Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде

Безопасность как наземного, так и морского и воздушного транспорта складывается из огромного числа параметров, но нельзя не отметить отдельной строкой навигационные огни, позволяющие не только увидеть транспорт в небе или на воде, но и понять летит ли он, буксирует кого-то и что вообще там происходит...
Любой самолет оснащается бортовыми аэронавигационными и габаритными огнями, мигающими (импульсными) огнями.
Это оборудование помогает предотвратить столкновение летательных аппаратов, особенно возле аэропортов, за счет ярко мигающих световых вспышек
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Освещение пассажирского самолета
Для освещения взлетно-посадочной полосы установлены две выдвижные фары спереди фюзеляжа Еще две фары там же предназначены для освещения воздухозаборников и передних кромок крыла Также осуществляется подсвечивание эмблемы за счет двух фар на стабилизаторе Задние кромки левой и правой плоскости оснащены белыми хвостовыми аэронавигационными огнями Световые маяки, имеющие ступенчатую регулировку силы света и бесцветные светофильтры расположены в нижней и верхней части фюзеляжа
Схема размещения бортовых аэронавигационных огней на военных самолетах
Наружное освещение военного самолета (пример): 1 - фара, подсвечивающая заправочную штангу-топливоприемник и конус самолета-заправщика при дозаправке топливом в воздухе; 2 - фары, освещающая в условиях плохой видимости ВПП и рулежную дорожку; 3 - аэронавигационные огни; 4 - проблесковые огни; 5 - огни 5, расположенные в форме аэродромного знака "Т"
В 2011 году ORBITEC разработала первую систему освещения на светодиодах (LED) для использования вокруг космических кораблей
Cygnus отображает мигающий красный свет на левом борту судна, мигающий зеленый свет на правом борту судна, два мигающих белых огня наверху и один мигающий желтый на нижней стороне фюзеляжа
Космические корабли SpaceX Dragon и Dragon 2 также имеют мигающий стробоскоп вместе с красными и зелеными огнями.
Сигнальные огни и фигуры
а — буксир и буксируемый караван длиной более 183 м на ходу; b — «не могу управляться», судно на ходу; с — кабеле- и буеукладчик, промерное судно на ходу; d — кабеле- и буеукладчик, промерное судно без хода; е — «не могу управляться», судно без хода; f — судно с опасным грузом на борту; g — судно длиной менее 45,75 м на мели; h — судно длиной менее 45,75 м на якоре; i — судно, ведущее промысел, (траулер) на ходу; j — судно длиной более 45,75 м на мели; к — судно длиной более 45,75 м на якоре; l — судно, ведущее промысел (не тралом), на ходу; m — судно, ведущее промысел (не тралом), длина рыболовных снастей которого по горизонтали превышает 153 м, без хода; n — лоцманское судно при несении службы на ходу.
Ходовые огни: а — расположение ходовых и сигнальных огней; b — судно длиной менее 45,75 м на ходу; с — судно длиной более 45,75 м на ходу; d — парусное судно на ходу; е — парусное судно с вспомогательным двигателем на ходу.
По этим огням можно узнать назначение судна: состав это или одиночное судно, и если состав, то какой именно. Однако самое важное в ночной ориентировке — определить, стоит судно на месте или движется, и если движется, то в каком направлении
Все остальные суда, помимо озвученных, для привлечения внимания и во избежание столкновений могут быть оснащены приборами для подачи «проблескового огня» — света с периодичностью от 40 до 60 миганий в минуту.
Топовые огни - сигнальные огни белого цвета в носовой части судна на самой передней мачте и на корме.
Бортовые огни - расположены по бокам и должны гореть непрерывно. Справа всегда зеленый, слева красный
Авторский пост
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Нет, это только для МАМС регион А, для региона Б наоборот.
"Мировой океан разделен на два региона: регион А и регион Б, которые отличаются принципом использования красного и зеленого цветов для ограждения сторон фарватера латеральными знаками.
Страны, принявшие красный цвет окраски средств навигационного оборудования (СНО) с левой стороны фарватера, относятся к региону А; страны, принявшие зеленый цвет окраски СНО с левой стороны фарватера,- к региону Б. При этом направление фарватера в обоих регионах считается с моря, а в от-дельных случаях оговаривается специально.
Латеральные знаки, используемые в регионах А и Б для ограждения сторон фарватеров, отличаются друг от друга. Остальные типы знаков являются общими для регионов А и Б."
отображает мигающий красный свет на левом борту судна, мигающий зеленый свет на правом борту судна, два мигающих белых огня наверху и один мигающий желтый на нижней стороне фюзеляжа
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Верх-низ-право-лево у спутников?!