Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками

Командир судна решил пойти на таран, а по попытавшимся отстреливаться террористам открыли огонь.
Неподалеку от острова Суларе эпипажем корабля ВМС Филиппин был уничтожен катер с семью боевиками, приверженцами ИГИЛ.
Террористы попытались было скрыться на маневренном и мощном катере, но капитан корабля отдал приказ об атаке судна. Момент стокновения был снят беспилотником.
После столкновения моряки судна ВМС открыли огонь по начавшему тонуть катеру, тем самым, не дав боевикам ни малейшего шанса на спасение. Выживших среди семи террористов не было. На месте расстрела обнаружены их личные вещи, в том числе многочисленное оружие и боеприпасы. По предварительным данным, погибшие занимались разбоем, похищая людей с целью выкупа.
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