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7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России

7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России (1 фото)

Автор:
29 ноября 2020 02:12
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   верующие   рпц   
781
1
7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России. Конечно после банка "Россия"

Источник:

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Метки: бизнес   верующие   рпц   
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12  комментариев
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7k
Караганда 3 часа назад
так устроен человек-что хочется в что-то верить.я верю в судьбу-но не в церьковь и наверное атеист.зажирели чуток слуги божие-печально это.
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2k
Альберт Шавлаков 4 минуты назад
По 7-му пункту:
Проще простого доказать что ты верующий! В писании сказано:
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.
Следовательно, отсюда вывод: если ты верующий, тогда прикажи камню с места сдвинуться, и пусть он сдвинется. Не станем же мы всех просить сдвинуть гору, а то на всех верующих гор не напасёшься... Хоть камешек пускай сдвинут. Не могут? Так пусть тогда идут лесом со своими чувствами!
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1k
Гарри Слепнер Час назад
7. Нам запрещено оскорблять чувства верующих. При этом непонятно, как доказать, что ты верующий, и как выяснить велико ли оскорбление ваших чувств. Оскорблением может являться всё, что угодно. Это не просто отличная защита для бизнеса, а броня покруче ядерного щита РФ.

Лук 6:27-29: "Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку."

Лук 6:27-29: "Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку."
1Пет 2:19-23: "Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному."

Не понимаю, как человек, идущий по стопам Христа, может тащить в суд за оскорбление? И почему светский суд вмешивается в религиозные чувства? Христос , вися на столбе мучений умолял Бога простить его убийц, а кто-то на слова обиделся и бежит в суд с заявлением. Видать страшные страдания испытывает, почище чем Иисус.
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4k
Иван Час назад
А Навальный с донатов платит налоги?
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3k
Дмитрий Григорьев Иван Час назад
Конечно платит - биткойнами.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Aaaa , daaa , nado ewe i pravoslavnuyu cerkov unichtozhit . Ya pochti zabil. 4 klasa shkoli nado ustanovit v RF.I pravila dorozhnogo dvizheniya chtob deti ne putalis v kolesa mashin ili chtoto tam ewe Gebels pridumal .Yuda Vi avtor , Yuda !
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7k
albedo 3 часа назад
Ночь. опять черти повылазили обличать Россию.
Надоели.
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392
LinkLine albedo 2 часа назад
спать вали, бот неугомонный!
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609
Gayrat 49 минут назад
В смысле «Россию». РПЦ - еще не вся Россия.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Школота пошла. Подтверждают, что дураки не любят РПЦ. Так думаю, РПЦ этих идиотов и содержит. Умные батюшки)
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−88
vasya 4 часа назад
пост Х.У.Й.Н.Я и автор тоже
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17k
Сергей Костюнин vasya 54 минуты назад
Ну и шёл бы мимо не разевал свою пасть
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