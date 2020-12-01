Ленивые хачапури на кефире с сыром можно быстро и просто приготовить на сковороде. Мы уже обсуждали, что лень – двигатель прогресса в статье о ленивых голубцах и статье о ленивых варениках с творогом.
Все, кто хоть раз готовил хачапури, знают, что это вовсе не так сложно, как принято думать. Делать его можно как в духовке или тандыре, так и на обычной сковороде. Главное при этом подобрать для себя подходящий рецепт и не откладывать дело в долгий ящик. В нашей подборке собраны несколько вариантов вкуснейшей лепешки, с которыми сможет справиться даже новичок кулинарного дела. Ощутив на своей кухне божественный аромат этого блюда, вы поймете, почему его так любят во всем мире!
Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде – пошаговый рецепт
Хлеб – всему голова! Этому нас учили с детства. Наверно, именно поэтому хлебобулочные изделия у многих занимают не последнее место на столе. Но иногда все же хочется разнообразия, так почему бы не приготовить лепешки? И не просто какие-нибудь, а хачапури! Нежные, сытные и невероятно вкусные!
Хачапури можно приготовить на завтрак и это не займет много времени! Зато потрясающий аромат и невероятный вкус обеспечат вам хорошее начало любого дня. Воспользовавшись нашим проверенным рецептом, вы затратите на изготовление этой лепешки всего несколько минут, зато удовольствия получите – море!
Нам понадобятся очень простые продукты:
- укроп, петрушка, зеленый лук — по 1-2 веточки;
- яйца — 1 шт.;
- кефир — 300 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- сода — 0,5 ч. ложки;
- мука — 100 г.
Приступаем к приготовлению вкусного завтрака:
1. Для начала натираем сыр на мелкой терке. Для этого будет удобнее воспользоваться твердыми сортами. И не стоит забывать о том, что солоноватые разновидности придают блюдам особый смак!
2. Подготавливаем зелень – хорошенько моем ее и просушиваем, после чего мелко нарезаем.
3. Далее в глубокую миску разбиваем одно яйцо, добавляем соль и перец. Затем вливаем кефир и все тщательно перемешиваем. Чтобы все ингредиенты хорошо между собой взаимодействовали, лучше дать им принять комнатную температуру, заранее достав из холодильника.
4. Всыпаем в заготовку муку и соду, замешиваем тесто. Оно должно получиться однородным, без комочков. Просеиваем муку, как обычно, чтобы избавиться от мусора и насытить тесто кислородом.
5. Завершающим штрихом становится добавление сыра и зелени, которые нам предстоит аккуратно вмешать в тесто, чтобы они равномерно распределились по заготовке. Поэтому поработать здесь лучше ложкой!
6. А теперь нам предстоит самое интересное – выпечка! Для этого действа лучше выбирать сковороды с антипригарным покрытием, но можно обойтись и обычной, главное смазать ее маслом. Выливаем часть теста на хорошо разогретую поверхность, накрываем крышкой и выпекаем на среднем огне около 5 минут. Затем переворачиваем и повторяем процесс.
Из того количества ингредиентов, которые указаны в начале рецепта, можно приготовить три хачапури диаметром 22 см. Поделив их порционно, вы накормите вкусным и сытным завтраком всю семью. А если смазать лепешки небольшим кусочком сливочного масла, то они станут еще нежнее и сочнее.
Ленивые хачапури на сковороде с творогом – очень вкусный рецепт
Нет ничего проще, чем приготовить хачапури, ведь в интернете можно найти множество рецептов этого блюда, от самых простых до сложных. При этом самый первый вариант лепешки повторить намного проще, чем все последующие.
А вы знаете из чего изначально делали это распространенное кушанье? На это указывает уже само название блюда, которое означает “творог” и “хлеб”. Так почему не попробовать сделать лепешку традиционным способом? Получится просто объедение!
Все ингредиенты доступны, их можно приобрести в любом продуктовом магазине. Да и времени на готовку уйдет очень мало, поэтому хачапури часто готовят на завтрак. Выходит не просто вкусно, но и полезно!
