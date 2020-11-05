Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками

После столкновения моряки судна ВМС открыли огонь по начавшему тонуть катеру, тем самым, не дав боевикам ни малейшего шанса на спасение. Выживших среди семи террористов не было. На месте расстрела обнаружены их личные вещи, в том числе многочисленное оружие и боеприпасы. По предварительным данным, погибшие занимались разбоем, похищая людей с целью выкупа.