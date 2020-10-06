FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2001 пост • 366 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник превращает себя и свою очаровательную собаку в мультяшек

Художник превращает себя и свою очаровательную собаку в мультяшек (20 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:38
Сообщество : Искусство
Метки: Росс Тран   искусство   мультяшки   рисунок   собака   фото   художник   
192
20
У Росса есть замечательная собака сиба-ину по по кличке Мило, которого он часто изображает в своих интересных работах, превращая как пса, так и себя в мультяшек.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Росс Тран   искусство   мультяшки   рисунок   собака   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть 24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть Голосовой помощник «Алиса» научилась создавать картины с помощью нейросетей Голосовой помощник «Алиса» научилась создавать картины с помощью нейросетей Трёхмерные рисунки Вилли Хсу, которые одновременно прекрасны и жутковаты Трёхмерные рисунки Вилли Хсу, которые одновременно прекрасны и жутковаты 35 ярких иллюстраций австралийской художницы, навеянные ей природой 35 ярких иллюстраций австралийской художницы, навеянные ей природой Взгляд по-новому: нарисованные герои советских мультфильмов Взгляд по-новому: нарисованные герои советских мультфильмов Взгляд по-новому: герои советских мультфильмов Взгляд по-новому: герои советских мультфильмов
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

340654



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
21
42
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
"Метро-2033" из пластилина
0
13
"Метро-2033" из пластилина
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
0
33
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
0
5
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#интересно#конфликт#авария#в мире#настроение#архитектура#позитив
#история#факты#кино#россия#СССР#автомобили#дтп#90-е#истории#смешные
#юмор#животные#интересное#картинки#прикольные#азербайджан#камчатка#авто авария#москва#собака

На что жалуетесь?

Вернуться