев мост и Исаакиевский собор.
12.
Два мира. Советские люди стоят в очереди за алкоголем на улице Марата, а рядом припаркован новенький автобус "Мерседес", который привёз голландских туристов.
13.
Это Невский район, дорога, проходящая под мостом - Зольная улица, а в левой части кадра - Дальневосточный проспект, сейчас застроенный чуть менее, чем полностью.
14.
Тем временем, на Владимирской площади разбирают дома для строительства вестибюля метро "Достоевская"
18.
Ларёк "Фрукты-овощи" в Кирпичном переулке (сейчас напротив этого места находится вестибюль станции метро "Адмиралтейская).
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
- Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки
- Прочь из СССР. Как сложилась судьба известных моделей из 90-х
- Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями
- Коллекции из самых неожиданных вещей
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...