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Как выглядит самый маленький корабль ВМС США

Как выглядит самый маленький корабль ВМС США (9 фото)

Автор:
31 августа 2020 14:57
Сообщество : Факты
Метки: Военно-морской флот   буксир   буксир корабль   буксировщик   вмс   вмс сша   вооруженные силы   самый маленький   
2756
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Когда вы думаете об армейской технике, то представляете себе огромные танки, блестящие самолеты с самонаводящимися ракетами и гигантские военно-морские корабли с большой огневой мощью. Но у вооруженных сил есть и другая сторона - специальные вспомогательные подразделения и техника, которая не впечатлит размерами. Например, вот такой крошечный буксир.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Военно-морской флот   буксир   буксир корабль   буксировщик   вмс   вмс сша   вооруженные силы   самый маленький   
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13  комментариев
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10k
Алекс 4 часа назад
Убил
Убил
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17k
Шуруп 17 минут назад
Как выглядит самый маленький корабль ВМС США
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40k
Дмитрий Час назад
Отдайте какелам - он там флагманом будет. Авианосцем, епт.
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20k
Dobry vojak Svejk Дмитрий 41 минуту назад
Они его спи.здят и продадут )))
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550
Sam Gore 2 часа назад
Маленький да Удаленький !!
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3k
Vadim 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Serg2001 3 часа назад
В голове сразу Чунга-Чанга зазвучала... ))
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5k
Вася 3 часа назад
..водит словно зааа руку мощщщные суда.. параабарам..
..водит словно зааа руку мощщщные суда.. параабарам..
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27k
Peacemaker1873 3 часа назад
А зачем такая будка? Небольшой кабины с автокреслом вполне бы хватило. Или для обзора необходимо рулить исключительно стоя?
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42
wr1 Peacemaker1873 2 часа назад
да что там кабина, навеса достаточно ) а если серьезно - то наверно стоя лучше чувствуешь буксир и окружающую обстановку, не видишь, а именно ощущаешь
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1k
Геннадьич Peacemaker1873 Полчаса назад
А когда дождь, да с ветром?
В закрытой кабине и не дует и возможно есть кондиционер, да и радиосвязь слышно лучше (шума меньше).
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