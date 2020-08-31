Как выглядит самый маленький корабль ВМС США

Конкретно этот мини-буксир был построен компанией Chuck’s Boat & Drive. По заказу ВМС США было построено около 40 таких небольших буксиров, которые помогли бы перемещать корабли и подводные лодки и выполнять другие обязанности по обеспечению безопасности.



Первоначально такие буксиры строились для лесозаготовительной промышленности, для использования на лесосплаве. Но конструкция также оказалась удобной и для использования в ВМС США в качестве вспомогательных судов.