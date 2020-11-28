Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз.
Летом 1951 года Норвегия начала одну из самых засекреченных операций в своей истории, известную как операция «Асфальт». В ходе нее останки тысяч советских солдат, захороненных в разных частях страны, были тайно эксгумированы и свезены на одно единственное кладбище на остров в Норвежском море. Что же сподвигло руководство этой скандинавской страны решиться на такой шаг?
Истоки конфликта
Около ста тысяч советских военнопленных находилось в Норвегии в ходе Второй мировой войны. Немцы использовали их на тяжелых работах по добыче полезных ископаемых и строительстве оборонительных укреплений на случай открытия второго фронта и высадки союзников.
Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.
Однако с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР
Следить за всеми советскими гражданами, направляющимися к разбросанным по норвежской территории многочисленным кладбищам было невозможно. Чтобы взять этот процесс под полный контроль и не допустить создания в стране широкой и эффективной советской шпионской сети, правительство Норвегии приняло решение о ликвидации этих захоронений, эксгумации останков и отправке их на кладбище острова Хьетта.
Операция «Асфальт»
Когда летом 1951 года началась Корейская война, еще более осложнившая и без того непростые взаимоотношения между Западом и Востоком, Министерство обороны Норвегии приступило к осуществлению секретной операции «Асфальт». Названием она обязана самому способу перевозки останков — в мешках для асфальта.
Эксгумацию проводили тайно, работали в основном по ночам. На многих кладбищах пришлось взрывать памятники, поскольку иначе до захоронений добраться было невозможно.
Тор Стеффенсен был одним из тех, кто участвовал в выкапывании останков советских военнослужащих в Финнмарке. «Мы собирали части тел в мешки. Повсюду были ноги, кости, ребра. Часто они принадлежали разным людям, и останки одного человека могли случайно оказаться в разных мешках», — вспоминал Стеффенсен. По его словам, у многих после такой работы случались психические срывы.
Трюмы грузовых кораблей, свозящих из разных мест Норвегии на остров Хьетту останки советских солдат, приходилось постоянно дезинфицировать хлором, каустической содой и фенолом. Работавший на разгрузке Ян Бровольд вспоминал, что они были буквально до предела наполнены мешками с частями тел: «Все было забито под завязку, до самого люка. Они лежали как кирпичи, от носа до кормы».
Противодействие
Несмотря на то что операция носила тайный характер, осенью информация о ней стала просачиваться в прессу. В норвежском обществе «Асфальт» вызвал скандал.
Движущей силой протестов стали левые силы в стране, прежде всего Коммунистическая партия Норвегии. Тем не менее, и их политические противники высказывали свое резко негативное отношение к проводимым Министерством обороны мероприятиям. Лидер Консервативной партии Карл Йоаким Хамбро отозвался о них как о «чрезвычайно отвратительном деле».
Более всего свое недовольство высказывали жители тех регионов, где проводилась эксгумация. С момента окончания Второй мировой прошло совсем немного времени, и многие норвежцы еще помнили советских военнопленных, которым старались тогда по возможности помогать с пропитанием. Во многом благодаря им плен в Норвегии смогла пережить большая часть солдат Красной Армии.
Протестующие обвиняли власть в осквернении могил и варварстве. Они пикетировали у здания парламента в Осло, а в городе Му-и-Рана им даже удалось остановить процесс эксгумации.
Резко негативно высказался о перезахоронениях и СССР, которому о проводимых акциях норвежское руководство сообщило на завершающем этапе операции. Официально перенос был обоснован желанием облегчить советским гражданам посещение захоронений.
В нотах протеста советские дипломаты указывали на «попрание памяти советских солдат» и «недружественный акт по отношению к Советскому Союзу». Особенное их возмущение вызвали демонтаж, а в некоторых случаях и уничтожение памятников.
К зиме 1951 года операция «Асфальт» завершилась. Она охватила около 200 захоронений по всей стране. В итоге, по данным норвежского МИД, на кладбище острова Хьетта были свезены останки 8804 советских военнопленных, лишь 978 из которых удалось идентифицировать.
Несмотря на то что Советский Союз и Норвегия продолжили сотрудничество по вопросу захороненных в этой скандинавской стране солдат Красной Армии, взаимоотношения между двумя государствами на многие годы оказались испорченными.
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Югославские и немецкие могилы, изначально рассеянные по стране, в первой половине 1950-х были также сконцентрированы на нескольких норвежских кладбищах.
Шпионский предлог, также не был лишен основания.
Летом 1945-го заместитель уполномоченного Совнаркома по делам репатриации советских граждан генерал-лейтенант К. Д. Голубев предложил Совнаркому перенести могилы павших советских воинов в непосредственную близость к норвежским деревням и городам.
В ответ было издано распоряжение могилы не трогать, дабы сотрудники советского консульства получили расширенные возможности для поездок по стране.
В августе 1948-го капитан Соколов и военный атташе Прохоров нанесли неожиданный визит в северонорвежский морской порт Тромсё. Из объяснений, данных ими начальнику штаба северонорвежских военно-морских сил Оскару Тюсену, следовало, что они хотели бы посмотреть, в каком состоянии находятся советские воинские захоронения в регионе.
В планы Соколова и Прохорова входило посещение аэродрома Бардюфосс и других военных объектов. Соколов и Прохоров заявили, будто разрешение на их поездку было дано соответствующими норвежскими инстанциями. Это заявление впоследствии не подтвердилось. В результате штаб северонорвежских военно-морских сил рекомендовал властям перенести могилы "в центральное, нейтральное место".
В чем мы с Норвегией нынче разосрались?
Точно так же и здесь. Лишили повода ГРУшников и КГБшников шастать по всей северной Норвегии и шпионить. Поступок конечно мерзкий, но что не сделаешь ради национальной безопасности.
бесплатно
кусок шельфа и рыболовный промысел
СССР 40 лет посылал Норвегов накуй с их претензиями
впитывали мягко
а 10 лет назад взяли, и подарили.
Так что пора признать тот факт, что ничего мы как народ, подарить не можем даже при желании.