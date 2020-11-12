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"Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего пресс-секретаря Амвросия

"Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего пресс-секретаря Амвросия (18 фото)

Автор:
12 ноября 2020 19:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Заборовская   НЯШ-МЯШ   за кулисами   интересно   православие   пресс-секретарь   рпц   фото   
4090
18
Помощники духовных лиц не всегда выглядят постно и бесцветно. Марианна Заборовская тому пример. И хотя девушка после шумихи в Сети удалила большую часть своих фото, даже глядя на оставшиеся, ее боссу можно было позавидовать.
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Метки: Заборовская   НЯШ-МЯШ   за кулисами   интересно   православие   пресс-секретарь   рпц   фото   
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45  комментариев
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31k
Антон 2 часа назад
Правильно большевики их [мат]*или, еще один паразит на теле народа.
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2k
NIS 6 минут назад
Иже херувим !!
Иже херувим !!
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20k
Russo Turisto 8 минут назад
"А его помощница также была уволена, лишь год проработав под началом Амвросия."
Я не опошляю, но точно под началом? Началом или...?
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7k
ГородДомов 10 минут назад
богу церковь Не нужна
богу церковь Не нужна
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18k
Альберт 15 минут назад
А есть фото, где она ему руку лобзает?
Друг спрашивает...
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9k
Антон Семёныч 15 минут назад
-Батюшка, а женщину в пост можно?
-Можно сын мой, только нежирную
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662
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Симпатмчная пригламуренная девчонка, изумления не вызвала.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Часом не это православное бл.дво на кирюшкинской яхте таинство причастия принимала??

Часом не это православное бл.дво на кирюшкинской яхте таинство причастия принимала??
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9k
Великий Кормчий Полчаса назад
Теперь её ни одна бабка не отшепчет.....
А если кроме шуток, просто интересно посмотреть на дам, которые нашего верховодного архиблуда сопровождают на его утлой яхте.....
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−83
im240 40 минут назад
что не так? ана же не монашка, а пресс секретутка. ей и положено так выглядеть.
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3k
SSD 40 минут назад
Мария Магдалина - была шлюхой. Может и эта "прозрела".
«Не судите, да не судимы будете» (Матф.7,1). (с)
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622
tretii 42 минуты назад
что бог дал
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14k
Игорь Хомченко 43 минуты назад
Попу нужно было сказать, что это его троюродная сестра. И все отвяли бы. Благо прецедент уже был подобный.
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899
Шурман 46 минут назад
Я бы вдул НО :)) мой приход не сможет себе позволить такую матушку и писаря :)
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542
Nane First NameLast 55 минут назад
Стоял сегодня в ларёк за фантой. Фанту я купил. И передо мной 3 девицы. Одна из них с толстой жопой и в латексных штанах. И кжд 10 сек зыркают по сторонам. А потом доходит - чисто выпендрится первокурсницы вышли. Их никто не домогается, купили одну сигарету на троих и пошли дальше в поисках. Б.л.я. колхоз заехал
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34k
Андрей Бертон Час назад
Ох, уж эти скрепы...
Ох, уж эти скрепы...
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304
евгений Час назад
есть видео, где она молится? друг спрашивает
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899
Шурман евгений 45 минут назад
Мой друг спрашивает как она грехи замаливает :)
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304
евгений Шурман 38 минут назад
Надеюсь, что не при помощи распятия...хотя кто знает
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899
Шурман евгений 4 минуты назад
У Бога всякие фантазии :)))
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19k
Mike Miller Час назад
Всё показуха
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418
13 Час назад
Может поп свою волю тренирует так - каждодневным искушением.
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15k
Lynx Час назад
А теперь, душа моя, одевайся и огородами, огородами.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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