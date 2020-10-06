Художник превращает себя и свою очаровательную собаку в мультяшек

«В детстве Росс любил придумывать персонажей и миры, и это не сильно изменилось за все эти годы. Более серьёзно он начал заниматься искусством в 16-летнем возрасте, через год же он переехал из Сан-Хосе в Лос-Анджелес, чтобы получить там степень в области промышленного дизайна. К 19 годам он уже работал в качестве дизайнера персонажей над своим первым художественным фильмом «Внеземное Эхо». Спустя некоторое время он решил сделать перерыв, чтобы попробовать свои силы в качестве актёра, но вместо этого нашёл своё место на YouTube, основав канал «RossDraws», где он создаёт много-много произведений искусства. Он также любит свою собаку Мило, но все и так это знают»