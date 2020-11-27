В Техасе добрые самаритяне вяжут свитера для лысого опоссума

Самка опоссума по прозвищу Пич страдает алопецией — редким заболеванием, из-за которого у нее выпадает шерсть. Поскольку мех необходим животному для регулирования температуры тела, Пич бы не пережила зиму. К счастью, малышку подкинули на порог Центра реабилитации диких животных Сайут-Плейнс в Техасе, где ее теперь и выхаживают. А еще по просьбе организации добровольцы вяжут для Пич свитера, чтобы она провела зиму с комфортом.
Неизвестный мужчина оставил коробку с трех- или четырехмесячным опоссумом на пороге организации в городе Лаббок, Техас. Гейл Барнс, исполнительного директора организации, заранее предупредили, что принесут именно опоссума, однако, когда из коробки высунулась лапка без меха, ей сначала показалось, что там лысая кошка. Она сразу же поместила опоссума в инкубатор для реабилитации.
Сотрудники центра реабилитации опубликовали на Facebook пост, в котором описали ситуацию и объяснили, почему Пич не сможет выжить в природе. Там же они попросили добровольцев пожертвовать для опоссума теплую одежду, и люди с радостью откликнулись. Владельцы лысых кошек охотно поделились теплой одеждой, а кто-то даже начал вязать свитера специально для Пич.
Сейчас Пич пошла на поправку и в процессе реабилитации почти удвоила свой вес. Барнс говорит, что больше всего Пич нравятся сверчки и яблочное пюре и, судя по набору веса, она лакомится ими вволю. Она также разгуливает в подаренных ей праздничных нарядах, и центр охотно делится фотографиями этих модных показов.
Будущее Пич несколько туманно из-за пандемии, но ясно одно — на воле она жить не будет. Барнс сказала, что опоссум, скорее всего, станет «послом образования» и будет разъезжать по школам, когда они откроются. Пич послужит прекрасным учебным материалом для изучения сумчатых животных — из-за того, что у нее нет меха, ее выводковую сумку легко будет рассмотреть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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