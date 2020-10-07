В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека

В Анапе инвалид-колясочник бросился в воду, чтобы помочь спасти утопающего человека. Момент спасения попал на видео, которое парень опубликовал в Instagram и рассказал о произошедшем.
В Анапе на одном из причалов бухты парадайвер Никита Ванков снимал материал о том, как он стал инвалидом в 14, сломав шею на этом причале. Во время съёмок он увидел, как двое парней тянут третьего к берегу. Заметив, что сил у двух человек не хватает, Никита решил им помочь. Сначала он давал указания с берега, а потом разделся и кинулся с инвалидной коляски в воду.
— Задерживаю дыхание, обхватываю утопающего, чтобы его голова была на поверхности — и он дышал, потом беру его по методике и тащу до берега. Вижу вдали катер, кричу "На помощь!" и показываю специальный знак. Вытащили, спасли, — написал Ванков в "Инстаграме".
С 14 лет Никита прикован к инвалидному креслу из-за неудачной травмы на этом причале. В 2007 году парень неудачно прыгнул в воду и сломал шею в трёх местах. Его парализовали под водой и он смог выбраться двигая плечами и руками. Парень заново учился говорить и выполнять элементарные действия, а потом занялся параолимпийским спортом. За несколько лет он стал призёром соревнований по спортивному плаванию, дайвингу и другим водным видам спорта.
Источник:
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Как показывает данное видео, кто то из героев ездит на коляске...
Это я прикован на работе к своему стулу, а он настоящий красавчик!