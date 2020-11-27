В Техасе добрые самаритяне вяжут свитера для лысого опоссума

Будущее Пич несколько туманно из-за пандемии, но ясно одно — на воле она жить не будет. Барнс сказала, что опоссум, скорее всего, станет «послом образования» и будет разъезжать по школам, когда они откроются. Пич послужит прекрасным учебным материалом для изучения сумчатых животных — из-за того, что у нее нет меха, ее выводковую сумку легко будет рассмотреть.