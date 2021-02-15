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Главная "козерожица": цитаты Елизаветы Песковой

Главная "козерожица": цитаты Елизаветы Песковой (9 фото)

Автор:
15 февраля 2021 10:15
Сообщество : Политика
Метки: Елизавета Пескова   Козерог   бессмысленные цитаты   политика   цитаты   цитаты козерогов   цитаты французов   
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9

Вырванные из контекста фразы дочери одного госслужащего.

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Метки: Елизавета Пескова   Козерог   бессмысленные цитаты   политика   цитаты   цитаты козерогов   цитаты французов   
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3k
VL 54 минуты назад
и чё?
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10k
26k
Snork Snorkoff 18 минут назад
Ну повезло девке. Красивая, с известным и влиятельным папой. Дальше что, в монастырь ей идти папины грехи замаливать?
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196
bylbatarasich Полчаса назад
достойная смена)
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1k
ALEX 44 минуты назад
На своего батю очень похожа.


Ссылка youtu.be
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