Берем, все что нам понадобится:
- творог – 350 г;
- яйца – 2 шт.;
- муку – 450 г;
- соль, сода – 5 г;
- кефир — 100 мл;
- сахар – 10 г;
- свежий укроп – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Подготовились? Тогда начнем:
1. Творог перекладываем в миску. Здесь нет каких-то особых предпочтений по типу и консистенции массы, поэтому выбирайте тот, который вам нравится. Добавляем к нему соль, сахар, кефир и мелко порубленную зелень. После чего все тщательно перетираем вилкой.
2. Теперь нам необходимо положить в заготовку яйца. Для начала их нужно нагреть до комнатной температуры. Так они легче вмешиваются. Поэтому лучше всего заранее разбить их в какую-нибудь пиалку и дать немного постоять. После чего также вилкой вбиваем их в творожную смесь.
3. Далее начинаем добавлять муку, постепенно замешивая тесто.
4. Посыпаем рабочую поверхность небольшим количеством муки и выкладываем на нее тесто. Нам нужно разделить его на шесть приблизительно одинаковых частей.
5. Каждый получившийся кусочек раскатываем в лепешку толщиной около 2 мм. Делать это будет намного проще, если сначала хорошенько обвалять его в муке. Можно сделать и еще проще – обработать скалку.
6. А теперь, собственно, начинаем печь. На сковороду наливаем масло и хорошенько ее прогреваем на среднем огне. Выкладываем по очереди лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Хачапури выпекаются очень быстро, поэтому не стоит убегать от плиты надолго, чтобы они не подгорели.
Ароматное горячее хачапури излучает такой потрясающий аромат, что ваши домашние сразу сбегутся на кухню, чтобы попробовать это блюдо. Кстати, вкус получается сладковатым – учтите это, когда соберетесь готовить. Если вы хотите получить нейтральный и более творожный привкус, то сахар можно не добавлять.
Ленивые хачапури на кефире с сыром и творогом на сковороде
Для приготовления любого блюда очень важно подобрать правильное сочетание продуктов. В этом плане хачапури просто идеальное кушанье, ведь все ингредиенты, которые добавляют в тесто прекрасно “уживаются” между собой.
Есть мнение, что такие лепешки лучше всего готовить из творога. Однако если добавить к ним еще сыр и зелень, то вкус получается просто сногсшибательным! А о том, как правильно все совместить и приготовить, можно узнать из этого простого рецепта.
Ингредиенты:
- мука – 2 стакана;
- кефир – 120 мл;
- сметана – 120 г;
- сливочное масло – 80 г;
- сахар – 1 ч. ложка;
- творог – 200 г;
- твердый сыр – 200-250 г;
- сметана – 3 ст. ложки;
- зелень, перец, соль – по вкусу;
- соль, сода – 0,5 ч. ложки.
Итак, начнем:
1. В глубокую миску выливаем кефир и сметану. Чтобы тесто получилось легким и воздушным, нужно дать им постоять на столе и приобрести комнатную температуру. После чего добавляем сахар и соль, а также растопленное и охлажденное сливочное масло. И затем смешиваем все в однородную массу.
2. Постепенно начинаем всыпать в смесь муку и соду, замешивая тесто. Для пышности заготовки, лучше всего просеять эти ингредиенты, а не высыпать все сразу.
3. Пока тесто у нас настаивается, перетираем творог через сито, берем жирный и плотный.
4. Далее к получившейся массе отправляем сыр, измельченный на мелкой терке, сметану, соль, перец и нарубленную зелень. Все хорошенько смешиваем. Для пущего аромата можно совместить укроп с петрушкой.
5. Далее выкладываем все на сковороду.
6. Обжариваем лепешки до готовности.
Готовые хачапури смазываем подтопленным сливочным маслом и можно наслаждаться этим изумительным блюдом как самостоятельно, так и в кругу семьи. Лепешки прекрасно подойдут для завтрака, ведь готовятся они быстро и просто, получаются сытными и вкусными.
