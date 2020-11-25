Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто

Сегодня утром на улице Черняховского во Владивостоке автомобиль Nissan Tiida слетел с косогора и жестко приземлился повредив припаркованные машины.

Со слов очевидцев, ДТП произошло из-за гололеда и неопытности девушки за рулем "Ниссана". Она поднималась в гору, но остановилась. И когда водитель Toyota Harrier, следовавший за ней, попытался ее обойти, девушка зачем-то резко нажала на газ, отчего ее крутануло и бросило на Harrier. После столкновения, видимо, из-за гололеда девушка не смогла затормозить и вылетела с горки на припаркованные машины.