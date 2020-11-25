МЧСник избил пенсионера из-за бешеной тётки

Да, по видео не понятно чем же не угодил пенсионер ужасно матерящейся бабе, кроме занятой парковки, но это явно не повод для драки.



Возможно, кто-то лишится работы….



Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на ролик. Так бурно, что выложить сюда большинство комментариев нельзя. Вот только часть их:



– Основание для выезда расчёта? Дежурный, ответственный уже мажут булки вазелином?



– А всё из-за длинного языка и маленьких мозгов;



– Люди превращаются в животных уже прямо на глазах;



– Позорит форму и профессию. Супермаркет "Пятерочка" ждет очередного охранника с неуравновешенной психикой и условкой;



– Плюс ко всему надавал либо инвалиду, либо возящего инвалида... Так как он стоял на стоянке для инвалида + на лобовухе у него символ инвалида висит.