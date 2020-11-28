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Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат (8 фото)

Автор:
28 ноября 2020 23:58
Метки: военнопленныe   норвегия   память   
1353
8

По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз.

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Метки: военнопленныe   норвегия   память   
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23  комментария
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3k
Горожанин 3 часа назад
А знаете почему? Все ведь в деталях. Норвеги и шведы - это германские народы. И как германцев их было легко идейно настроить на новые "крестовые походы" против вечного "врага" России - тогда СССР. И эта же доктрина работает у них, сумасшедших, и сейчас.
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2k
Serg 14 минут назад
Забыли добавить, что аналогичные перезахоронения были осуществлены норвежскими властями и в случае погибших в Норвегии югославских военнопленных, а также немецких солдат.
Югославские и немецкие могилы, изначально рассеянные по стране, в первой половине 1950-х были также сконцентрированы на нескольких норвежских кладбищах.

Шпионский предлог, также не был лишен основания.

Летом 1945-го заместитель уполномоченного Совнаркома по делам репатриации советских граждан генерал-лейтенант К. Д. Голубев предложил Совнаркому перенести могилы павших советских воинов в непосредственную близость к норвежским деревням и городам.

В ответ было издано распоряжение могилы не трогать, дабы сотрудники советского консульства получили расширенные возможности для поездок по стране.

В августе 1948-го капитан Соколов и военный атташе Прохоров нанесли неожиданный визит в северонорвежский морской порт Тромсё. Из объяснений, данных ими начальнику штаба северонорвежских военно-морских сил Оскару Тюсену, следовало, что они хотели бы посмотреть, в каком состоянии находятся советские воинские захоронения в регионе.

В планы Соколова и Прохорова входило посещение аэродрома Бардюфосс и других военных объектов. Соколов и Прохоров заявили, будто разрешение на их поездку было дано соответствующими норвежскими инстанциями. Это заявление впоследствии не подтвердилось. В результате штаб северонорвежских военно-морских сил рекомендовал властям перенести могилы "в центральное, нейтральное место".
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337
Gast Полчаса назад
у убогих мозгов не прибавится, если ты их хоть праведными назовёшь
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828
Lana Krasnovska Gast Полчаса назад
Не слишком ли вы вы со своей праведной убогостью здесь изволите усердствовать? Зарубите себе на носу - те пленные были героями. Они взяли оружие и защищали Родину. Попали в плен не по своей воле. Смерть их была мученической. Ваши же пращуры ничем достойным не отличались, а посему ваше выступление крайне неуместно. Это просто хамство.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Подозреваю, я какие-то новости пропустил.
В чем мы с Норвегией нынче разосрались?
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932
Herr Mannelig Fishki_surfer 2 часа назад
Не мешай, сказали гасить- исполняется, а в тонкости лезть не положено
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Когда страна чуствует угрозу своей национальмой безопасности, то все сантименты и законность - побоку. Вон, в США во время ВМВ собрали всех своих граждан японского происхождения и посадили их в концлагеря. И сидели они в там концлагерях все время войны как миленькие. Чисто превентивно - вдруг они начнут делать диверсии или шпионить для Японии. И похрен, что это были нелегально и антиконституционно.
Точно так же и здесь. Лишили повода ГРУшников и КГБшников шастать по всей северной Норвегии и шпионить. Поступок конечно мерзкий, но что не сделаешь ради национальной безопасности.
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27k
lem02 2 часа назад
Так то уже со всеми разосрались, вот про норвегов забыли. Сейчас "многоходовочник" поправит. А кремлеботы помогут...
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337
Gast 3 часа назад
моего одного деда просто убили в 38м , могила неизвестна. второй умер от голода в41м на выселках в Тобольске, могилы у обоих не известены. старший дядька умер от цинги в труд армии. могила неизвестна, есть только письменные треугольники и слава Богу его брат нашёл медсестру которая его "проводила". могила неизвестна. и всё только потому что этнические немцы. для многих сейчас уже видать это чуждо вспоминать. вы же все святые
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337
Gast Herr Mannelig 2 часа назад
я не за крестами здесь и не за шпалами.
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932
Herr Mannelig Горожанин Час назад
Подучи историю, потом можно будет поговорить
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337
Gast Горожанин Час назад
извините, но я Вас просто игнорирую
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3k
Горожанин Gast 56 минут назад
Отличное подтверждение темы сумасшествия германства. Норвегия и российские немцы... Сами помешанные на германстве идиоты подтверждают тему)
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702
Dutch Gast 37 минут назад
Извините, но судя по всему ваши предки были просто никчёмными людьми. Только зачем здесь об этом писать? Презренным сие выглядит. Да и тема эта с вашей ну никак не пересекается. Кстати, никто вашу память уважать не собирается, ну а тем более никто по-определению не ищет от вас почитания чужой. Слезайте со своих потешных бутафорских котурн.
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72k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
зато мы недавно подарили кусок Баренцева моря Норвегии
бесплатно
кусок шельфа и рыболовный промысел
СССР 40 лет посылал Норвегов накуй с их претензиями
впитывали мягко
а 10 лет назад взяли, и подарили.
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7k
Prostovopros Броненосец Потелкам 3 часа назад
Мы - народ России не дарили. Подарили Путин, Медведев и Правительство на побегушках у олигархов.
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16k
babuby Prostovopros 2 часа назад
Мы ничего не подарили, потому что у нас ничего и нет. Не принадлежат уже народу ни ресурсы, ни природные богатства. По закону, даже воду из реки брать не допускается! Ладно, на это пока ещё глаза закрывают.
Так что пора признать тот факт, что ничего мы как народ, подарить не можем даже при желании.
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3k
Горожанин Броненосец Потелкам 2 часа назад
Лишь бы болтать ни о чем. Вроде того, что пройдет. Болезнь твоя называется так - хохлопаразитство.
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828
Lana Krasnovska Prostovopros 54 минуты назад
Какое вы, либеральное отребье, имеете отношение к народу России?
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