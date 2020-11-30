30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть

Сообщество AbandonedPorn на Reddit — настоящее раздолье для любителей всего старого и загадочного. Здесь пользователи делятся потрясающими снимками заброшенных домов и других сооружений со всего мира — от церквей, театров и ресторанов до кораблей, заводов и залов игровых автоматов. Как насчет взглянуть на 30 самых завораживающих из них?
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5. Дорога из желтого кирпича в заброшенном парке развлечений "Страна Оз" в Северной Каролине
12. Торговый центр "Новый мир" в Бангкоке, который закрыли в 1997 году из-за нарушений норм
23. Золотые рыбки заполонили затопленный подвал склада на старой военно-морской базе в Филадельфии
26. Немецкое круизное судно World Discoverer, которое наскочило на риф у Соломоновых островов 29 апреля 2000 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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фигасе, как буйно заросло всё уже за 9 лет