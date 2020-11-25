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Если ты думаешь, что твоя работа бесполезна вспомни, о ВМС Швеции

Если ты думаешь, что твоя работа бесполезна вспомни, о ВМС Швеции (1 фото)

Автор:
25 ноября 2020 21:13
Метки: Гидроакустика   вмс   швеция   
1113
1
В 80-х годах гидроакустика ВМС Швеции улавливала подозрительные сигналы, которые идентифицировала как шум советских подлодок.

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Метки: Гидроакустика   вмс   швеция   
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14  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
После Полтавы шведы всё никак не могут вылечить свои русофобские комплексы.
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723
евгений 42 минуты назад
Косяки пердящих селёдок...спасибо, теперь я знаю все
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20k
sportage030 Час назад
Селедка: Пержу Советскому Союзу!
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
Всё они знали. Шум селёдочных косяков открыли английские моряки ещё в первую мировую войну. А в 60-е селёдок исследовали с подводной лодки "Северянка", и даже научились определять по звуку, чем косяк занят - спит, ест или просто плывёт.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
А как насчет этой селедки? Советская подлодка С-363, в 1981 году вылетела на мель буквально в 10 км от шведской военно-морской базы Карлскрона. Какими газами она пердела?
А как насчет этой селедки? Советская подлодка С-363, в 1981 году вылетела на мель буквально в 10 км от шведской военно-морской базы Карлскрона. Какими газами она пердела?
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21k
Dobry vojak Svejk Frank Borman 44 минуты назад
Конкретно эта - выхлопными.
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khvatich Frank Borman 9 минут назад
Конкретика по ситуации есть? Судя по фото, легально шла в надводном положении.
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1k
Афраний 3 часа назад
У BHU1004 пост взяли во временное пользование?
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Афраний 2 часа назад
Для минусовщиков объясняю..Вчера вечером этот пост выложил пользователь с ником BHU1004.
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3k
schmubu 3 часа назад
очередной питерский говнобот лайкодрочит
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37k
doker 3 часа назад
Если бы у людей были мозги, то они бы поняли, что самое бесполезное - воевать и содержать ВС.
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2k
Fatima Habiba 3 часа назад
"пердёж селёдки" - набор звуков
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au3 Fatima Habiba 2 минуты назад
Ну в этом случае, что это еще и набор запахов, как бЭ не суть.
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67
МИХАН 3 часа назад
и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.________________________________
Теперь такой звук каждая АПЛ Российская начнет издавать ..хе хе Мледующие это английские ученые выяснили ..)))))
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