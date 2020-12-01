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Прогулка по Ленинграду 1986 года

Прогулка по Ленинграду 1986 года (19 фото)

Автор:
01 декабря 2020 20:39
Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
1219
19
Сегодня прогуляемся по Ленинграду 1986 года.
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Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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359k
Алексей 4 часа назад
вот такие посты про Ленинград-Санкт-Петербург я приветствую,в отличии от постов м.у.д.а.к.о.в. с абз и всем прочим говном. а это место на фото всего в минуте хотьбы от моего дома где я жил фонтанка 129. и да в 86 году я ходил в 3й класс
вот такие посты про Ленинград-Санкт-Петербург я приветствую,в отличии от постов м.у.д.а.к.о.в. с абз и всем прочим говном. а это место на фото всего в минуте хотьбы от моего дома где я жил фонтанка 129. и да в 86 году я ходил в 3й класс
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6k
kleyman 4 часа назад
Помойка тогда, помойка и сейчас. Вообще, какого хера на ресурсе столько высеров про [мат]? Кто-то админам забашлял?
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13k
Егор 4 часа назад
На Фонтанке самое низкое место, особенно у Апраксина переулка. Уже 1,5м перехлестывало всегда.
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9k
alexis Егор 2 часа назад
Первая разливается Карповка.
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