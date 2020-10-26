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Мария Сафронова: «Рисуя процесс исчезновения, я его останавливаю»

Мария Сафронова: «Рисуя процесс исчезновения, я его останавливаю» (48 фото)

Автор:
26 октября 2020 10:01
Сообщество : Искусство
Метки: Мария Сафронова   искусство   люди   рисунок   фото   художник   художница   
707
48
Художница уверена, что в своих работах она изображает реальный мир, просто останавливает мгновение, которое никогда не повторяется. Хотя мир этот в ее работах выглядит сюрреалистичным или вовсе фантастическим
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Метки: Мария Сафронова   искусство   люди   рисунок   фото   художник   художница   
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12k
seller-k 54 минуты назад
"Институт проблем современного искусства"
- лишь бы не работать.
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31k
Элек Мек seller-k Полчаса назад
Выкладывай,мы восхитимся твоим творчеством.
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111
.. 40 минут назад
зае.бись!!
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