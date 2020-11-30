FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5260 постов • 636 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть

30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть (31 фото)

Автор:
30 ноября 2020 13:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: вокруг света   заброшенка   заброшенные места   фото   фотография   
4829
31

Сообщество AbandonedPorn на Reddit — настоящее раздолье для любителей всего старого и загадочного. Здесь пользователи делятся потрясающими снимками заброшенных домов и других сооружений со всего мира — от церквей, театров и ресторанов до кораблей, заводов и залов игровых автоматов. Как насчет взглянуть на 30 самых завораживающих из них?

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вокруг света   заброшенка   заброшенные места   фото   фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Aleksandr 48 минут назад
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Полчаса назад
Вполне себе пригодный. Десяток квартир можно еще сдавать.
Вполне себе пригодный. Десяток квартир можно еще сдавать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов Полчаса назад
Радиоактивные машины, которые бросили после аварии на Фукусиме
---------
фигасе, как буйно заросло всё уже за 9 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 2 часа назад
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ну как же без ЧЗО ?Даже удивительно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Денис Час назад
Только вчера посмотрел сериал "Чернобыль". Жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми Конкурс подводной фотографии объявил победителей Конкурс подводной фотографии объявил победителей Забыл на неделю спагетти с грибами в микроволновке Забыл на неделю спагетти с грибами в микроволновке Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year Потрясающие фото явлений природы с конкурса The Weather Photographer Of The Year Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234149



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
3
37
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
24
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Маринованный горький перец
3
1
Маринованный горький перец
Подсказки на разные темы
2
4
Подсказки на разные темы
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#еда#готовка#пандемия#авария#смешно#кино#позитив#жизнь
#юмор#факты#интересное#рецепт#подборка#дтп#актеры#люди#природа#прикольные
#история#интересно#дети#животные#коронавирус#картинки#вкусно#настроение#СССР#актер

На что жалуетесь?

Вернуться