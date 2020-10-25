Символ трагедии и памяти: В Бейруте создали статую девушки

Назер работает в неправительственной организации и помогает беженцам и нуждающимся. Перед созданием статуи она попросила подписчиков на своей странице в инстаграме помочь собрать ей поврежденные взрывом предметы, которые имеют символическую ценность, например, рамки для фотографий или сломанные часы.