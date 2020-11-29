В небе над Японией засняли взрыв болида: видео

В Средние века подобное явление было бы точно истолковано как дурное предзнаменование.
В ночь на 29 ноября многочисленные камеры зафиксировали в небе над Японией болид, или особо яркую падающую звезду. Специалисты отнесли болид к так называемому «классу полной луны».
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
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Директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, отметил, что болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.
ドラレコに映ってた！！再掲！！#火球 pic.twitter.com/0CgAh0515j— なこまる＠令和2年度一級建築士製図試験【完】（爆死） (@BUMPnakomaru) November 28, 2020
2020年11月26日4時頃の東京大学木曽観測所における「火球(かきゅう)」。— ライブカメラDB (@livecam_db) November 25, 2020
東京大学木曽観測所天文台星空ライブカメラ(長野県木曽町三岳) https://t.co/HIa7kn5K0V #火球 #ライブカメラ pic.twitter.com/F991L8zfCX
Местные жители отмечают, что падение болида сопровождалось громким шипением. А учёным ещё предстоит разобраться и выяснить по траектории полёта, откуда же занесло это небесное тело, которое столь эффектно сгорело в земной атмосфере.
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Ясно же, что всё - хана Японии...
А если честно прикольный народец .И *жуки* у них в голове самые веселые .Ихние развлекательное шоу ,не каждый сможет досмотреть .