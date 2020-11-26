"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть": Кличко выпустил сборник своих цитат

Словотворчество мэра Киева давно веселит жителей бывшего СССР и тех, кто следит за событиями на Украине. Бывший спортсмен и политик признается, что и сам порой не понимает, как у него получается говорить смешно и непонятно. Впрочем, и это умение можно монетизировать - цитаты Кличко вошли в небольшой сборник, которому их автор устроил презентацию.

0 Источник: Красноречие явно не является сильной стороной мэра украинской столицы. Впрочем, он не обижается, когда журналисты и его соотечественники смеются над его очередными "перлами". А теперь и вовсе решил увековечить изречения на бумаге и презентовал книжку цитат.

0 Источник: В сборник, как сообщают СМИ, вошли 14 самых известных цитаты, которые сопровождаются иллюстрациями, разъясняющими, при каких обстоятельствах родились эти жемчужины мысли. Изречения, которые отобрали для первой книжки, довольно известны. Среди них - "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть".

0 Источник: Уточняется, что сборник выпущен на личные деньги мэра Киева. Совсем скоро, по словам Кличко, книгу можно будет купить в интернете.