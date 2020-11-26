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"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат

"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   жизнь   кличко   книга   политика   смешно   цитаты   
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Словотворчество мэра Киева давно веселит жителей бывшего СССР и тех, кто следит за событиями на Украине. Бывший спортсмен и политик признается, что и сам порой не понимает, как у него получается говорить смешно и непонятно. Впрочем, и это умение можно монетизировать - цитаты Кличко вошли в небольшой сборник, которому их автор устроил презентацию.

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Метки: ynews   жизнь   кличко   книга   политика   смешно   цитаты   
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2k
Гур 42 минуты назад
Виталик Златоуст
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1k
Афраний 7 минут назад
"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат
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142k
☭Cheкаво☭ 8 минут назад
Комментарий к фото
Шедевр.
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21
Миша 18 минут назад
Звчем ему красноречие, для этого специалисты есть, референты... Известность есть, разговаривать как может спрособен, на ногах держится, ну и хватит для куклы.
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 36 минут назад
Только 14????????????

Их в десятки раз больше!!
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607k
Result Автор поста Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 21 минуту назад
Оставил на будущие книги. ))
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87k
сапер Водичка 37 минут назад
"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат
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3k
yahaomsk 40 минут назад
"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат
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58k
Доктор Джонс 47 минут назад
Ему простительно... Его по голове били...
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