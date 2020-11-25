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Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто

Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 15:00
Сообщество : Аварии
Метки: видео   владивосток   гололед   дтп   падение   столкновение   
896
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Кто-то пошутил, что это такой экстравагантный способ припарковаться на крышах других автомобилей. Однако перед падением на косогоре случилась авария, которую сложно заметить на видео.

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Метки: видео   владивосток   гололед   дтп   падение   столкновение   
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Мурчелло Полчаса назад
Ну хоть моск не вытек.
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4k
Александр 23 минуты назад
В Самаре прям памятник получился.
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Dionysus
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