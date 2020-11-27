Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке

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При знакомстве представляют: мужчину — женщине, младших по возрасту и положению — старшим, пришедших позже — уже присутствующим. При этом человек, которому вы представляете незнакомца, упоминается первым, а тот, кого вы представляете, — вторым. «Анна, познакомься — это Константин», «Сергей Иванович, это Марина».Знакомя людей, уместно давать краткие «справки» о них: «Это мой друг Никита, он хирург», «Это моя институтская приятельница Наталья». Так вы дадите понять, в каких отношениях состоите с каждым из собеседников, и предоставите им тему для беседы в ваше отсутствие: «...Так, значит, вы врач?».Первыми приветствуют: мужчины — женщин, младшие по возрасту и положению — старших.Но кто бы вы ни были — директор, академик, пожилая женщина или школьник, — входя в помещение, здоровайтесь первым.Когда встречаются две супружеские пары, сначала здороваются друг с другом женщины, после этого мужчины приветствуют дам, затем здороваются между собой мужчины.Руку для рукопожатия первым подаёт человек, которому представили незнакомца, то есть женщина — мужчине, старший — младшему и так далее. По правилам делового этикета первым всегда подаёт руку руководитель. Даже если подчинённый — женщина.Если вам подали руку для рукопожатия, а вы сидите, встаньте.Перед рукопожатием мужчина снимает перчатку. Женщине это делать необязательно.Во время рукопожатия не курят. Если нет возможности выбросить сигарету, извинитесь за это.10Если руки чем-то заняты, рукопожатие неуместно. Поприветствуйте человека с тяжёлыми сумками или ребёнком на руках улыбкой и кивком головы во избежание неловкости и суеты.11В туалетной комнате руки не пожимают.12Руку в знак приветствия целуют лишь замужним женщинам и только в помещении. На деловых встречах и официальных мероприятиях целовать руки женщинам не принято.13Целуя руку женщине, наклоняйтесь, а не тяните руку к себе вверх.14Если вы идёте с кем-нибудь и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, поздороваться следует и вам.15По улице мужчина должен идти слева от дамы. Справа могут идти только военнослужащие, которые должны быть готовы выполнить воинское приветствие.16Спускаясь по лестнице, мужчина идёт на одну-две ступени впереди женщины, а поднимаясь, — на одну-две ступени позади.17Кто бы вы ни были, всегда придерживайте дверь для идущих следом за вами.18Никогда не оборачивайтесь на оклик «Эй, ты!».19Никогда не показывайте пальцем на человека.20В разговоре с малознакомым человеком не стоит касаться личных тем: «Сколько вы зарабатываете?», «Слышал, ваша жена больна?», «Верите ли вы в Бога?». Удачные темы для непринуждённой беседы: спорт, погода, кулинария, домашние животные, искусство, наука, путешествия и тому подобное.21Стремясь блеснуть эрудицией, не переусердствуйте. Фразы вроде «Я это давно знаю», «Нашли чем удивить» и тому подобные лишь оттолкнут собеседника.22Громко смеяться, шумно общаться, пристально разглядывать и обсуждать людей в публичном месте — оскорбительно.23Всегда включайте беззвучный режим или вовсе отключайте телефон в театре, библиотеке, кино, на лекции и так далее.24В кулуарах пользоваться телефоном позволительно. Но если вам нужно сделать или принять звонок, отойдите на два-три метра в сторону, чтобы не мешать беседе ваших друзей.25Курить в присутствии некурящих следует только с их разрешения.26Мужчина никогда не носит женскую сумку.27Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.28У зеркала в гардеробе можно осмотреть внешний вид и слегка поправить причёску. Но расчёсываться, красить губы, подтягивать брюки или чулки позволительно только в туалете.29Идите к своим местам в зале лицом к уже сидящим. Мужчина идёт первым.30Если в зрительном зале усаживаются две пары, женщины сидят в центре, мужчины — по обеим сторонам. В ложе впереди сидят женщины, за ними — мужчины.31В зрительном зале не стоит сидеть со склонёнными друг к другу головами. Даже если вы влюблены.32Оставьте поцелуи, объятия и прочие нежности на потом. Не заставляйте сидящих рядом людей лицезреть сразу два спектакля — на сцене и в зале.33На выставке не стремитесь прикоснуться к экспонатам руками, если это специально не разрешено.34Не пытайтесь сфотографироваться тайком там, где это запрещено правилами.35Садясь в такси, приветствуйте водителя первым. Правило не касается коллективного транспорта (автобуса, трамвая и прочего).36Место