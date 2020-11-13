Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров

Гигантский аллигатор протопал через поле для гольфа во Флориде и поверг в шок пользователей соцсетей.
Грозное чудище в среду во время урагана Эта заметил и снял на видео гольфист в загородном гольф-клубе Валенсия в Нейплс.
На видео аллигатор, которому место скорее в парке юрского периода, чем на поле для гольфа, пересекает фервей, после чего погружается в озеро.
«Твою ж… — комментирует гольфист на видео. — Вышел прогуляться. Боже мой…»
HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020
📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ
Согласно Florida Fish and Wildlife, во Флориде проживает около 1,3 миллиона аллигаторов. Самая крупная из когда-либо пойманных в солнечном штате особей насчитывала 5 метров в длину.
Хотя точные размеры этого зверя на данный момент неизвестны, пользователей сети объединил коллективный ужас.
«Это Годзилла, а не аллигатор», — написал Алекс Хоффман. Другой пользователь вторил ему: «Это существо не просто пережило удар метеорита 65 миллионов лет назад — оно восстало и направило его в верхний угол».
Еще один пользователь, житель Флориды, написал: «*** мать… Видал я аллигаторов, но не таких больших. У него один только хвост весит, наверное, фунтов 100».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А чебурашка где?
Это ж...просто аллигатор!