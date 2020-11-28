Броня для «Иосифа Сталина». Расцвет советского тяжелого танкостроения

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно Заигралась: «судье» из «Час суда» дали 2 года условно Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке 15 людей, которые сорвали джекпот при покупке 15 людей, которые сорвали джекпот при покупке Мотоциклист уровень ПРОФИ Мотоциклист уровень ПРОФИ "Где купил ордена?" "Где купил ордена?" У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957 года! Карманный приемник на солнечной батарее..., не Китай, а СССР 1957... Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это оценили Компания Dior осталась верна Джонни Деппу - и его поклонники это... «Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись с&nbsp;15-летним финалистом шоу «Ты&nbsp;супер!» «Бабуль, нас что, обманули?»: как власти Мензелинска обошлись... Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие Из-за двойки учитель в Нальчике был вынужден применить оружие Киношные стереотипы в разных странах мира Киношные стереотипы в разных странах мира Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Бальзамирования не будет, клиент умирать не соглашается Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в сегодняшнюю подборку Модники метро Санкт-Петербурга. Проверьте, не попали ли вы в... Размышления антимасочника Размышления антимасочника Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская архитектура Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская... Заполярная Россия: часть 1 Заполярная Россия: часть 1 Добрые фото с животными Добрые фото с животными Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство нужной модели самолёта Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство...
Броня для «Иосифа Сталина». Расцвет советского тяжелого танкостроения

Броня для «Иосифа Сталина». Расцвет советского тяжелого танкостроения (11 фото)

Автор:
28 ноября 2020 18:41
Метки: вов   страницы истории   танкостроение   
1327
11
Война, как известно, лучший двигатель прогресса. Танковая промышленность Советского Союза всего за несколько военных лет совершила головокружительный качественный рывок. Настоящим венцом этого стали танки серии ИС.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вов   страницы истории   танкостроение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
как всегда очень интересно и легко читается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
Ыукп ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Кто тебя не любит, минуса лепит?
Кайся, кому дорогу перешёл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 3 часа назад
Хороший пост. Впрочем, как и многие другие автора. Диву даёшься, как наши предки решали многие технологические проблемы. Сейчас обнулённый просит отнестись с пониманием к окончательному разграблению того, что осталось от Великой Страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам В Москве выставили на продажу Т-34 и "Катюшу" В Москве выставили на продажу Т-34 и "Катюшу" Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров Истребитель времен Второй мировой всплыл с черноморского дна Истребитель времен Второй мировой всплыл с черноморского дна "А он точно ветеран?": в Сети обсуждают орденоносца с Парада Победы "А он точно ветеран?": в Сети обсуждают орденоносца с Парада Победы
zaCCCPanec

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331706



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине
6
104
Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине
Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино
1
89
Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино
﻿
Набирающие популярность
Поломка атомного лихтеровоза, сорвала реконструкцию станции Восток в Антарктиде
0
10
Поломка атомного лихтеровоза, сорвала реконструкцию станции Восток в Антарктиде
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
1
52
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россия#факты#готовка#СССР#картинки#дтп#авто авария#дикая природа#настроение
#юмор#прикол#еда#люди#кулинарные рецепты#полезно#кино#автомобили#комментарии#позитив
#животные#история#интересно#подборка#авария#прикольные#рецепт#актер#красота#природа

На что жалуетесь?

Вернуться