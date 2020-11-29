7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России

×

1. РПЦ не платит налогов. Никаких. Вообще. Но при этом церкви не запрещено брать деньги за свои услуги. А изначальных вложений, как вы понимаете, нет. Так что прибыль получается баснословная.2. Все служители церкви получают зарплату, как любой из нас.3. Продажа церковной утвари в храмах не является продажей. Ценники в церковных лавках, это, на самом деле, не ценники, а сумма, которую вы должны пожертвовать [на благие цели, разумеется], чтобы получить взамен, к примеру, свечку.4. Самая дешёвая свечка в храме 10 рублей. Себестоимость такой свечки - не больше 10 копеек. Помним, что налогами это не облагается.5. В храмах часто располагаются швейные мастерские и другие предприятия. Церковь должна шить себе вещи и может пошить ещё кому-нибудь чего-нибудь. По прежнему держим в уме пункт №1.6. Храмы строятся за бюджетные деньги. Стоимость одного храма [часовни] от 10 до 500 млн рублей. А теперь посчитайте, сколько их открылось за последние 10 лет в вашем городе. Методом простого сложения определите общую сумму и разделите её на детские сады, больницы или спортивные школы. Впечатляет? А это мы ещё не берём в расчёт строительство воскресных школ.7. Нам запрещено оскорблять чувства верующих. При этом непонятно, как доказать, что ты верующий, и как выяснить велико ли оскорбление ваших чувств. Оскорблением может являться всё, что угодно. Это не просто отличная защита для бизнеса, а броня покруче ядерного щита РФ.