Очень вкусный завтрак за 10 минут – ленивые хачапури на кефире
Просыпаться с утра пораньше не любит никто, особенно в холодное время года. Но, к сожалению, это неизбежно, ведь надо идти на работу, или собрать в школу детей. А ведь еще и завтрак нужно приготовить! Неизменные каши и яичница уже порядком набили оскомину, но чем можно их заменить? Что готовится также быстро? Попробуем сделать ленивые хачапури и об этом мы не пожалеем!
Изумительные лепешки – гордость кавказской кухни, получаются очень мягкими и вкусными. Кроме того, они хорошо насыщают, поэтому чувство голода посетит нас еще не скоро. Самым же большим преимуществом принято считать то, что испечь их можно всего за десять минут.
Берем необходимые продукты:
- кефир – 250 мл;
- яйца – 2 шт;
- мука – 180 г;
- соль, сахар, сода – 1 ч. ложка;
- смесь перцев – ½ ч. ложки;
- твердый сыр – 100 г;
- ветчина или колбаса – 100-150 г;
- болгарский перец – 1 шт;
- зелень (лук, петрушка) – 1 пучок.
Начинаем готовить:
1. Кефир выливаем в миску и гасим в нем соду. Желательно достать его из холодильника заранее, чтобы он немного прогрелся и не был слишком холодным. Затем добавляем туда яйца, соль, сахар, перец и все тщательно перемешиваем.
2. Постепенно всыпаем в получившуюся массу муку и делаем однородное тесто, комочки разбиваем венчиком, миксером или блендером.
3. Режем на небольшие кубики перец и колбасу, всыпаем их в заготовку. Овощи для этого блюда можно взять любые – свежие или замороженные, свою изюминку они непременно внесут.
4. Также отправляем в тесто натертый на крупной терке сыр и мелко порубленную зелень. Не забываем все тщательно вымешать, чтобы все равномерно распределилось.
5. Выпекаем хачапури на сковороде, смазываем поверхность небольшим количеством подсолнечного масла. Затем начинаем готовим лепешки, используя небольшие порции теста.
Подавать лепешки можно как в горячем, так и в холодном виде. Очень вкусно получится, если поверхность смазать сметаной и свернуть их уголком. А самое главное, что в них можно каждый раз добавлять разные ингредиенты и получать новые аппетитные и оригинальные варианты ленивого хачапури.
Ленивые хачапури на кефире – простой и быстрый рецепт
Чтобы такого приготовить, когда стоять у плиты совершенно не хочется? Этим вопросом задаются многие. Привычные всем блюда, как и любая выпечка, требуют много времени, а его порой совершенно не хватает. Вам на помощь может прийти очень простой, а главное быстрый рецепт ленивых хачапури.
Это только на первый взгляд кажется, что готовить подобный деликатес весьма сложно. А на деле выходит совсем по-другому. Кроме того, в лепешки можно добавить абсолютно любые ингредиенты и сделать их поистине неповторимым кушаньем. Если же совсем не хочется заморачиваться, то просто берем сыр и приступаем к приготовлению аппетитного завтрака или сытного ужина.
Для достижения результата, нам нужны:
- мука – 300-320 г;
- кефир – 250 мл;
- соль, сода – 0,5 ч. ложки;
- сулугуни – 200 г;
- твердый сыр – 220 г;
- сливочное масло – 30-40 г.
Приступим:
1. Кефир выливаем в миску или любую подходящую емкость и смешиваем его с содой и солью. Конечно, желательно подождать пока кисло-молочный продукт приобретет комнатную температуру, но если не хотите тратить на это время, то его можно просто слегка подогреть.
2. Затем начинаем в несколько приемов всыпать в смесь муку и замешиваем тесто. Берем сулугуни, твердый сыр и натираем их на крупной терке. Можно взять для приготовления любые разновидности этих продуктов, которые больше всего нравятся. Можно использовать только один вид, но не забываем про соотношение и берем 400 г сыра.
