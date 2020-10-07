В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека

В Анапе на одном из причалов бухты парадайвер Никита Ванков снимал материал о том, как он стал инвалидом в 14, сломав шею на этом причале. Во время съёмок он увидел, как двое парней тянут третьего к берегу. Заметив, что сил у двух человек не хватает, Никита решил им помочь. Сначала он давал указания с берега, а потом разделся и кинулся с инвалидной коляски в воду.

— Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности — и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу вдали катер, кричу "На помощь!" и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, — написал Ванков в "Инстаграме".