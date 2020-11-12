"Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего пресс-секретаря Амвросия

С чем будет связана дальнейшая деятельность экс-помощницы духовного лица, пока неизвестно. Впрочем, Марианна довольна тем, что теперь она сможет не заботиться о том, что случайное фото может "подставить" ее босса и быть свободной. А не это ли самое главное?