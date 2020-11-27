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Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке

Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 09:27
Сообщество : Психология
Метки: Нормы поведения   интересно   поведение   полезное   современный этикет   фото   этикет   
1635
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Современный этикет — это правила поведения, помогающие производить приятное впечатление и строить эффективное общение. Они включают в себя опрятность, культуру речи, вежливость и умение держаться в различных ситуациях (за столом, в транспорте, в театре).

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Метки: Нормы поведения   интересно   поведение   полезное   современный этикет   фото   этикет   
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13  комментариев
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8k
MakDag 2 часа назад
Воспитанный человек, даже не зная всех правил,интуитивно должен чувствовать такие нюансы.
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10k
Хреноффф 5 минут назад
Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке
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3k
Andrey 10 минут назад
Ага, и всё это я обязательно запомню и буду неукоснительно соблюдать!
Просто не жлоби и веди себя культурно. Все эти тонкости ни к чему!
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9k
Олегbl4 11 минут назад
После всех этих реверансов, барышне-то можно впердолить или для начала нужно жениться?
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25k
Антон 13 минут назад
102 - Если тянете руку для рукопожатия, позаботьтесь о том, что бы она была чистая и сухая, плять. И руку надо ЖАТЬ, а не протягивать "тряпочку".
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3k
yahaomsk 15 минут назад
-Ржевский!!! Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы обращались с вами!
- Это что же, мне теперь ходить и у всех х@й сосать!!!???
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8k
владимир 18 минут назад
Самое главное правило в нынешнее время: спросить как зовут:
1) Ватс из ëр нейм?
2) Тони!
3)ФАК ю Тони!
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8k
Taxi007 55 минут назад
Приехал к другу в соседний город. Машину поставил возле дома в пятницу вечером. Все выходные мы активно отдыхали и пьянствовали, а на улице шёл снег.
В итоге, когда я в воскресенье вечером собрался домой, вместо моей машины стоял сугроб. Снег был мокрый, так как после снегопада началась небольшая оттепель, а перед бампером красовался гребень из снега, который трактор чистящий дворы аккуратно раскидал по бокам.
Машина низкая и я засел прилично. Лопаты нет. Пытался с раскачки выехать. Ногами/руками снег из-под колёс отгребал. Буксую и всё. Уже хотел звонить другу, что бы тот помог, как тут из подъезда с отборной бранью выбегает ковыляющий пенсионер с лопатой.
- Как ты меня з@ебал! Газуешь на своём ведре на весь двор! Я бл@ть даже телевизор не слышу!
И с этой всей руганью, он очень шустро откидывает лопатой снег. После того, как мне полегчало от осознания того, что он не собирается меня огреть этой лопатой, я начал ему помогать, откидывая тоже ногами.
- Х.у.л.и ты своими сандалями ковыляешь?! Садись в машину и у.ё.б.ы.в.а.й отсюда!
Я молча сел в машину.
Дед нетерпеливо махнул мне рукой, а сам обошёл и уперся в багажник.
Немного раскачавшись, я благополучно выехал.
- Спасибо! - крикнул я, открыв дверь.
- Пошёл нах@й! - услышал я в ответ.
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776
евгений Час назад
А реальности так. 102. Простите, не подскажите который час? Нет, иди на *уй! Сам иди, долбойоб!
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9k
Serg2001 Час назад
"Кто бы вы ни были, всегда придерживайте дверь для идущих следом за вами". Сейчас это правило не актуально, т.к. ведет к нарушению безопасной социальной дистанции.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
самое главное не пишите дох.уя буквов и словов в постах.
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4k
SSD 2 часа назад
Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке
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18k
SerGProS SSD 2 часа назад
Дамы и господа, позвольте откланяться, отойду на некоторое время.. П.о.с.р.а.т.ь
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