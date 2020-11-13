Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров

Грозное чудище в среду во время урагана Эта заметил и снял на видео гольфист в загородном гольф-клубе Валенсия в Нейплс.

На видео аллигатор, которому место скорее в парке юрского периода, чем на поле для гольфа, пересекает фервей, после чего погружается в озеро.

«Твою ж… — комментирует гольфист на видео. — Вышел прогуляться. Боже мой…»