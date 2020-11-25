МЧСник избил пенсионера из-за бешеной тётки

Накануне в Приморском крае автомобилисты не поделили парковочное место, а закончилось всё дракой.
Видео смонтировано, поэтому не удаётся увидеть, почему же агрессивная женщина вызвала на подмогу своего кавалера. Сотрудник МЧС приехал буквально сразу же, потому что рядом с местом конфликта расположена пожарная часть. Причём из-за бытовой ссоры была задействована целая пожарная машина, да ещё и с расчётом.
Сотрудник МЧС как-то не по-мужски напал на пенсионера – со спины, потом повалил на землю и бил по голове, пока его не оттащили коллеги.
Сотрудник МЧС как-то не по-мужски напал на пенсионера – со спины, потом повалил на землю и бил по голове, пока его не оттащили коллеги.
Да, по видео не понятно чем же не угодил пенсионер ужасно матерящейся бабе, кроме занятой парковки, но это явно не повод для драки.
Возможно, кто-то лишится работы….
Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на ролик. Так бурно, что выложить сюда большинство комментариев нельзя. Вот только часть их:
– Основание для выезда расчёта? Дежурный, ответственный уже мажут булки вазелином?
– А всё из-за длинного языка и маленьких мозгов;
– Люди превращаются в животных уже прямо на глазах;
– Позорит форму и профессию. Супермаркет "Пятерочка" ждет очередного охранника с неуравновешенной психикой и условкой;
– Плюс ко всему надавал либо инвалиду, либо возящего инвалида... Так как он стоял на стоянке для инвалида + на лобовухе у него символ инвалида висит.
Возможно, кто-то лишится работы….
Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на ролик. Так бурно, что выложить сюда большинство комментариев нельзя. Вот только часть их:
– Основание для выезда расчёта? Дежурный, ответственный уже мажут булки вазелином?
– А всё из-за длинного языка и маленьких мозгов;
– Люди превращаются в животных уже прямо на глазах;
– Позорит форму и профессию. Супермаркет "Пятерочка" ждет очередного охранника с неуравновешенной психикой и условкой;
– Плюс ко всему надавал либо инвалиду, либо возящего инвалида... Так как он стоял на стоянке для инвалида + на лобовухе у него символ инвалида висит.
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И работу бы сохранил и умишка бы этой лярве может добавил
Но! На видео нет, что он выходит из пожарной машины, наоборот, к месту конфликта он подходит с другой стороны.
А конфликт из-за бешеной обезьяны на инфинити, которая, судя по знакам, встала на место для инвалидов.