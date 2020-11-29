Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает цифровой паспорт вакцинации от Covid-19, или прививочный сертификат. Официально еще ни одна страна не объявила о том, что прибывающим из-за рубежа необходимо будет предоставить на границе сведения о прививке от коронавируса, однако все идет к тому, что такой паспорт вакцинации может стать документом, без которого никуда не улетишь.
Ведущая ассоциация индустрии туризма разрабатывает цифровые паспорта вакцинации от Covid-19 для пассажиров международных рейсов. Представители Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что сейчас идет заключительный этап разработки инфраструктуры для паспорта. Они считают, что это нововведение может поспособствовать восстановлению разрушенной туристической индустрии.
"Тестирование на коронавирус - первый ключ к международным поездкам без карантинных мер. Второй ключ - это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного использования и проверки тестовых данных, совпадающих с идентификационными данными путешественников, в соответствии с требованиями пограничного контроля", - заявил Александр де Жуниак, генеральный директор IATA.
Путешественники, которым сделают прививку от COVID-19, скорее всего, будут иметь цифровое подтверждение вакцинации, привязанное к их официальным паспортам. IATA утверждает, что паспорт вакцинации успокоит потенциальных туристов и поможет быстро перезапустить массовые поездки по всему миру.
Путешественники, которым сделают прививку от COVID-19, скорее всего, будут иметь цифровое подтверждение вакцинации, привязанное к их официальным паспортам. IATA утверждает, что паспорт вакцинации успокоит потенциальных туристов и поможет быстро перезапустить массовые поездки по всему миру.
До сих пор ни одна из стран не объявила о том, что прибывающим из-за рубежа необходимо будет на границе предоставить документ о прохождении вакцинации. Но многие считает, что такое развитие событий более чем правдоподобно, и именно к этому нам следует готовиться.
Также в настоящее время неясно, будут ли какие-либо авиакомпании требовать от пассажиров вакцинацию перед посадкой в самолет. Но если страны и авиакомпании все же решат ввести это правило, то паспорт вакцинации станет стандартной практикой во всем мире.
Также в настоящее время неясно, будут ли какие-либо авиакомпании требовать от пассажиров вакцинацию перед посадкой в самолет. Но если страны и авиакомпании все же решат ввести это правило, то паспорт вакцинации станет стандартной практикой во всем мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Авиа перелеты Вакцинация вакцинация от коронавируса коронавирус пандемия паспорт перелеты прививка
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Когда умные люди об этом предупреждали, их обвиняли в вере в теорию заговора.
Е-же-ме-сяч-но!
Неужели вы полагаете, что фармабизнес станет терять такие бабки?! Сейчас уже заявляют о существовании более ста штаммов. Если на 7,5 миллиардов людей да по сто обязательных прививок!... Кто же добровольно откажется от таких бабок?! А если сюда ещё добавить тесты, на которых фармаконцерны уже заработали баснословные деньги!...
Нет-нет! Про ежегодные прививки забудьте! Ежемесячные и не реже! Обязательный ежедневный тест и ежемесячная прививка. Уже сейчас поговаривают, что иммунитет после прививки сохраняется три месяца...
И это "Ж" неспроста.