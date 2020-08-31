Как выглядит самый маленький корабль ВМС США

Когда вы думаете об армейской технике, то представляете себе огромные танки, блестящие самолеты с самонаводящимися ракетами и гигантские военно-морские корабли с большой огневой мощью. Но у вооруженных сил есть и другая сторона - специальные вспомогательные подразделения и техника, которая не впечатлит размерами. Например, вот такой крошечный буксир.
Это самый маленький корабль, находящийся в настоящее время на вооружении ВМС США. Ее называют Barrier Boat (Барьерная лодка), Dozer Boat (Бульдозер) и даже Boomin’ Beaver (Деловой бобер).
Его длина - всего около пяти-шести метров (хотя некоторые из его собратьев могут достигать 12 метров в длину).
Это буксир, который буксирует корабли и подводные лодки, а также выполняет другие задачи в доке.
Конкретно этот мини-буксир был построен компанией Chuck’s Boat & Drive. По заказу ВМС США было построено около 40 таких небольших буксиров, которые помогли бы перемещать корабли и подводные лодки и выполнять другие обязанности по обеспечению безопасности.
Первоначально такие буксиры строились для лесозаготовительной промышленности, для использования на лесосплаве. Но конструкция также оказалась удобной и для использования в ВМС США в качестве вспомогательных судов.
Первоначально такие буксиры строились для лесозаготовительной промышленности, для использования на лесосплаве. Но конструкция также оказалась удобной и для использования в ВМС США в качестве вспомогательных судов.
Несмотря на свои скромные размеры, буксир обеспечивает впечатляющую мощность благодаря 425-сильному 10,7-литровому двигателю.
Буксир оснащен 10,7-литровым 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins QSM 11 с турбонаддувом, который может развивать мощность около 425 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы вытащить подводную лодку или судно, вес которого в сотни раз превышает собственный вес буксира.
Выходит, этот малыш способен буксировать корабли и подводные лодки, которые в сотни раз больше его веса.
И он более рентабелен, чем обычный буксир, требует меньше обслуживания и ресурсов, а также меньше экипажа.
Время от времени ВМС США списывают эти лодки, и некоторые из них выставляются на аукционах. В последний раз цена составила за 100 025 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Военно-морской флот буксир буксир корабль буксировщик вмс вмс сша вооруженные силы самый маленький
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В закрытой кабине и не дует и возможно есть кондиционер, да и радиосвязь слышно лучше (шума меньше).