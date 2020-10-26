Мария Сафронова: «Рисуя процесс исчезновения, я его останавливаю»

Школьный быт очень узнаваем, через него мы все проходили, но со временем школьные воспоминания начинают исчезать, как бы стираться из нашей памяти. Вот для меня эти заброшенные школы — момент метаморфоз, когда предметы перестают иметь свое значение. Ты их видишь, но не помнишь, для чего они предназначены. Стирание смыслов происходит. Я родом из Ржева и часто езжу по Рижской трассе туда и обратно. Я вижу, как провинция живет, и на моих глазах несколько школ становятся заброшенными. Я вижу, как здание еще стоит, но в нем уже начинаются какие-то превращения, и оно постепенно меняется. Для меня это пронзительные моменты. Получается, что, рисуя процесс исчезновения, я тем самым его останавливаю. Я постоянно рисую процесс.