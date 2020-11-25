Если ты думаешь, что твоя работа бесполезна вспомни, о ВМС Швеции

Поисковые группы месяцами пытались найти следы вторжения, но всё безуспешно.



После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё продолжали поступать. Поэтому шведское руководство отправило группу для изучения происходящего.



В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.



15 лет военные моряки Швеции слушали как пердит селёдка.