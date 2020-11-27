Современный этикет: правила хорошего тона в XXI веке

Современный этикет — это правила поведения, помогающие производить приятное впечатление и строить эффективное общение. Они включают в себя опрятность, культуру речи, вежливость и умение держаться в различных ситуациях (за столом, в транспорте, в театре).
Развитие технологий порождает новые нормы. Сетевой этикет подсказывает, как вести себя в социальных сетях, переписываться в мессенджерах и по электронной почте, пользоваться гаджетами и так далее.
Не знать правил этикета в современном мире —значит плевать против ветра.
Не знать правил этикета в современном мире —значит плевать против ветра.
1
При знакомстве представляют: мужчину — женщине, младших по возрасту и положению — старшим, пришедших позже — уже присутствующим. При этом человек, которому вы представляете незнакомца, упоминается первым, а тот, кого вы представляете, — вторым. «Анна, познакомься — это Константин», «Сергей Иванович, это Марина».
2
Знакомя людей, уместно давать краткие «справки» о них: «Это мой друг Никита, он хирург», «Это моя институтская приятельница Наталья». Так вы дадите понять, в каких отношениях состоите с каждым из собеседников, и предоставите им тему для беседы в ваше отсутствие: «...Так, значит, вы врач?».
3
Первыми приветствуют: мужчины — женщин, младшие по возрасту и положению — старших.
4
Но кто бы вы ни были — директор, академик, пожилая женщина или школьник, — входя в помещение, здоровайтесь первым.
5
Когда встречаются две супружеские пары, сначала здороваются друг с другом женщины, после этого мужчины приветствуют дам, затем здороваются между собой мужчины.
6
Руку для рукопожатия первым подаёт человек, которому представили незнакомца, то есть женщина — мужчине, старший — младшему и так далее. По правилам делового этикета первым всегда подаёт руку руководитель. Даже если подчинённый — женщина.
7
Если вам подали руку для рукопожатия, а вы сидите, встаньте.
8
Перед рукопожатием мужчина снимает перчатку. Женщине это делать необязательно.
9
Во время рукопожатия не курят. Если нет возможности выбросить сигарету, извинитесь за это.
10
Если руки чем-то заняты, рукопожатие неуместно. Поприветствуйте человека с тяжёлыми сумками или ребёнком на руках улыбкой и кивком головы во избежание неловкости и суеты.
11
В туалетной комнате руки не пожимают.
12
Руку в знак приветствия целуют лишь замужним женщинам и только в помещении. На деловых встречах и официальных мероприятиях целовать руки женщинам не принято.
13
Целуя руку женщине, наклоняйтесь, а не тяните руку к себе вверх.
14
Если вы идёте с кем-нибудь и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, поздороваться следует и вам.
15
По улице мужчина должен идти слева от дамы. Справа могут идти только военнослужащие, которые должны быть готовы выполнить воинское приветствие.
16
Спускаясь по лестнице, мужчина идёт на одну-две ступени впереди женщины, а поднимаясь, — на одну-две ступени позади.
17
Кто бы вы ни были, всегда придерживайте дверь для идущих следом за вами.
18
Никогда не оборачивайтесь на оклик «Эй, ты!».
19
Никогда не показывайте пальцем на человека.
20
В разговоре с малознакомым человеком не стоит касаться личных тем: «Сколько вы зарабатываете?», «Слышал, ваша жена больна?», «Верите ли вы в Бога?». Удачные темы для непринуждённой беседы: спорт, погода, кулинария, домашние животные, искусство, наука, путешествия и тому подобное.
21
Стремясь блеснуть эрудицией, не переусердствуйте. Фразы вроде «Я это давно знаю», «Нашли чем удивить» и тому подобные лишь оттолкнут собеседника.
22
Громко смеяться, шумно общаться, пристально разглядывать и обсуждать людей в публичном месте — оскорбительно.
