30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть

Сообщество AbandonedPorn на Reddit — настоящее раздолье для любителей всего старого и загадочного. Здесь пользователи делятся потрясающими снимками заброшенных домов и других сооружений со всего мира — от церквей, театров и ресторанов до кораблей, заводов и залов игровых автоматов. Как насчет взглянуть на 30 самых завораживающих из них?