уступают: мужчины — женщинам, младшие по возрасту — старшим. Женщина в транспорте не уступает место мужчине, даже если он намного старше неё.37Никогда не занимайте специализированные места в общественном транспорте, если не имеете инвалидности и не беременны.38Следите за положением сидения и ног. Откинув спинку и вытянув ноги вперёд, вы будете ехать с комфортом. Но не ваши соседи.39Старайтесь в транспорте не разговаривать по мобильному телефону. Вряд ли вашим попутчикам интересны подробности вашей личной жизни. Возможно, они хотят вздремнуть или читают интересную книгу. Если кому-то нужно что-то срочно сообщить, напишите SMS.40Во время перелёта или поездки с детьми присматривайте за ними. Не позволяйте им шуметь, бегать по салону (вагону) и приставать к окружающим.41Если вы заметили в вагоне метро или салоне автобуса своего приятеля в час пик, просто поприветствуйте его кивком головы и улыбкой. Не стоит пробираться через толпу, причиняя неудобства другим пассажирам, чтобы «ехать вместе».42Мужчина выходит из общественного транспорта первым, чтобы помочь своей спутнице выйти и вынести багаж.43Никогда не приходите в гости без звонка. А если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди.44Отвечать на приглашение в гости вопросом «А кто ещё будет?» невежливо.45Принимая гостей, не оправдывайтесь: «У меня тут небольшой беспорядок, дети вечно всё разбрасывают», «У нас ремонт, поэтому везде коробки». Впуская человека в свой дом, вы выказываете ему своё доверие. Ваш гость должен уважать это и принимать ваше жилище таким, какое есть.46С приходом гостей следует выключить телевизор и отойти от компьютера.47Принимая гостей или находясь в гостях, некрасиво говорить по телефону больше 2–5 минут.48Преподнося хозяйке букет цветов, используйте правило: нечётно до дюжины. Если цветков больше 12, счёт идёт на полдюжины — число должно делиться на шесть. 13 цветков не дарят.49Не следует дарить юным девушкам цветы тёмных оттенков. Идеальный вариант в этом случае — белоснежный букет с нераскрывшимися бутонами. Женщинам в возрасте лучше не дарить быстро увядающие цветы. Зачем напоминать, что молодость уходит?50Если кто-то пришёл к вам впервые, сначала покажите гостю, где можно вымыть руки и привести себя в порядок, а затем пригласите в гостиную.51Когда начинать трапезу? Если за столом меньше восьми человек, ориентируйтесь на хозяина (хозяйку). Когда он сел и взял салфетку, можно приступать к еде.52Хозяйка не должна всё время бегать на кухню — об угощении следует позаботиться заранее. Мытьё посуды тоже подождёт.53На званый ужин или обед опаздывать нельзя. Если это случилось, нужно позвонить и предупредить хозяев, что задерживаетесь. На фуршет позволительно прийти позже назначенного часа и уйти раньше окончания мероприятия.54Если на фуршете подают шампанское или другие холодные напитки, то в начале мероприятия, когда все приветствуют друг друга, следует держать бокал в левой руке. От бокала ладонь может стать холодной и влажной, что нежелательно при рукопожатии.55Если во время фуршета вы беседуете с дамой, а официанты разносят аперитив, сначала поинтересуйтесь, что она предпочитает, а затем уже выберите напиток для себя.56Фуршеты или коктейльные вечеринки проводят в первую очередь для общения. Некрасиво всё время стоять возле стола с закусками и есть.57На торжественных приёмах мужчины, как правило, выслушивают тосты стоя. Женщинам вставать необязательно.58Если вы уходите с приёма раньше остальных гостей, прощайтесь только с хозяевами встречи. Иначе ваш уход может послужить для участников вечеринки сигналом к тому, что всем пора по домам.59Фраза «Я вас приглашаю» означает, что вы платите. Если звучит «Давайте сходим в ресторан», каждый платит за себя. Но даже в этом случае мужчина может предложить спутнице расплатиться за неё.60Условившись о встрече с женщиной в кафе или ресторане, мужчина обязан быть на месте несколько раньше, чтобы успеть найти свободный столик.61Если в ресторане предусмотрено только одно меню на столик, мужчина предлагает его даме, которая в свою очередь может попросить спутника прочесть меню вслух. В большой компании меню для всех читает кто-нибудь один.62Подсесть к знакомому, сидящему в кафе в обществе незнакомого вам человека, допустимо. Но не в ресторане. Исключение — если сидящие просят вас об этом.63Нельзя просить счёт, когда партнёрша или партнёр ещё едят.64За столом категорически нельзя: скатывать хлебные шарики, играть приборами и посудой, сворачивать край скатерти в трубочку, протягивать ноги под столом во всю длину.65За столом следует опираться