23
Всегда включайте беззвучный режим или вовсе отключайте телефон в театре, библиотеке, кино, на лекции и так далее.
24
В кулуарах пользоваться телефоном позволительно. Но если вам нужно сделать или принять звонок, отойдите на два-три метра в сторону, чтобы не мешать беседе ваших друзей.
25
Курить в присутствии некурящих следует только с их разрешения.
26
Мужчина никогда не носит женскую сумку.
27
Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.
28
У зеркала в гардеробе можно осмотреть внешний вид и слегка поправить причёску. Но расчёсываться, красить губы, подтягивать брюки или чулки позволительно только в туалете.
29
Идите к своим местам в зале лицом к уже сидящим. Мужчина идёт первым.
30
Если в зрительном зале усаживаются две пары, женщины сидят в центре, мужчины — по обеим сторонам. В ложе впереди сидят женщины, за ними — мужчины.
31
В зрительном зале не стоит сидеть со склонёнными друг к другу головами. Даже если вы влюблены.
32
Оставьте поцелуи, объятия и прочие нежности на потом. Не заставляйте сидящих рядом людей лицезреть сразу два спектакля — на сцене и в зале.
33
На выставке не стремитесь прикоснуться к экспонатам руками, если это специально не разрешено.
34
Не пытайтесь сфотографироваться тайком там, где это запрещено правилами.
35
Садясь в такси, приветствуйте водителя первым. Правило не касается коллективного транспорта (автобуса, трамвая и прочего).
36
Место уступают: мужчины — женщинам, младшие по возрасту — старшим. Женщина в транспорте не уступает место мужчине, даже если он намного старше неё.
37
Никогда не занимайте специализированные места в общественном транспорте, если не имеете инвалидности и не беременны.
38
Следите за положением сидения и ног. Откинув спинку и вытянув ноги вперёд, вы будете ехать с комфортом. Но не ваши соседи.
39
Старайтесь в транспорте не разговаривать по мобильному телефону. Вряд ли вашим попутчикам интересны подробности вашей личной жизни. Возможно, они хотят вздремнуть или читают интересную книгу. Если кому-то нужно что-то срочно сообщить, напишите SMS.
40
Во время перелёта или поездки с детьми присматривайте за ними. Не позволяйте им шуметь, бегать по салону (вагону) и приставать к окружающим.
41
Если вы заметили в вагоне метро или салоне автобуса своего приятеля в час пик, просто поприветствуйте его кивком головы и улыбкой. Не стоит пробираться через толпу, причиняя неудобства другим пассажирам, чтобы «ехать вместе».
42
Мужчина выходит из общественного транспорта первым, чтобы помочь своей спутнице выйти и вынести багаж.
43
Никогда не приходите в гости без звонка. А если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди.
44
Отвечать на приглашение в гости вопросом «А кто ещё будет?» невежливо.
45
Принимая гостей, не оправдывайтесь: «У меня тут небольшой беспорядок, дети вечно всё разбрасывают», «У нас ремонт, поэтому везде коробки». Впуская человека в свой дом, вы выказываете ему своё доверие. Ваш гость должен уважать это и принимать ваше жилище таким, какое есть.
46
С приходом гостей следует выключить телевизор и отойти от компьютера.
47
Принимая гостей или находясь в гостях, некрасиво говорить по телефону больше 2–5 минут.
48
Преподнося хозяйке букет цветов, используйте правило: нечётно до дюжины. Если цветков больше 12, счёт идёт на полдюжины — число должно делиться на шесть. 13 цветков не дарят.
49
Не следует дарить юным девушкам цветы тёмных оттенков. Идеальный вариант в этом случае — белоснежный букет с нераскрывшимися бутонами. Женщинам в возрасте лучше не дарить быстро увядающие цветы. Зачем напоминать, что молодость уходит?
50
Если кто-то пришёл к вам впервые, сначала покажите гостю, где можно вымыть руки и привести себя в порядок, а затем пригласите в гостиную.
