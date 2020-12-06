Любовь и политика: семейные и свадебные фото людей, вершащих судьбу бывшего Союза

Все эти милые люди, явно влюбленные и мечтающие о дальнейшей счастливой жизни, привнесли огромный вклад в политическую жизнь миллионов граждан - как Советского Союза так и всего постсоветского пространства. Некоторые фото из их молодости, где они еще не догадываются о своем вкладе в будущее и роли на политической арене.
Украина, где было больше всего Президентов на всем пространстве СНГ. Первый Президент Украины Леонид Кравчук с женой Антониной, 1957 год
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Бывший Президент Молдавии Игорь Додон с женой Галиной, 1999 год
Если кому интересно - нынешний Президент Молдовы - Мария Санду - детей, мужа нет
Первый президент-женщина Грузии Саломе Левановна Зурабишвили с супругом Жанри Кашия (скончался в 2012 году)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с семьей. Жена Зироат Махмудовна Мирзиёева (Хошимова), дети и внуки
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