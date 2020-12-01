Ленивые хачапури на кефире с сыром на сковороде

Из того количества ингредиентов, которые указаны в начале рецепта, можно приготовить три хачапури диаметром 22 см. Поделив их порционно, вы накормите вкусным и сытным завтраком всю семью. А если смазать лепешки небольшим кусочком сливочного масла, то они станут еще нежнее и сочнее.

Ленивые хачапури на сковороде с творогом – очень вкусный рецепт

Нет ничего проще, чем приготовить хачапури, ведь в интернете можно найти множество рецептов этого блюда, от самых простых до сложных. При этом самый первый вариант лепешки повторить намного проще, чем все последующие.

А вы знаете из чего изначально делали это распространенное кушанье? На это указывает уже само название блюда, которое означает “творог” и “хлеб”. Так почему не попробовать сделать лепешку традиционным способом? Получится просто объедение!



Все ингредиенты доступны, их можно приобрести в любом продуктовом магазине. Да и времени на готовку уйдет очень мало, поэтому хачапури часто готовят на завтрак. Выходит не просто вкусно, но и полезно!

Берем, все что нам понадобится:

творог – 350 г;

яйца – 2 шт.;

муку – 450 г;

соль, сода – 5 г;

кефир — 100 мл;

сахар – 10 г;

свежий укроп – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Подготовились? Тогда начнем:

1. Творог перекладываем в миску. Здесь нет каких-то особых предпочтений по типу и консистенции массы, поэтому выбирайте тот, который вам нравится. Добавляем к нему соль, сахар, кефир и мелко порубленную зелень. После чего все тщательно перетираем вилкой.