51
Когда начинать трапезу? Если за столом меньше восьми человек, ориентируйтесь на хозяина (хозяйку). Когда он сел и взял салфетку, можно приступать к еде.
52
Хозяйка не должна всё время бегать на кухню — об угощении следует позаботиться заранее. Мытьё посуды тоже подождёт.
53
На званый ужин или обед опаздывать нельзя. Если это случилось, нужно позвонить и предупредить хозяев, что задерживаетесь. На фуршет позволительно прийти позже назначенного часа и уйти раньше окончания мероприятия.
54
Если на фуршете подают шампанское или другие холодные напитки, то в начале мероприятия, когда все приветствуют друг друга, следует держать бокал в левой руке. От бокала ладонь может стать холодной и влажной, что нежелательно при рукопожатии.
55
Если во время фуршета вы беседуете с дамой, а официанты разносят аперитив, сначала поинтересуйтесь, что она предпочитает, а затем уже выберите напиток для себя.
56
Фуршеты или коктейльные вечеринки проводят в первую очередь для общения. Некрасиво всё время стоять возле стола с закусками и есть.
57
На торжественных приёмах мужчины, как правило, выслушивают тосты стоя. Женщинам вставать необязательно.
58
Если вы уходите с приёма раньше остальных гостей, прощайтесь только с хозяевами встречи. Иначе ваш уход может послужить для участников вечеринки сигналом к тому, что всем пора по домам.
59
Фраза «Я вас приглашаю» означает, что вы платите. Если звучит «Давайте сходим в ресторан», каждый платит за себя. Но даже в этом случае мужчина может предложить спутнице расплатиться за неё.
60
Условившись о встрече с женщиной в кафе или ресторане, мужчина обязан быть на месте несколько раньше, чтобы успеть найти свободный столик.
61
Если в ресторане предусмотрено только одно меню на столик, мужчина предлагает его даме, которая в свою очередь может попросить спутника прочесть меню вслух. В большой компании меню для всех читает кто-нибудь один.
62
Подсесть к знакомому, сидящему в кафе в обществе незнакомого вам человека, допустимо. Но не в ресторане. Исключение — если сидящие просят вас об этом.
63
Нельзя просить счёт, когда партнёрша или партнёр ещё едят.
64
За столом категорически нельзя: скатывать хлебные шарики, играть приборами и посудой, сворачивать край скатерти в трубочку, протягивать ноги под столом во всю длину.
65
За столом следует опираться на его край только запястьями. Женщинам позволительно ненадолго поставить на стол локти.
66
Салфетку складывают вдвое сгибом к себе и кладут на колени, а не закладывают её за воротник.
67
Недопустимо использовать салфетку вместо носового платка.
68
Перед тем как попить, желательно промокнуть рот уголком салфетки, чтобы не оставлять на бокале жирных следов. Женщина с накрашенными губами должна вытирать рот бумажной, а не полотняной салфеткой.
69
Если необходимо выйти из-за стола, салфетку кладут на стол слева. Но в Европе, например, её оставляют на спинке стула. По окончании обеда салфетку кладут справа от тарелки.
70
Если салфетка упала на пол, не следует поднимать её самостоятельно. Это сделает официант, он же принесёт вам новую.
71
Чтобы случайно не покуситься на хлеб или вино соседа, тарелка для хлеба располагается слева, напитки — справа. Это легко запомнить: сложите руки в два жеста OK, при этом слева получится буква b (bread — хлеб), справа — d (drink — напиток).
72
Положение приборов на тарелке может служить сигналом для официанта: «Закончил трапезу, можно убирать», «Ещё ем», «Жду следующее блюдо» и так далее.
73
Ножом следует лишь резать пищу, а не класть её в рот.
74
Если к блюду подают соус в отдельной посуде, его следует понемногу класть на свою тарелку. Ни в коем случае не макайте куски в общую соусницу.
