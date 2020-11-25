Если ты думаешь, что твоя работа бесполезна вспомни, о ВМС Швеции

В 80-х годах гидроакустика ВМС Швеции улавливала подозрительные сигналы, которые идентифицировала как шум советских подлодок.
Поисковые группы месяцами пытались найти следы вторжения, но всё безуспешно.
После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё продолжали поступать. Поэтому шведское руководство отправило группу для изучения происходящего.
В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.
15 лет военные моряки Швеции слушали как пердит селёдка.
После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё продолжали поступать. Поэтому шведское руководство отправило группу для изучения происходящего.
В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.
15 лет военные моряки Швеции слушали как пердит селёдка.
Авторский пост
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Метки: Гидроакустика вмс швеция
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Теперь такой звук каждая АПЛ Российская начнет издавать ..хе хе Мледующие это английские ученые выяснили ..)))))