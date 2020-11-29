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Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт

Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт (3 фото)

Автор:
29 ноября 2020 13:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Авиа перелеты   Вакцинация   вакцинация от коронавируса   коронавирус   пандемия   паспорт   перелеты   прививка   
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает цифровой паспорт вакцинации от Covid-19, или прививочный сертификат. Официально еще ни одна страна не объявила о том, что прибывающим из-за рубежа необходимо будет предоставить на границе сведения о прививке от коронавируса, однако все идет к тому, что такой паспорт вакцинации может стать документом, без которого никуда не улетишь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Авиа перелеты   Вакцинация   вакцинация от коронавируса   коронавирус   пандемия   паспорт   перелеты   прививка   
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18  комментариев
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7k
Hocico 3 часа назад
Спасибо, конечно, но я как-нибудь без непонятной прививки и лишнего паспорта проживу.
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9k
ss 2 часа назад
Бараны должны носить бирки и ходить туда, куда их гонит пастух!...
Когда умные люди об этом предупреждали, их обвиняли в вере в теорию заговора.
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−1
Ольга Николаева 2 часа назад
Идиотизм. Когда уже Путин к праотцам отправится!
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1k
rezus_44 Ольга Николаева 53 минуты назад
То есть Путин по всему миру вирус запустил ? )))
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11k
Альф 57 2 часа назад
Еще нет нормальной вакцины, а уже паспорта хотят специальные. Дуризм а не туризм.
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3k
Andrew_Nice 3 часа назад
Чет на вброс какой-то похоже... Уж больно серьезно это нарушает права человека.
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2k
Max Lu Andrew_Nice 51 минуту назад
я эту новость тут увидел и пошёл на IATA страницу. там это тоже описано
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1
Вика 3 часа назад
Сейчас антипрививочники запоют, что нас чипизуют)))
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9k
ss Вика 2 часа назад
Зачем тебя чиповать? Ты сама это сделаешь. Причём с песней и строем.
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4k
RomaXz 3 часа назад
По идее такие паспорта не только с записью о вакцине от короны должны быть, а и обо всех обязательных прививках. Что бы антипрививочники сидели дома и не разносили ничего
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9k
ss RomaXz 2 часа назад
Точно! И ещё кольцо в нос, строгий ошейник и проволоку, по которой ты должен бегать.
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3k
AlekseiTFS RomaXz 36 минут назад
По идее этот закон в последствии позволит навязывать любые манипуляции. Хочешь путешествовать - обязан вколоть,то что пожелает система.
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
Слава богам, я свои путешествия в этой жизни закончил. Но вот в Китай хотелось бы ещё разок...
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9k
кира 3 часа назад
Еще не установлен срок действия вакцины, а уже решили придумать паспорта вакцинации. Сколько такой паспорт будет действителен? Год, полгода, два месяца? И почему бы не потребовать справочки обо всех прививках? Мало ли, что человек мог подцепить помимо короны?
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3k
AlekseiTFS кира 2 часа назад
Судя по тому в каком количестве собираются выпускать вакцины и сколько заводов собираются построить = вакцинация будет ежегодной . Сам паспорт может будет и вечным,но там должны будут появляться свежие отметки о прививках.
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9k
кира AlekseiTFS 2 часа назад
Медики сами сейчас не могут сказать, как долго антитела остаются в организме. Кто-то говорит о двух месяцах, кто-то о двух годах... Сведения настолько разные, как, впрочем, и о самом вирусе, что говорить о каких-то паспортах, по-моему, преждевременно. Не стоит запрягать телегу впереди лошади.
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9k
ss AlekseiTFS 2 часа назад
Ежегодной?... Это вы как-то... Через розовые очки на весь этот цирк смотрите.
Е-же-ме-сяч-но!
Неужели вы полагаете, что фармабизнес станет терять такие бабки?! Сейчас уже заявляют о существовании более ста штаммов. Если на 7,5 миллиардов людей да по сто обязательных прививок!... Кто же добровольно откажется от таких бабок?! А если сюда ещё добавить тесты, на которых фармаконцерны уже заработали баснословные деньги!...
Нет-нет! Про ежегодные прививки забудьте! Ежемесячные и не реже! Обязательный ежедневный тест и ежемесячная прививка. Уже сейчас поговаривают, что иммунитет после прививки сохраняется три месяца...
И это "Ж" неспроста.
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AlekseiTFS ss Полчаса назад
Уже прыгают от восторга и руки потирают - сколько бабла поднять можно
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