75
Не следует промакивать соус в тарелке хлебом. Но, если вы не в силах удержаться, помогайте себе вилкой, а не пальцами.
76
Невежливо выбирать из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите кусок, который ближе к вам.
77
Некрасиво доливать из бутылки или графина только себе. Взяв сосуд в руки, сначала предложите напиток соседу по столу.
78
Если вы пьёте напиток через соломинку, не высасывайте всё до последней капли. Пронзительное бульканье на дне стакана — не самый приятный звук для окружающих.
79
Блюдце не берут в руки, поднимают только чашку.
80
Никогда не используйте ноготь мизинца в качестве зубочистки.
81
Люди важнее технологий! Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая так, вы показываете, насколько важную роль играет в вашей жизни телефон и насколько неинтересно вам происходящее вокруг. В крайнем случае, если ждёте важного звонка, достаньте телефон и положите на стол экраном вниз.
82
На звонок лучше отвечать после второго-третьего звонка, чтобы звонящий успел сосредоточиться. Если вам не ответили после пятого гудка, положите трубку.
83
Если во время звонка прервалась связь, перезвонить должен инициатор разговора.
84
Называйте своё полное имя, если звоните с незнакомого номера.
85
Сообщать о важных событиях по SMS неприлично.
86
Предупреждайте о видеозвонке текстовым сообщением. Не ставьте ни собеседника, ни себя в неловкое положение.
87
Во время видеозвонка общайтесь с человеком, а не любуйтесь собственным изображением в углу экрана. Камера — это не зеркало в ванной.
88
Не пренебрегайте темой при отправлении email. Она должна отражать суть письма и тем самым экономить время собеседника.
89
Подтверждайте получение важных писем, если ответ на них требует времени.
90
Использовать тяжёлые вложения в письмах — всё равно что путешествовать с громоздким багажом. Неудобно всем: и адресату, и вам самому.
91
Всегда соблюдайте тайну переписки. Не читайте чужих писем, не заглядывайте в монитор, когда кто-то общается в чате, отворачивайтесь, когда человек набирает пароль.
92
Общение в мессенджере может быть синхронным и асинхронным. Чаще всего обмен сообщениями происходит мгновенно. Но не стоит обижаться, если сообщения приходят «с перебоями». Вероятно, человек просто занят.
93
Использование CapsLock приравнивается к крику.
94
Не злоупотребляйте кнопкой «Отправить». Дробя длинное сообщение на куски, вы усложняете взаимопонимание. Человек может решить, что мысль закончена и начать отвечать. Причём, если он будет это делать так же, как вы, постоянно нажимая на Enter, вы запутаетесь.
95
Если во время беседы собеседник вдруг стал offline, это не повод для обиды.
96
Если «стучитесь» к кому-то в друзья в социальной сети, напишите, кто вы и почему хотите добавиться.
97
Не постите на стене друга слишком личные сообщения и фотографии. Социальные сети — не место для проявления интимных чувств и выяснения отношений. Лучше делать это лично.
98
Спрашивайте разрешение на публикацию фотографии другого человека в социальной сети. Даже если это ваш закадычный друг.
99
Не злоупотребляйте #хэштегами.
100
Возьмите под контроль приглашения и уведомления, рассылаемые от вашего имени в социальных сетях. Не засыпайте друзей спамом.
101
Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы обращались с вами!
При знакомстве представляют: мужчину — женщине, младших по возрасту и положению — старшим, пришедших позже — уже присутствующим. При этом человек, которому вы представляете незнакомца, упоминается первым, а тот, кого вы представляете, — вторым. «Анна, познакомься — это Константин», «Сергей Иванович, это Марина».
2
Знакомя людей, уместно давать краткие «справки» о них: «Это мой друг Никита, он хирург», «Это моя институтская приятельница Наталья». Так вы дадите понять, в каких отношениях состоите с каждым из собеседников, и предоставите им тему для беседы в ваше отсутствие: «...Так, значит, вы врач?».