на его край только запястьями. Женщинам позволительно ненадолго поставить на стол локти.66Салфетку складывают вдвое сгибом к себе и кладут на колени, а не закладывают её за воротник.67Недопустимо использовать салфетку вместо носового платка.68Перед тем как попить, желательно промокнуть рот уголком салфетки, чтобы не оставлять на бокале жирных следов. Женщина с накрашенными губами должна вытирать рот бумажной, а не полотняной салфеткой.69Если необходимо выйти из-за стола, салфетку кладут на стол слева. Но в Европе, например, её оставляют на спинке стула. По окончании обеда салфетку кладут справа от тарелки.70Если салфетка упала на пол, не следует поднимать её самостоятельно. Это сделает официант, он же принесёт вам новую.71Чтобы случайно не покуситься на хлеб или вино соседа, тарелка для хлеба располагается слева, напитки — справа. Это легко запомнить: сложите руки в два жеста OK, при этом слева получится буква b (bread — хлеб), справа — d (drink — напиток).72Положение приборов на тарелке может служить сигналом для официанта: «Закончил трапезу, можно убирать», «Ещё ем», «Жду следующее блюдо» и так далее.73Ножом следует лишь резать пищу, а не класть её в рот.74Если к блюду подают соус в отдельной посуде, его следует понемногу класть на свою тарелку. Ни в коем случае не макайте куски в общую соусницу.75Не следует промакивать соус в тарелке хлебом. Но, если вы не в силах удержаться, помогайте себе вилкой, а не пальцами.76Невежливо выбирать из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите кусок, который ближе к вам.77Некрасиво доливать из бутылки или графина только себе. Взяв сосуд в руки, сначала предложите напиток соседу по столу.78Если вы пьёте напиток через соломинку, не высасывайте всё до последней капли. Пронзительное бульканье на дне стакана — не самый приятный звук для окружающих.79Блюдце не берут в руки, поднимают только чашку.80Никогда не используйте ноготь мизинца в качестве зубочистки.81Люди важнее технологий! Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая так, вы показываете, насколько важную роль играет в вашей жизни телефон и насколько неинтересно вам происходящее вокруг. В крайнем случае, если ждёте важного звонка, достаньте телефон и положите на стол экраном вниз.82На звонок лучше отвечать после второго-третьего звонка, чтобы звонящий успел сосредоточиться. Если вам не ответили после пятого гудка, положите трубку.83Если во время звонка прервалась связь, перезвонить должен инициатор разговора.84Называйте своё полное имя, если звоните с незнакомого номера.85Сообщать о важных событиях по SMS неприлично.86Предупреждайте о видеозвонке текстовым сообщением. Не ставьте ни собеседника, ни себя в неловкое положение.87Во время видеозвонка общайтесь с человеком, а не любуйтесь собственным изображением в углу экрана. Камера — это не зеркало в ванной.88Не пренебрегайте темой при отправлении email. Она должна отражать суть письма и тем самым экономить время собеседника.89Подтверждайте получение важных писем, если ответ на них требует времени.90Использовать тяжёлые вложения в письмах — всё равно что путешествовать с громоздким багажом. Неудобно всем: и адресату, и вам самому.91Всегда соблюдайте тайну переписки. Не читайте чужих писем, не заглядывайте в монитор, когда кто-то общается в чате, отворачивайтесь, когда человек набирает пароль.92Общение в мессенджере может быть синхронным и асинхронным. Чаще всего обмен сообщениями происходит мгновенно. Но не стоит обижаться, если сообщения приходят «с перебоями». Вероятно, человек просто занят.93Использование CapsLock приравнивается к крику.94Не злоупотребляйте кнопкой «Отправить». Дробя длинное сообщение на куски, вы усложняете взаимопонимание. Человек может решить, что мысль закончена и начать отвечать. Причём, если он будет это делать так же, как вы, постоянно нажимая на Enter, вы запутаетесь.95Если во время беседы собеседник вдруг стал offline, это не повод для обиды.96Если «стучитесь» к кому-то в друзья в социальной сети, напишите, кто вы и почему хотите добавиться.97Не постите на стене друга слишком личные сообщения и фотографии. Социальные сети — не место для проявления интимных чувств и выяснения отношений. Лучше делать это лично.98Спрашивайте разрешение на публикацию фотографии другого человека в социальной сети. Даже если это ваш закадычный друг.99Не злоупотребляйте #хэштегами.100Возьмите под контроль приглашения и уведомления, рассылаемые от вашего имени в социальных сетях. Не засыпайте друзей спамом.101Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы обращались с вами!