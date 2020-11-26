Дженнифер Лопес восхитила поклонников откровенной фотосессией

Знойная красавица вновь удивила поклонников отличными формами. Фанаты продолжают недоумевать, как 51-летняя Дженнифер выглядит на все 30!



На фото певица предстаёт перед нами абсолютно обнажённой, а из украшений на ней только кольцо с огромным бриллиантом, которое Лопес подарил её давний бойфренд Алекс Родригес. Дженнифер стоит в эффектной позе, показывая своё стройное и подтянутое тело.