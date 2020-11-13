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Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров

Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров (6 фото)

Автор:
13 ноября 2020 12:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аллигатор   сша   флорида   
2719
6

Гигантский аллигатор протопал через поле для гольфа во Флориде и поверг в шок пользователей соцсетей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аллигатор   сша   флорида   
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13  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
это ж сколько мать его мяса и дорогой шкуры прошло сейчас ?
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1k
Александр Алехин 6 минут назад
В России поди б уже пристрелили. Как ту медведицу с медвежонком на подлодке.
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938
Грета Тунберг 41 минуту назад
Гена - красавчик!
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5k
Сергей 53 минуты назад
Хиляки пендосы, тритончика испугались.
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11k
Dmitry Obuhov Час назад
Теперь это его гольф-поле и пруд.
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Не понял.
А чебурашка где?
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32
Анна Анна KOSTELLO Час назад
Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров
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Варяг 2 часа назад
Дзюба - лучший мастурбатор
Это ж...просто аллигатор!
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7k
Vlad 2 часа назад
Ахринеть, какие у них заготовки для портмоне разгуливают на свободе.
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