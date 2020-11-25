Велодорожка в Бельгии позволяет прокатиться по лесу на высоте 10 метров над землей

Бельгийская туристическая организация Visit Limburg уже несколько лет как разрабатывает необычные велосипедные маршруты. В 2016 году она открыла велосипедную тропу «Cycling through Water», которая позволяет проехать почти 200 метров через пруд. Проект «Cycling through the Trees», о котором и пойдет речь ниже, появился в прошлом году и в последнее время привлек большое внимание любителей природы и активного отдыха со всего мира.
«Cycling through the Trees» — велосипедная тропа, которую разработали ландшафтные архитекторы из BuroLandschap и De Gregorio & Partners. Этот уникальный маршрут представляет из себя круглую велодорожку, возвышающуюся над землей на 10 метров.
«В Пейнвене можно прокатиться на велосипеде среди деревьев. Велопрогулки по лесу дарят особые ощущения. Этот велосипедный маршрут безопасно перенесет вас в высшие миры. Буквально, поскольку вам предстоит прокатиться по двойному кругу среди деревьев на высоте 10 метров. Вы сможете увидеть, ощутить и почувствовать великолепие природы», — так Visit Limburg описывает проект на своем сайте.
«Cycling through the Trees неслучайно располагается именно в Босландии. Самый большой непрерывный лесной массив во Фландрии объединяет человека и природу», — продолжает Visit Limburg. «Так же, как Cycling through Water, эта велосипедная тропа предлагает уникальные впечатления от поездки в гармонии с окружающей средой. Открыв для себя Босландию с такими потрясающими результатами, посетители смогут почувствовать этот мир совершенно по-особенному. Вы становитесь с лесом единым целым».
«Дорожка постепенно поднимается на высоту 10 метров, ее длина составляет 700 метров, а диаметр — 100 метров. Стальные столбы Corten расположены с разным интервалом в 1, 2 и 3 метра друг от друга и символизируют стволы елей, гарантируя, что конструкция гармонично впишется в окружающую среду», — объясняет туристическая организация.
Третий проект организации, Cycling through the Heathland (На велосипеде по пустоши), должен открыться в национальном парке Хоге-Кемпен в начале 2021 года. «Деревянный мост длиной не менее 294 метров в длину станет местной достопримечательностью», — описывает проект Visit Limburg.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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