3
Первыми приветствуют: мужчины — женщин, младшие по возрасту и положению — старших.
4
Но кто бы вы ни были — директор, академик, пожилая женщина или школьник, — входя в помещение, здоровайтесь первым.
5
Когда встречаются две супружеские пары, сначала здороваются друг с другом женщины, после этого мужчины приветствуют дам, затем здороваются между собой мужчины.
6
Руку для рукопожатия первым подаёт человек, которому представили незнакомца, то есть женщина — мужчине, старший — младшему и так далее. По правилам делового этикета первым всегда подаёт руку руководитель. Даже если подчинённый — женщина.
7
Если вам подали руку для рукопожатия, а вы сидите, встаньте.
8
Перед рукопожатием мужчина снимает перчатку. Женщине это делать необязательно.
9
Во время рукопожатия не курят. Если нет возможности выбросить сигарету, извинитесь за это.
10
Если руки чем-то заняты, рукопожатие неуместно. Поприветствуйте человека с тяжёлыми сумками или ребёнком на руках улыбкой и кивком головы во избежание неловкости и суеты.
11
В туалетной комнате руки не пожимают.
12
Руку в знак приветствия целуют лишь замужним женщинам и только в помещении. На деловых встречах и официальных мероприятиях целовать руки женщинам не принято.
13
Целуя руку женщине, наклоняйтесь, а не тяните руку к себе вверх.
14
Если вы идёте с кем-нибудь и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, поздороваться следует и вам.
15
По улице мужчина должен идти слева от дамы. Справа могут идти только военнослужащие, которые должны быть готовы выполнить воинское приветствие.
16
Спускаясь по лестнице, мужчина идёт на одну-две ступени впереди женщины, а поднимаясь, — на одну-две ступени позади.
17
Кто бы вы ни были, всегда придерживайте дверь для идущих следом за вами.
18
Никогда не оборачивайтесь на оклик «Эй, ты!».
19
Никогда не показывайте пальцем на человека.
20
В разговоре с малознакомым человеком не стоит касаться личных тем: «Сколько вы зарабатываете?», «Слышал, ваша жена больна?», «Верите ли вы в Бога?». Удачные темы для непринуждённой беседы: спорт, погода, кулинария, домашние животные, искусство, наука, путешествия и тому подобное.
21
Стремясь блеснуть эрудицией, не переусердствуйте. Фразы вроде «Я это давно знаю», «Нашли чем удивить» и тому подобные лишь оттолкнут собеседника.
22
Громко смеяться, шумно общаться, пристально разглядывать и обсуждать людей в публичном месте — оскорбительно.
23
Всегда включайте беззвучный режим или вовсе отключайте телефон в театре, библиотеке, кино, на лекции и так далее.
24
В кулуарах пользоваться телефоном позволительно. Но если вам нужно сделать или принять звонок, отойдите на два-три метра в сторону, чтобы не мешать беседе ваших друзей.
25
Курить в присутствии некурящих следует только с их разрешения.
26
Мужчина никогда не носит женскую сумку.
27
Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.
28
У зеркала в гардеробе можно осмотреть внешний вид и слегка поправить причёску. Но расчёсываться, красить губы, подтягивать брюки или чулки позволительно только в туалете.
29
Идите к своим местам в зале лицом к уже сидящим. Мужчина идёт первым.
30
Если в зрительном зале усаживаются две пары, женщины сидят в центре, мужчины — по обеим сторонам. В ложе впереди сидят женщины, за ними — мужчины.
31
В зрительном зале не стоит сидеть со склонёнными друг к другу головами. Даже если вы влюблены.
32
Оставьте поцелуи, объятия и прочие нежности на потом. Не заставляйте сидящих рядом людей лицезреть сразу два спектакля — на сцене и в зале.
