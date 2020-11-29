Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт

До сих пор ни одна из стран не объявила о том, что прибывающим из-за рубежа необходимо будет на границе предоставить документ о прохождении вакцинации. Но многие считает, что такое развитие событий более чем правдоподобно, и именно к этому нам следует готовиться.



Также в настоящее время неясно, будут ли какие-либо авиакомпании требовать от пассажиров вакцинацию перед посадкой в самолет. Но если страны и авиакомпании все же решат ввести это правило, то паспорт вакцинации станет стандартной практикой во всем мире.