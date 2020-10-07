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В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека

В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека (3 фото)

Автор:
07 октября 2020 12:00
Сообщество : Истории
Метки: анапа   инвалид   интересное   море   плавание   спасение   тонет   утопающий   
982
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В Анапе инвалид-колясочник бросился в воду, чтобы помочь спасти утопающего человека. Момент спасения попал на видео, которое парень опубликовал в Instagram и рассказал о произошедшем.

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Метки: анапа   инвалид   интересное   море   плавание   спасение   тонет   утопающий   
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5k
Garpia121 Час назад
Сильный парень.
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6k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Не все герои носят плащи...
Как показывает данное видео, кто то из героев ездит на коляске...
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11k
gavrosh 55 минут назад
«Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире прочнее гвоздей!»
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639
Olimjon Temury 57 минут назад
Какой же он прикованный к коляске инвалид?!
Это я прикован на работе к своему стулу, а он настоящий красавчик!
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Ну что сказать! Мужик ты Никита!
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