Велодорожка в Бельгии позволяет прокатиться по лесу на высоте 10 метров над землей

Бельгийская туристическая организация Visit Limburg уже несколько лет как разрабатывает необычные велосипедные маршруты. В 2016 году она открыла велосипедную тропу «Cycling through Water», которая позволяет проехать почти 200 метров через пруд. Проект «Cycling through the Trees», о котором и пойдет речь ниже, появился в прошлом году и в последнее время привлек большое внимание любителей природы и активного отдыха со всего мира.