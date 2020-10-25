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Символ трагедии и памяти: В Бейруте создали статую девушки

Символ трагедии и памяти: В Бейруте создали статую девушки (4 фото)

Автор:
25 октября 2020 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: бейрут   в мире   люди   память   статуя   трагедия   фото   
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Ливанский скульптор Хаят Назер использовала обломки, оставшиеся после взрыва в Бейруте, чтобы создать статую в память о трагедии.

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Метки: бейрут   в мире   люди   память   статуя   трагедия   фото   
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17k
BillyBonzz 38 минут назад
Теперь наконец я понял выражение « создать из говна и палок»
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3k
Екатерина Мелкая 2 минуты назад
У меня знакомый помогает одному чудаку продавать квартиру в Бейруте. Квартира хорошая, но вся побита осколками, полностью утыкана, надо ремонт делать. Хорошо,хоть хозяина во время взрыва не было на месте.
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