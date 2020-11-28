Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.





Однако с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР