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МЧСник избил пенсионера из-за бешеной тётки

МЧСник избил пенсионера из-за бешеной тётки (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморский край   артём   драка   мчс   пенсионер   пожарный расчёт   
1573
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Накануне в Приморском крае автомобилисты не поделили парковочное место, а закончилось всё дракой.

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Метки: Приморский край   артём   драка   мчс   пенсионер   пожарный расчёт   
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18  комментариев
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526
Nane First NameLast 2 часа назад
Таких утырков нужно не увольнять, а отправлять на нары. Пусть в камеру пожарный расчет вызывает для разборок.
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5k
sivanov1079 19 минут назад
Тупой п..де тупого х@я...
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6k
Перст Указующий Полчаса назад
"во сюжет - это ж фильмы снимать надо"
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8k
KOSTELLO 36 минут назад
Шкуре своей бы лучше навалял.
И работу бы сохранил и умишка бы этой лярве может добавил
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823
max KOSTELLO 21 минуту назад
По крайней мере, все живы, спасибо этот мудак кастет не принес, как армении из родительского чата. Чизнь продолжается.
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4k
Борис 44 минуты назад
шакалы бьющие со спины, всегда оказываются двуличными мразями. Мне тоже когда то ногой в висок со спины воткнули, но не стали добивать и это была их ошибка)
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823
max 48 минут назад
После случая с армянином, из родительского чата, уже как то и неудивительно.
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9k
Serg2001 Час назад
Вот и еще один случай когда тупая баба спровоцировала мужиков на конфликт... (
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969
Heisenberg Час назад
Бабу пустить на хор пятницкого,МЧСвцев натянуть на кукан за катания на служебной машине.А пид@раса в ушанке уволить и привлечь по закону,а потом тоже пустить на хоряк на зоне.Герой мля,на старика сзади напал.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
9k
Karelian Час назад
мчсник - редкостный олень, тут не только увольнение, тут и под статью попасть можно.
Но! На видео нет, что он выходит из пожарной машины, наоборот, к месту конфликта он подходит с другой стороны.
А конфликт из-за бешеной обезьяны на инфинити, которая, судя по знакам, встала на место для инвалидов.
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4k
Максус 2 часа назад
ну я же говорил и говорю всегда,генератор мужских проблем-это баба! Теперь олень минимум безработное чмо!
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30k
Опаньки 2 часа назад
Пятерочка выручает
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А самое тупое,что сзади целых 2 пустых места для парковки находятся. Это не баба а потаскуха с мальчиком из под каблука из МЧС.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
2k
User_1031028 2 часа назад
Чувствую когда его уволят он по пьяни будет фигачить эту крикливую дуру.
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4k
Летучий Мыш User_1031028 22 минуты назад
Да она его бросит, потому что он неудачник
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