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Хохотальня

Хохотальня (15 фото)

Автор:
29 ноября 2020 16:37
Сообщество : Юмор
Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
2226
15
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Баянисто-небаянистый юмор в картинках.

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Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
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6  комментариев
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13k
Юрий 54 минуты назад
Комментарий к фото
Таблетки не завезли. Микстуру возьмёте?
Таблетки не завезли. Микстуру возьмёте?
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1k
Алексей 38 секунд назад
Комментарий к фото
У меня бабушка наоборот гнала.
Еще ложечкой проверяла качество.
И батя помочь всегда готов.
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8k
Antique computer Полчаса назад
Комментарий к фото
Magne B-6 и Аспаркам. Не благодарите.
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50k
Андрей 49 минут назад
Комментарий к фото
Это не в аптеку надо, это в "Отдохни", там микстура продаётся.
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8k
3.6o6pa Час назад
Комментарий к фото
Если прочитать всё название целиком, то даже появляется некий смысл. Хотя возможно это просто лексическая редупликация (уют - х..ют, как шашлык-машлык)?
Думаю кот что-то знает.
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3k
Diesel Час назад
Комментарий к фото
А это гениальная мысль! И подведение итогов года и радость от его окончания одновременно!
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