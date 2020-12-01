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Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде

Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде (38 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 09:55
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   хачепури   
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Ленивые хачапури на кефире с сыром можно быстро и просто приготовить на сковороде. Мы уже обсуждали, что лень – двигатель прогресса в статье о ленивых голубцах и статье о ленивых варениках с творогом.

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Метки: готовка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   хачепури   
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5k
vitenok 2 часа назад
Есть только мука, хлеб и старый кефир. Есть рецепт?
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4k
Михаил 5 минут назад
обязательно в избранное! люблю хачапури с сыром!
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