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Сообщество Жизнь 414 постов • 198 подписчиков подписаться
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Видео: мальчик залез в большую глиняную вазу и застрял

Видео: мальчик залез в большую глиняную вазу и застрял (4 фото)

Автор:
28 ноября 2020 15:32
Сообщество : Жизнь
Метки: детские шалости   забавное видео   застрял   прятки   ребенок   смешной случай   
504
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Иногда игра в прятки может пойти не совсем так, как вы рассчитывали. Но шестилетний мальчик, который решил спрятаться от мамы в большом декоративном горшке, об этом не знал. Пришлось его оттуда вызволять... Курьезный случай произошел в Амазонасе на севере Бразилии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детские шалости   забавное видео   застрял   прятки   ребенок   смешной случай   
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6  комментариев
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Вспомнил сказку про Буратино
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Сергей 15 минут назад
Быстро пацан растёт , в отличие от горшка.
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217
Jello Час назад
Она его рожала кесаревым чтоль? Масла плеснуть и перевернуть кувшин, делов то...
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327
Алексей 2 часа назад
Испортила Хароооошую вещь. Ручки (ухи) снаружи, вот за них и надо было тащить. Сразу "два в одном" и из кувшина вытряхнула и ума добавила. Тем более, если он туда ногами вперёд просочился, то обратно обязательно выйти дожен.
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