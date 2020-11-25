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Велодорожка в Бельгии позволяет прокатиться по лесу на высоте 10 метров над землей

Велодорожка в Бельгии позволяет прокатиться по лесу на высоте 10 метров над землей (14 фото)

Автор:
25 ноября 2020 12:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Бельгия   велопрогулка   велосипедная дорожка   вокруг света   
370
14

Бельгийская туристическая организация Visit Limburg уже несколько лет как разрабатывает необычные велосипедные маршруты. В 2016 году она открыла велосипедную тропу «Cycling through Water», которая позволяет проехать почти 200 метров через пруд. Проект «Cycling through the Trees», о котором и пойдет речь ниже, появился в прошлом году и в последнее время привлек большое внимание любителей природы и активного отдыха со всего мира.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бельгия   велопрогулка   велосипедная дорожка   вокруг света   
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4  комментария
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32k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Класс! Когда же у нас к велосипедистам будут по человечески относится? Лет через 100 (когда своими авто нажрутся) наверное?
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23k
MatveiVainrub 49 минут назад
Красиво . Жаль будет когда шариат из велодорожек сделает поле для игры головами 3.14дара6ов .
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