Для удобства формируем из заготовки восемь шариков. Когда тесто становится мягким и перестает липнуть к рукам, кладем его в целлофановый пакетик и убираем в сторону, чтобы дать ему “отдохнуть” 10-15 минут.
3. Когда нужное время прошло, вынимаем заготовку, присыпаем мукой и замешиваем еще пару минут. После чего делим ее на восемь приблизительно одинаковых частей. Каждый кусочек скатываем в шарик и прикрываем их полотенцем.
4. Теперь нам предстоит сделать лепешки. Для этого берем шарики теста, немного их раскатываем и затем еще раз проходимся скалкой.
6. Выпекаем хачапури на сухой хорошо прогретой сковороде пару минут.
Горячие хачапури смазываем сверху сливочным маслом и подаем к столу. Лепешки получаются очень вкусными, поэтому не удивляйтесь, если они быстро исчезнут с тарелки. А даже, если что-то останется, то и в холодном виде будет не менее аппетитно.
Как быстро приготовить ленивые хачапури с сыром на сковороде (видео)
Любая хозяйка настороженно подходит к новым рецептам, особенно если они относятся к восточной кухне. Ведь стоит хоть что-то сделать не так и все усилия окажутся тщетными. Но есть такие блюда, которые хочется попробовать непременно, и именно к ним относится хачапури – символ кавказской кулинарии.
Конечно, это прекрасно, когда все подробно расписано и приведен состав, однако намного лучше увидеть наглядно что и как должно получиться. Кроме того, в процессе готовки могут всплыть какие-то нюансы, которыми повара обычно делятся, чем экономят наше время. 🙂
Аромат от ленивых хачапури стоит настолько потрясающий, что их хочется съесть прямо обжигающе-горячими. Но все же лучше немного подождать. При желании можно подбавить немного зелени и тогда лепешки будут не только изумительно вкусными, но и очень красочными.
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Рецепт ленивых хачапури с сыром на кефире – быстрый и вкусный
Сложно отыскать человека, который бы отказался попробовать свежую выпечку, ведь любовь к ней заложена у нас чуть ли не с детства.
Есть прекрасная замена тем самым пирожкам из детства – ленивые хачапури. Их можно приготовить всего за несколько минут и при этом продукты понадобятся самые простые. А результат превзойдет все наши ожидания! Кроме того, рецепт очень легкий, поэтому можно подключить к процессу всех домашних и весело провести время вместе.
Для теста возьмем:
- кефир – 200 г;
- муку – 300-350 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, сахар, соду – по 1 ч. ложке;
- масло растительное – 25 г;
- сыр моцарелла – 300 г;
- яйцо (по желанию) – 1 шт.;
- соль, специи – по вкусу.
Не будем тянуть и приступим:
1. Тесто готовится очень быстро. Для этого просто переливаем кефир в миску, смешиваем его с содой, сахаром и солью. А затем добавляем яйцо, масло и просеянную муку.
2. Сыр натираем на крупной терке, поэтому берем любые твердые разновидности. Если вы не любите моцареллу, то ориентируемся на свой вкус, все перемешиваем. Также можно положить зелень (мороженую, сухую или свежую) и чеснок.
3. Все перемешиваем и раскатываем тесто.
4. Выкладываем лепешку на сухую хорошо разогретую сковороду и обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты. Пока готовится одна, мы можем спокойно подготовить вторую. Горячую выпечку смазываем сверху сливочным маслом.
Вот и готово наше невероятно нежное и вкусное блюдо. Оно получается таким воздушным и пышным, что просто невозможно поверить, что оно не дрожжевое. А когда разрываешь хачапури руками и начинает тянуться сыр, то от разыгравшегося аппетита просто слюнки текут!
Готовим с любовью, и тогда наше кушанье получится просто великолепным. Получаем удовольствие от процесса выпечки ленивых хачапури, и наслаждаемся этим восхитительным блюдом. Приятного аппетита!
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