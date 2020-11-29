7 доказательств того, что РПЦ - это самый успешный бизнес-проект в истории России. Конечно после банка "Россия"
1. РПЦ не платит налогов. Никаких. Вообще. Но при этом церкви не запрещено брать деньги за свои услуги. А изначальных вложений, как вы понимаете, нет. Так что прибыль получается баснословная.
2. Все служители церкви получают зарплату, как любой из нас.
3. Продажа церковной утвари в храмах не является продажей. Ценники в церковных лавках, это, на самом деле, не ценники, а сумма, которую вы должны пожертвовать [на благие цели, разумеется], чтобы получить взамен, к примеру, свечку.
4. Самая дешёвая свечка в храме 10 рублей. Себестоимость такой свечки - не больше 10 копеек. Помним, что налогами это не облагается.
5. В храмах часто располагаются швейные мастерские и другие предприятия. Церковь должна шить себе вещи и может пошить ещё кому-нибудь чего-нибудь. По прежнему держим в уме пункт №1.
6. Храмы строятся за бюджетные деньги. Стоимость одного храма [часовни] от 10 до 500 млн рублей. А теперь посчитайте, сколько их открылось за последние 10 лет в вашем городе. Методом простого сложения определите общую сумму и разделите её на детские сады, больницы или спортивные школы. Впечатляет? А это мы ещё не берём в расчёт строительство воскресных школ.
7. Нам запрещено оскорблять чувства верующих. При этом непонятно, как доказать, что ты верующий, и как выяснить велико ли оскорбление ваших чувств. Оскорблением может являться всё, что угодно. Это не просто отличная защита для бизнеса, а броня покруче ядерного щита РФ.
2. Все служители церкви получают зарплату, как любой из нас.
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3. Продажа церковной утвари в храмах не является продажей. Ценники в церковных лавках, это, на самом деле, не ценники, а сумма, которую вы должны пожертвовать [на благие цели, разумеется], чтобы получить взамен, к примеру, свечку.
4. Самая дешёвая свечка в храме 10 рублей. Себестоимость такой свечки - не больше 10 копеек. Помним, что налогами это не облагается.
5. В храмах часто располагаются швейные мастерские и другие предприятия. Церковь должна шить себе вещи и может пошить ещё кому-нибудь чего-нибудь. По прежнему держим в уме пункт №1.
6. Храмы строятся за бюджетные деньги. Стоимость одного храма [часовни] от 10 до 500 млн рублей. А теперь посчитайте, сколько их открылось за последние 10 лет в вашем городе. Методом простого сложения определите общую сумму и разделите её на детские сады, больницы или спортивные школы. Впечатляет? А это мы ещё не берём в расчёт строительство воскресных школ.
7. Нам запрещено оскорблять чувства верующих. При этом непонятно, как доказать, что ты верующий, и как выяснить велико ли оскорбление ваших чувств. Оскорблением может являться всё, что угодно. Это не просто отличная защита для бизнеса, а броня покруче ядерного щита РФ.
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Проще простого доказать что ты верующий! В писании сказано:
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.
Следовательно, отсюда вывод: если ты верующий, тогда прикажи камню с места сдвинуться, и пусть он сдвинется. Не станем же мы всех просить сдвинуть гору, а то на всех верующих гор не напасёшься... Хоть камешек пускай сдвинут. Не могут? Так пусть тогда идут лесом со своими чувствами!
Лук 6:27-29: "Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку."
Лук 6:27-29: "Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку."
1Пет 2:19-23: "Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному."
Не понимаю, как человек, идущий по стопам Христа, может тащить в суд за оскорбление? И почему светский суд вмешивается в религиозные чувства? Христос , вися на столбе мучений умолял Бога простить его убийц, а кто-то на слова обиделся и бежит в суд с заявлением. Видать страшные страдания испытывает, почище чем Иисус.
Надоели.