33
На выставке не стремитесь прикоснуться к экспонатам руками, если это специально не разрешено.
34
Не пытайтесь сфотографироваться тайком там, где это запрещено правилами.
35
Садясь в такси, приветствуйте водителя первым. Правило не касается коллективного транспорта (автобуса, трамвая и прочего).
36
Место уступают: мужчины — женщинам, младшие по возрасту — старшим. Женщина в транспорте не уступает место мужчине, даже если он намного старше неё.
37
Никогда не занимайте специализированные места в общественном транспорте, если не имеете инвалидности и не беременны.
38
Следите за положением сидения и ног. Откинув спинку и вытянув ноги вперёд, вы будете ехать с комфортом. Но не ваши соседи.
39
Старайтесь в транспорте не разговаривать по мобильному телефону. Вряд ли вашим попутчикам интересны подробности вашей личной жизни. Возможно, они хотят вздремнуть или читают интересную книгу. Если кому-то нужно что-то срочно сообщить, напишите SMS.
40
Во время перелёта или поездки с детьми присматривайте за ними. Не позволяйте им шуметь, бегать по салону (вагону) и приставать к окружающим.
41
Если вы заметили в вагоне метро или салоне автобуса своего приятеля в час пик, просто поприветствуйте его кивком головы и улыбкой. Не стоит пробираться через толпу, причиняя неудобства другим пассажирам, чтобы «ехать вместе».
42
Мужчина выходит из общественного транспорта первым, чтобы помочь своей спутнице выйти и вынести багаж.
43
Никогда не приходите в гости без звонка. А если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди.
44
Отвечать на приглашение в гости вопросом «А кто ещё будет?» невежливо.
45
Принимая гостей, не оправдывайтесь: «У меня тут небольшой беспорядок, дети вечно всё разбрасывают», «У нас ремонт, поэтому везде коробки». Впуская человека в свой дом, вы выказываете ему своё доверие. Ваш гость должен уважать это и принимать ваше жилище таким, какое есть.
46
С приходом гостей следует выключить телевизор и отойти от компьютера.
47
Принимая гостей или находясь в гостях, некрасиво говорить по телефону больше 2–5 минут.
48
Преподнося хозяйке букет цветов, используйте правило: нечётно до дюжины. Если цветков больше 12, счёт идёт на полдюжины — число должно делиться на шесть. 13 цветков не дарят.
49
Не следует дарить юным девушкам цветы тёмных оттенков. Идеальный вариант в этом случае — белоснежный букет с нераскрывшимися бутонами. Женщинам в возрасте лучше не дарить быстро увядающие цветы. Зачем напоминать, что молодость уходит?
×
50
Если кто-то пришёл к вам впервые, сначала покажите гостю, где можно вымыть руки и привести себя в порядок, а затем пригласите в гостиную.
51
Когда начинать трапезу? Если за столом меньше восьми человек, ориентируйтесь на хозяина (хозяйку). Когда он сел и взял салфетку, можно приступать к еде.
52
Хозяйка не должна всё время бегать на кухню — об угощении следует позаботиться заранее. Мытьё посуды тоже подождёт.
53
На званый ужин или обед опаздывать нельзя. Если это случилось, нужно позвонить и предупредить хозяев, что задерживаетесь. На фуршет позволительно прийти позже назначенного часа и уйти раньше окончания мероприятия.
54
Если на фуршете подают шампанское или другие холодные напитки, то в начале мероприятия, когда все приветствуют друг друга, следует держать бокал в левой руке. От бокала ладонь может стать холодной и влажной, что нежелательно при рукопожатии.
55
Если во время фуршета вы беседуете с дамой, а официанты разносят аперитив, сначала поинтересуйтесь, что она предпочитает, а затем уже выберите напиток для себя.
56
Фуршеты или коктейльные вечеринки проводят в первую очередь для общения. Некрасиво всё время стоять возле стола с закусками и есть.
