Художник превращает себя и свою очаровательную собаку в мультяшек

У Росса есть замечательная собака сиба-ину по по кличке Мило, которого он часто изображает в своих интересных работах, превращая как пса, так и себя в мультяшек.
У известного американского цифрового художника по имени Росс Тран более 1,1 миллиона подписчиков в Instagram и 1,2 миллиона подписчиков на YouTube. Он приобрёл популярность, начав создавать потрясающие изображения известных персонажей, а также пошаговые обучающие видеоролики о том, как он это делает. Кроме того, когда-то он даже работал в Walt Disney Pictures.
Некоторые иллюстрации мастера на самом деле восхитительны, ведь на них Мило изображён в пляжной одежде или в очаровательном костюме акулы, при этом в его активе также имеются ещё более эпические картинки, на которых животное изображено в роли мифического существа или приятеля Капитана Америки.
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«В детстве Росс любил придумывать персонажей и миры, и это не сильно изменилось за все эти годы. Более серьёзно он начал заниматься искусством в 16-летнем возрасте, через год же он переехал из Сан-Хосе в Лос-Анджелес, чтобы получить там степень в области промышленного дизайна. К 19 годам он уже работал в качестве дизайнера персонажей над своим первым художественным фильмом «Внеземное Эхо». Спустя некоторое время он решил сделать перерыв, чтобы попробовать свои силы в качестве актёра, но вместо этого нашёл своё место на YouTube, основав канал «RossDraws», где он создаёт много-много произведений искусства. Он также любит свою собаку Мило, но все и так это знают»
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