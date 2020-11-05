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Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками

Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 16:37
Сообщество : Военное
Метки: атака   боевики   вмс   военное   корабли   таран   филиппины   
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Командир судна решил пойти на таран, а по попытавшимся отстреливаться террористам открыли огонь.

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Метки: атака   боевики   вмс   военное   корабли   таран   филиппины   
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78  комментариев
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193
Александр Поляков 16 часов назад
отправили к девственницам мразоту мусульманскую
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Показать ещё 5 ответов (из 8)
524
dark_shadow Час назад
Нет, чтоб пройтись маршем по улице в гей-параде взявшись за руки, нарисовать мелом на асфальте и пару карикатур в журнале.... (сарказЬмЪ)
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2k
RelaniumZ 3 часа назад
О, да!
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2k
Варг 4 часа назад
катер утонул, все утонули, но выживших среди утонувших и расстреляных не окозалось, только многочисленные боеприпасы и оружие спокойно осталось плавать на месте... ну и дичь
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884
Сидр 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
так и надо...
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25k
Ashabad 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Мих 9 часов назад
Хоть какая-то хорошая новость.
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943
Руслан Новак 10 часов назад
А как интересно было обнаружено многочисленное оружие? Оно то каким образом всплыло?
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4k
Roman Руслан Новак 3 часа назад
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
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17k
Сергей Костюнин Руслан Новак 2 часа назад
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
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9
Oleg Kapanin 10 часов назад
Вот бы и мне такую работу.
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3k
livaneth Oleg Kapanin Час назад
Заходы!
Заходы!
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30
александр полин 11 часов назад
Простенько и со вкусом
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232k
Rusbond 12 часов назад
Отлично, ибо, хороший террорист, дохлый террорист!
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−12
Князь Курбский 12 часов назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать
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1k
denis karablev Князь Курбский 12 часов назад
Вот тебе башню снесло...когда за тобой придут будешь сопли пузырями пускать и маму звать..
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3k
Кистень 12 часов назад
Так и надо. Нечего миндальничать.
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25k
Лис 12 часов назад
В Европе так же надо.
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44k
Albert GER Лис 9 часов назад
дык уже...
"дави его бл.."
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3k
Владимир 12 часов назад
с террористами только так, без лишних разговоров
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
192k
Северное сияние 13 часов назад
Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками
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3k
yuriysand 13 часов назад
"На месте расстрела обнаружены их личные вещи, в том числе многочисленное оружие и боеприпасы"
Они были из пенопласта?
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34k
Бабай yuriysand 11 часов назад
Как обычно в таком случае - паспорта и удостоверения бойцов плавали кучей рядом. Сухие причём.
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192k
Северное сияние 13 часов назад
"Дави их, дави их, пилять...."
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671
Арам Текнеджян 13 часов назад
"Дави его бл@дь!" здорового человека.
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