57
На торжественных приёмах мужчины, как правило, выслушивают тосты стоя. Женщинам вставать необязательно.
58
Если вы уходите с приёма раньше остальных гостей, прощайтесь только с хозяевами встречи. Иначе ваш уход может послужить для участников вечеринки сигналом к тому, что всем пора по домам.
59
Фраза «Я вас приглашаю» означает, что вы платите. Если звучит «Давайте сходим в ресторан», каждый платит за себя. Но даже в этом случае мужчина может предложить спутнице расплатиться за неё.
60
Условившись о встрече с женщиной в кафе или ресторане, мужчина обязан быть на месте несколько раньше, чтобы успеть найти свободный столик.
61
Если в ресторане предусмотрено только одно меню на столик, мужчина предлагает его даме, которая в свою очередь может попросить спутника прочесть меню вслух. В большой компании меню для всех читает кто-нибудь один.
62
Подсесть к знакомому, сидящему в кафе в обществе незнакомого вам человека, допустимо. Но не в ресторане. Исключение — если сидящие просят вас об этом.
63
Нельзя просить счёт, когда партнёрша или партнёр ещё едят.
64
За столом категорически нельзя: скатывать хлебные шарики, играть приборами и посудой, сворачивать край скатерти в трубочку, протягивать ноги под столом во всю длину.
65
За столом следует опираться на его край только запястьями. Женщинам позволительно ненадолго поставить на стол локти.
66
Салфетку складывают вдвое сгибом к себе и кладут на колени, а не закладывают её за воротник.
67
Недопустимо использовать салфетку вместо носового платка.
68
Перед тем как попить, желательно промокнуть рот уголком салфетки, чтобы не оставлять на бокале жирных следов. Женщина с накрашенными губами должна вытирать рот бумажной, а не полотняной салфеткой.
69
Если необходимо выйти из-за стола, салфетку кладут на стол слева. Но в Европе, например, её оставляют на спинке стула. По окончании обеда салфетку кладут справа от тарелки.
70
Если салфетка упала на пол, не следует поднимать её самостоятельно. Это сделает официант, он же принесёт вам новую.
71
Чтобы случайно не покуситься на хлеб или вино соседа, тарелка для хлеба располагается слева, напитки — справа. Это легко запомнить: сложите руки в два жеста OK, при этом слева получится буква b (bread — хлеб), справа — d (drink — напиток).
72
Положение приборов на тарелке может служить сигналом для официанта: «Закончил трапезу, можно убирать», «Ещё ем», «Жду следующее блюдо» и так далее.
73
Ножом следует лишь резать пищу, а не класть её в рот.
74
Если к блюду подают соус в отдельной посуде, его следует понемногу класть на свою тарелку. Ни в коем случае не макайте куски в общую соусницу.
75
Не следует промакивать соус в тарелке хлебом. Но, если вы не в силах удержаться, помогайте себе вилкой, а не пальцами.
76
Невежливо выбирать из порций, лежащих на блюде, лучшую. Берите кусок, который ближе к вам.
77
Некрасиво доливать из бутылки или графина только себе. Взяв сосуд в руки, сначала предложите напиток соседу по столу.
78
Если вы пьёте напиток через соломинку, не высасывайте всё до последней капли. Пронзительное бульканье на дне стакана — не самый приятный звук для окружающих.
79
Блюдце не берут в руки, поднимают только чашку.
80
Никогда не используйте ноготь мизинца в качестве зубочистки.
81
Люди важнее технологий! Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая так, вы показываете, насколько важную роль играет в вашей жизни телефон и насколько неинтересно вам происходящее вокруг. В крайнем случае, если ждёте важного звонка, достаньте телефон и положите на стол экраном вниз.
82
На звонок лучше отвечать после второго-третьего звонка, чтобы звонящий успел сосредоточиться. Если вам не ответили после пятого гудка, положите трубку.
