Видео: мальчик залез в большую глиняную вазу и застрял

Иногда игра в прятки может пойти не совсем так, как вы рассчитывали. Но шестилетний мальчик, который решил спрятаться от мамы в большом декоративном горшке, об этом не знал. Пришлось его оттуда вызволять... Курьезный случай произошел в Амазонасе на севере Бразилии.

0 Ребенок запаниковал, когда понял, что не может выбраться из ловушки - горлышко вазы оказалось слишком узким.



Хорошо, что родственники были неподалеку и пришли на помощь. Хотя и не смогли удержаться от смеха.

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Пришлось маме брать в руки молоток и разбивать вазу по частям 0 Источник: Она проделывает это со всей осторожностью, чтобы не задеть мальчика.

0 Источник: Все это произошло в доме у бабушки мальчика, то есть декоративная ваза принадлежала ей. Вот почему на видео бабушка (слышен ее голос) шутит, пытаясь развеселить мальчика: "Ну все, теперь тебе придется заплатить за мою вазу высокую цену, понимаешь?"