Что там светит в темноте: навигационные огни в небе, космосе и на воде

а — буксир и буксируемый караван длиной более 183 м на ходу; b — «не могу управляться», судно на ходу; с — кабеле- и буеукладчик, промерное судно на ходу; d — кабеле- и буеукладчик, промерное судно без хода; е — «не могу управляться», судно без хода; f — судно с опасным грузом на борту; g — судно длиной менее 45,75 м на мели; h — судно длиной менее 45,75 м на якоре; i — судно, ведущее промысел, (траулер) на ходу; j — судно длиной более 45,75 м на мели; к — судно длиной более 45,75 м на якоре; l — судно, ведущее промысел (не тралом), на ходу; m — судно, ведущее промысел (не тралом), длина рыболовных снастей которого по горизонтали превышает 153 м, без хода; n — лоцманское судно при несении службы на ходу.