"Няшное православие": в Сети изумились внешности бывшего пресс-секретаря Амвросия

Помощники духовных лиц не всегда выглядят постно и бесцветно. Марианна Заборовская тому пример. И хотя девушка после шумихи в Сети удалила большую часть своих фото, даже глядя на оставшиеся, ее боссу можно было позавидовать.
Марианна Заборовская - бывший пресс-секретарь российского архиепископа Амвросия (Ермакова). Яркая блондинка еще совсем недавно размещала в своих аккаунтах в соцсетях фото, далекие от представлений об РПЦ, чем и спровоцировала дискуссии в Сети.
Несмотря на то, что в аккаунте девушки есть и другие снимки, интернет-пользователи обратили внимание именно на эти, довольно откровенные.
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В обсуждении пользователи порадовались за архиепископа Амвросия - вот же, духовное лицо, далекое (по идее) от мирских удовольствий, а какую красавицу себе в пресс-секретари заполучил!
После бурных обсуждений Марианна удалила часть своих фото, оставив в Инстаграме только самые невинные.
Кстати, многие удивлялись тому, что в пресс-секретари Владыка выбрал девушку, ведь духовное братство полно юношей, и наличие прелестной помощницы может поколебать еще некрепкий дух молодых монахов?
Марианна с Владыкой Амвросием
Впрочем, деятельностью ректора семинарии и наместника Сретенского монастыря Вл. Амвросия многие были недовольны, и в конце августа он совершил последнее богослужение и был переведен на службу в старицкий Свято-Успенский монастырь в Тверской области. А его помощница также была уволена, лишь год проработав под началом Амвросия.
С чем будет связана дальнейшая деятельность экс-помощницы духовного лица, пока неизвестно. Впрочем, Марианна довольна тем, что теперь она сможет не заботиться о том, что случайное фото может "подставить" ее босса и быть свободной. А не это ли самое главное?
Кстати, ситуация с "няшными" девушками-юношами при РПЦ становится довольно привычной. Иеромонах Арсений (Железнов) считает, что "идет процесс создания «няшного православия», иначе сделать его «массовым» — невозможно! Православное христианство в принципе массовым быть не может, но им там, в патриархийных кабинетах, нужно «страну спасать», вот и идут в ход «херувимы» вроде Б. Корчевникова, Н. Баскова, эти вот молодые юноши и девушки, которые и православные и — «ну как все!». Впрочем, так ли плохо, если православные служители будут ближе "к народу"? Вот как, например, этот батюшка, который завел аккаунт в Инстаграме и довольно остроумно отвечает на вопросы страждущих.
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