"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат

Словотворчество мэра Киева давно веселит жителей бывшего СССР и тех, кто следит за событиями на Украине. Бывший спортсмен и политик признается, что и сам порой не понимает, как у него получается говорить смешно и непонятно. Впрочем, и это умение можно монетизировать - цитаты Кличко вошли в небольшой сборник, которому их автор устроил презентацию.
Красноречие явно не является сильной стороной мэра украинской столицы. Впрочем, он не обижается, когда журналисты и его соотечественники смеются над его очередными "перлами". А теперь и вовсе решил увековечить изречения на бумаге и презентовал книжку цитат.
В сборник, как сообщают СМИ, вошли 14 самых известных цитаты, которые сопровождаются иллюстрациями, разъясняющими, при каких обстоятельствах родились эти жемчужины мысли. Изречения, которые отобрали для первой книжки, довольно известны. Среди них - "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть".
Уточняется, что сборник выпущен на личные деньги мэра Киева. Совсем скоро, по словам Кличко, книгу можно будет купить в интернете.
Градоначальник не исключает, что после выхода первой книги может появиться вторая. Также рассматривается возможность перевода издания на иностранные языки (первый сборник вышел на украинском языке). А мы не удивляется. Учитывая способность автора цитат производить их на свет в штатном режиме, можно вообще поставить производство сборников на поток.
Кличко не смог выговорить название института и снова стал объектом для шуток
Никогда такого не было и вот опять! Мэр Киева, конечно, тот еще оратор. В интервью на телестудии он 20 секунд пытался выговорить "институт судебных экспертиз", и когда, наконец, преуспел, сам вздохнул с облегчением. Молодец, Виталий Владимирович! Как говорится, фром май харт!
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