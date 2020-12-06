FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4428 постов • 622 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Любовь и политика: семейные и свадебные фото людей, вершащих судьбу бывшего Союза

Любовь и политика: семейные и свадебные фото людей, вершащих судьбу бывшего Союза (19 фото)

Автор:
06 декабря 2020 13:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Любовь   знаменитости   подборка   политики   президент   свадьба   фото   
784
19

Все эти милые люди, явно влюбленные и мечтающие о дальнейшей счастливой жизни, привнесли огромный вклад в политическую жизнь миллионов граждан - как Советского Союза так и всего постсоветского пространства. Некоторые фото из их молодости, где они еще не догадываются о своем вкладе в будущее и роли на политической арене.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Любовь   знаменитости   подборка   политики   президент   свадьба   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
[email protected] Полчаса назад
Последние фото - СУКИ!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 23 минуты назад
.
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Третий таинственный металлический обелиск обнаружен и уже исчез в Калифорнии (3 фото) Третий таинственный металлический обелиск обнаружен и уже исчез в Калифорнии (3 фото) 3D версия известных культурных деятелей 3D версия известных культурных деятелей 16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды 16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять 15 человек, которые похожи на знаменитостей 15 человек, которые похожи на знаменитостей Оружие пролетариата: обкиданные, обмазанные и залитые знаменитости Оружие пролетариата: обкиданные, обмазанные и залитые знаменитости
CV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43048



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Песков назвал обидным, что 61% россиян негативно оценивают работу чиновников
1
213
Песков назвал обидным, что 61% россиян негативно оценивают работу чиновников
Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес
1
36
Илья Резник раскритиковал российский шоу-бизнес
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
0
60
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
Гитанджали Рао — первый ребёнок, украсивший обложку журнала TIME
0
8
Гитанджали Рао — первый ребёнок, украсивший обложку журнала TIME
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Или стекло из китая или муха из германии!
1
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#россия#в мире#картинки#прикольные#интересное#смешные#шоу бизнес#коронавирус
#юмор#животные#факты#война#кино#новости#настроение#СССР#познавательно#gif
#история#прикол#пандемия#подборка#смешно#знаменитости#позитив#сша#на различный вкус#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться