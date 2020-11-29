FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2240 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В небе над Японией засняли взрыв болида: видео

В небе над Японией засняли взрыв болида: видео (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: болид   взрыв   вспышка   космос   огненный шар   япония   
1798
6
В Средние века подобное явление было бы точно истолковано как дурное предзнаменование. 
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: болид   взрыв   вспышка   космос   огненный шар   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Alexander 41 минуту назад
Что значит в средние века?
Ясно же, что всё - хана Японии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−32
Вася с ложкой 13 минут назад
Я вот что заметил ,все Американские фильмы катастрофы начинаются с того что Японии *писец* приходит. И фильмы всем нравятся ....Почему всем нравится как Японцев разносит к куям

А если честно прикольный народец .И *жуки* у них в голове самые веселые .Ихние развлекательное шоу ,не каждый сможет досмотреть .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Миша 14 минут назад
зачастили, 21 августа уже к ним прилетал подобный.

зачастили, 21 августа уже к ним прилетал подобный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
3.6o6pa 23 минуты назад
Интересно, как по японски будет "Них..я себе"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
648
Никита Помянтовский 45 минут назад
А я вчера смотрел аниме Твоё Имя, совпадение ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287k
NAZARETH 55 минут назад
Что-то наш Челябинский сразу вспомнился. Сначала яркая вспышка , затем грохот. У меня в квартире стекла повылетали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287k
NAZARETH 48 минут назад
Вот небольшое видео
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss 58 минут назад
Какие культурные люди! Ни одного мата!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе Астрономы разгадали тайну голубого кольца в космосе Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь! Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь! Момент падения метеорита в Карелии засняли на видео Момент падения метеорита в Карелии засняли на видео Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65082



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
0
131
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
3
34
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
1
7
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
0
16
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#еда#готовка#подборка#красота#знаменитости#позитив#пандемия#актер
#юмор#животные#прикол#кино#дети#люди#медицина#смешно#прикольные#девушка
#история#интересно#россия#рецепт#картинки#актеры#настроение#СССР#коронавирус#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться