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Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде

Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде (20 фото)

Автор:
26 ноября 2020 12:45
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересное   космос   море   навигационные огни   самолеты   сигнальные   судна   теперь ты знаешь больше   
1052
20

Безопасность как наземного, так и морского и воздушного транспорта складывается из огромного числа параметров, но нельзя не отметить отдельной строкой навигационные огни, позволяющие не только увидеть транспорт в небе или на воде, но и понять летит ли он, буксирует кого-то и что вообще там происходит...

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Метки: интересное   космос   море   навигационные огни   самолеты   сигнальные   судна   теперь ты знаешь больше   
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19k
Владимир 54 минуты назад
"Справа всегда зеленый, слева красный".

Нет, это только для МАМС регион А, для региона Б наоборот.
"Мировой океан разделен на два региона: регион А и регион Б, которые отличаются принципом использования красного и зеленого цветов для ограждения сторон фарватера латеральными знаками.
Страны, принявшие красный цвет окраски средств навигационного оборудования (СНО) с левой стороны фарватера, относятся к региону А; страны, принявшие зеленый цвет окраски СНО с левой стороны фарватера,- к региону Б. При этом направление фарватера в обоих регионах считается с моря, а в от-дельных случаях оговаривается специально.
Латеральные знаки, используемые в регионах А и Б для ограждения сторон фарватеров, отличаются друг от друга. Остальные типы знаков являются общими для регионов А и Б."
"Справа всегда зеленый, слева красный". Нет, это только для МАМС регион А, для региона Б наоборот. "Мировой океан разделен на два региона: регион А и регион Б, которые отличаются принципом использования красного и зеленого цветов для ограждения сторон фарватера латеральными знаками. Страны, принявшие красный цвет окраски средств навигационного оборудования (СНО) с левой стороны фарватера, относятся к региону А; страны, принявшие зеленый цвет окраски СНО с левой стороны фарватера,- к региону Б. При этом направление фарватера в обоих регионах считается с моря, а в от-дельных случаях оговаривается специально. Латеральные знаки, используемые в регионах А и Б для ограждения сторон фарватеров, отличаются друг от друга. Остальные типы знаков являются общими для регионов А и Б."
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26k
Игорь 36 минут назад
первую систему освещения на светодиодах (LED) для использования вокруг космических кораблей
отображает мигающий красный свет на левом борту судна, мигающий зеленый свет на правом борту судна, два мигающих белых огня наверху и один мигающий желтый на нижней стороне фюзеляжа
============
Верх-низ-право-лево у спутников?!
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