Любовь и политика: семейные и свадебные фото людей, вершащих судьбу бывшего Союза

Все эти милые люди, явно влюбленные и мечтающие о дальнейшей счастливой жизни, привнесли огромный вклад в политическую жизнь миллионов граждан - как Советского Союза так и всего постсоветского пространства. Некоторые фото из их молодости, где они еще не догадываются о своем вкладе в будущее и роли на политической арене.