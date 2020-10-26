Мария Сафронова: «Рисуя процесс исчезновения, я его останавливаю»

Художница уверена, что в своих работах она изображает реальный мир, просто останавливает мгновение, которое никогда не повторяется. Хотя мир этот в ее работах выглядит сюрреалистичным или вовсе фантастическим
Вы окончили Суриковский институт в 2003 году, а затем пошли учиться в Институт проблем современного искусства. Почему не стали работать, выставляться? Чего вы не получили в Суриковском?
Очень многие наши знакомые после Суриковского шли учиться в Институт проблем современного искусства. Сначала я не понимала, зачем им это нужно, мне хватало мировой истории искусства, ее понимания, любви к ней глубокой. Ведь я училась на монументальном отделении и постоянно общалась с большим искусством, с фресками и ни о чем другом не думала. Но, чем дальше я жила и продолжала работать как монументалист, тем больше ощущала, что не могу выразить доступными средствами то, что меня действительно волнует. Вот тогда я и пошла в Институт проблем современного искусства, чтобы какие-то выходы найти из своего замкнутого мира, чтобы понять, как устроена система современного искусства (например, где выставляться).
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И понять, что делать?
Нет, я уже знала, чем хочу заниматься. Но форма этого мне была еще не ясна. Я не понимала, чего от меня хотят зрители, а институт помог мне это понимание наладить. Ведь бывает, что ты вкладываешь в работу одно, а люди понимают тебя совсем иначе.
А что вы хотели делать?
Реагировать на современную жизнь, которая вокруг меня. Передать тот опыт, который я получала, показать, что в нем ценно. Взаимодействовать со зрителем, который смотрит на мои работы.
Но вот на выставке «Что, если?» в галерее «Триумф» вы показываете не только современную жизнь, но еще и пионеров, а ведь вы пионеркой не были. И дети, наряженные зайчиками, — откуда они?
Это детство, я детский сад воспринимала так. Детская серия дала возможность опосредованно передать свои воспоминания. И я с удивлением вижу, сколько людей узнают в этих картинках себя, свое детство. Вот рисуешь и думаешь, что это интересно только тебе, а потом находится куча людей, кто говорит, что они это помнят.
А серия «Кабинеты» с пустыми, заброшенными школьными пространствами — это тоже современная жизнь?
Школьный быт очень узнаваем, через него мы все проходили, но со временем школьные воспоминания начинают исчезать, как бы стираться из нашей памяти. Вот для меня эти заброшенные школы — момент метаморфоз, когда предметы перестают иметь свое значение. Ты их видишь, но не помнишь, для чего они предназначены. Стирание смыслов происходит. Я родом из Ржева и часто езжу по Рижской трассе туда и обратно. Я вижу, как провинция живет, и на моих глазах несколько школ становятся заброшенными. Я вижу, как здание еще стоит, но в нем уже начинаются какие-то превращения, и оно постепенно меняется. Для меня это пронзительные моменты. Получается, что, рисуя процесс исчезновения, я тем самым его останавливаю. Я постоянно рисую процесс.
Тема эпидемии, люди в масках и противогазах — вы как-то попали сегодня в точку.
Это феноменально! Я начала делать эти эскизы для выставки три года назад. Она откладывалась, переносилась и вот появилась вместе с эпидемией.
Давайте поговорим о стилистике ваших работ. Они у вас и сюрреалистические, и фантастические, и соц-артовские, и в то же время реалистичные. Вам интересно рисовать и писать так подробно?
Я с детства понимала, что мир конечен, и у меня появилось ощущение драгоценности того, что происходит в данную секунду. Потом, когда я стала изучать историю искусства, то увидела у средневековых художников, как каждая травинка-былинка выписана. И вот эта ценность мельчайшего предмета меня до сих пор завораживает.
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