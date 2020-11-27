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В Техасе добрые самаритяне вяжут свитера для лысого опоссума

В Техасе добрые самаритяне вяжут свитера для лысого опоссума (9 фото)

Автор:
27 ноября 2020 13:34
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   опоссум   техас   
289
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Самка опоссума по прозвищу Пич страдает алопецией — редким заболеванием, из-за которого у нее выпадает шерсть. Поскольку мех необходим животному для регулирования температуры тела, Пич бы не пережила зиму. К счастью, малышку подкинули на порог Центра реабилитации диких животных Сайут-Плейнс в Техасе, где ее теперь и выхаживают. А еще по просьбе организации добровольцы вяжут для Пич свитера, чтобы она провела зиму с комфортом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   милота   опоссум   техас   
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Афраний 2 часа назад
В Техасе добрые самаритяне вяжут свитера для лысого опоссума
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