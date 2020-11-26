Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией

На своей странице в инстаграме 51-летняя певица и актриса выложила фото, чтобы побудить интерес к новому синглу.
Знойная красавица вновь удивила поклонников отличными формами. Фанаты продолжают недоумевать, как 51-летняя Дженнифер выглядит на все 30!
На фото певица предстаёт перед нами абсолютно обнажённой, а из украшений на ней только кольцо с огромным бриллиантом, которое Лопес подарил её давний бойфренд Алекс Родригес. Дженнифер стоит в эффектной позе, показывая своё стройное и подтянутое тело.
На фото певица предстаёт перед нами абсолютно обнажённой, а из украшений на ней только кольцо с огромным бриллиантом, которое Лопес подарил её давний бойфренд Алекс Родригес. Дженнифер стоит в эффектной позе, показывая своё стройное и подтянутое тело.
А накануне Дженнифер Лопес показала небольшой ролик:
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Комментарии поклонников:
– Я не могу дышать;
– Самая горячая женщина на свете!
– Детка-совершенство!
– Легенда всех времён;
– Как можно так хорошо выглядеть в свои 50?!
– Я не могу дышать;
– Самая горячая женщина на свете!
– Детка-совершенство!
– Легенда всех времён;
– Как можно так хорошо выглядеть в свои 50?!
Также на днях знаменитость объявила, что ещё 30-летняя мечта сбылась и с 1 января 2021 года в магазины всего мира поступят средства ухода и косметика её бренда JLo Beauty. Слоган проекта "У красоты нет срока годности".
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с фотошопом и я дам фору Монике Беллуччи
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Кто же виноват в том, чтобы песня заинтересовала слушателя к ней нужно добавить голой жопы исполнителя?
АААА!!!! маразм!!!