83
Если во время звонка прервалась связь, перезвонить должен инициатор разговора.
84
Называйте своё полное имя, если звоните с незнакомого номера.
85
Сообщать о важных событиях по SMS неприлично.
86
Предупреждайте о видеозвонке текстовым сообщением. Не ставьте ни собеседника, ни себя в неловкое положение.
87
Во время видеозвонка общайтесь с человеком, а не любуйтесь собственным изображением в углу экрана. Камера — это не зеркало в ванной.
88
Не пренебрегайте темой при отправлении email. Она должна отражать суть письма и тем самым экономить время собеседника.
89
Подтверждайте получение важных писем, если ответ на них требует времени.
90
Использовать тяжёлые вложения в письмах — всё равно что путешествовать с громоздким багажом. Неудобно всем: и адресату, и вам самому.
91
Всегда соблюдайте тайну переписки. Не читайте чужих писем, не заглядывайте в монитор, когда кто-то общается в чате, отворачивайтесь, когда человек набирает пароль.
92
Общение в мессенджере может быть синхронным и асинхронным. Чаще всего обмен сообщениями происходит мгновенно. Но не стоит обижаться, если сообщения приходят «с перебоями». Вероятно, человек просто занят.
93
Использование CapsLock приравнивается к крику.
94
Не злоупотребляйте кнопкой «Отправить». Дробя длинное сообщение на куски, вы усложняете взаимопонимание. Человек может решить, что мысль закончена и начать отвечать. Причём, если он будет это делать так же, как вы, постоянно нажимая на Enter, вы запутаетесь.
95
Если во время беседы собеседник вдруг стал offline, это не повод для обиды.
96
Если «стучитесь» к кому-то в друзья в социальной сети, напишите, кто вы и почему хотите добавиться.
97
Не постите на стене друга слишком личные сообщения и фотографии. Социальные сети — не место для проявления интимных чувств и выяснения отношений. Лучше делать это лично.
98
Спрашивайте разрешение на публикацию фотографии другого человека в социальной сети. Даже если это ваш закадычный друг.
99
Не злоупотребляйте #хэштегами.
100
Возьмите под контроль приглашения и уведомления, рассылаемые от вашего имени в социальных сетях. Не засыпайте друзей спамом.
101
Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы обращались с вами!
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Просто не жлоби и веди себя культурно. Все эти тонкости ни к чему!
- Это что же, мне теперь ходить и у всех х@й сосать!!!???
1) Ватс из ëр нейм?
2) Тони!
3)ФАК ю Тони!
В итоге, когда я в воскресенье вечером собрался домой, вместо моей машины стоял сугроб. Снег был мокрый, так как после снегопада началась небольшая оттепель, а перед бампером красовался гребень из снега, который трактор чистящий дворы аккуратно раскидал по бокам.
Машина низкая и я засел прилично. Лопаты нет. Пытался с раскачки выехать. Ногами/руками снег из-под колёс отгребал. Буксую и всё. Уже хотел звонить другу, что бы тот помог, как тут из подъезда с отборной бранью выбегает ковыляющий пенсионер с лопатой.
- Как ты меня з@ебал! Газуешь на своём ведре на весь двор! Я бл@ть даже телевизор не слышу!
И с этой всей руганью, он очень шустро откидывает лопатой снег. После того, как мне полегчало от осознания того, что он не собирается меня огреть этой лопатой, я начал ему помогать, откидывая тоже ногами.
- Х.у.л.и ты своими сандалями ковыляешь?! Садись в машину и у.ё.б.ы.в.а.й отсюда!
Я молча сел в машину.
Дед нетерпеливо махнул мне рукой, а сам обошёл и уперся в багажник.
Немного раскачавшись, я благополучно выехал.
- Спасибо! - крикнул я, открыв дверь.
- Пошёл нах@й! - услышал я в ответ.