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Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией

Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией (6 фото)

Автор:
26 ноября 2020 13:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лопес   актриса   дженнифер лопес   красивая женщина   красивое тело   певица   шоу бизнес   
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На своей странице в инстаграме 51-летняя певица и актриса выложила фото, чтобы побудить интерес к новому синглу.

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Метки: Лопес   актриса   дженнифер лопес   красивая женщина   красивое тело   певица   шоу бизнес   
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21  комментарий
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30k
Опаньки 2 часа назад
давай без фотошопа выкладывай

с фотошопом и я дам фору Монике Беллуччи
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1k
Mellivora Минуту назад
На своей странице в инстаграме 51-летняя певица и актриса выложила фото, чтобы побудить интерес к новому синглу.
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Кто же виноват в том, чтобы песня заинтересовала слушателя к ней нужно добавить голой жопы исполнителя?
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6k
Sania 3 минуты назад
Я не буду разглагольствовать о сомнительном таланте этой мадам. Эта ситуация в очередной раз показывает то, что люди стали тупее и ленивее. Никому не интересно творчество, пока не покажут жопу или сиськи.
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией
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8k
Максим 39 минут назад
У нее в 25 корма была побольше.
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642
лесная лысоешка 55 минут назад
нууу я думал ватрушку покажут а тут всего пол лодочки показали даже чижеком не сверкнули
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7k
Шурум-бурум Час назад
Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Шурум-бурум 59 минут назад
Завистники наговаривают

Завистники наговаривают
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7k
Шурум-бурум ☣️Месть печенегов☣️ 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Максим Час назад
без обработок фоток, будет старая рухлядь
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134
ДМИТРИЙ Ф Час назад
Тема сисег не раскрыта. Ушел на орнохаб
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7k
Алеksей Час назад
ну не знаю, дышу ваще спокойно, млядей в инете с перебором, и Ло[мат]алеко не лучшая из них
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7k
Алеksей Час назад
Лопез!!! Где здесь, мать вашу, мат?
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7k
Алеksей Час назад
Ло[мат]алеко. Далеко Лопез.
АААА!!!! маразм!!!
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Дзюба . ты это видел?
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847
Шурман ГородДомов 2 часа назад
Уже зарядил :) жду выстрела :)
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Хью́берт 2 часа назад
Чем тут восхищаться, ретуши чуть менше чем на Пугачёвой.
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61k
Максим Хью́берт Час назад
потому и на черном фоне.. так проще ретушировать) Один локоть правой руки в районе левой груди чего стоит)
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