Самое гениальное изобретение СССР-кипятильник из лезвий

Простота конструкции, доступность материалов для изготовления и как ни странно, научная точность параметров сделали эти кипятильники очень популярными по всей территории СССР.
Все, что нужно для сборки кипятильника , у всех было под рукой: два лезвия (нержавейки), спичинки, нитки и кусок сетевого кабеля.
Теперь о научной стороне вопроса: кипятильник, сделанный из двух стандартных лезвий, расположенных на расстоянии толщины одной спичинки, потребляет мощность 1200 Вт., т.е. ровно столько, сколько потребляет промышленный кипятильник согласно ГОСТа. Случайное совпадение?
Причем мощность потребления меняется: при включении кипятильника мощность 900Вт, а в конце, во время бурного кипения возрастает до 1400 Вт (мол, хорош уже, выключай, давай!)
Кстати: первым изготовителем конструкций такого принципа был англичанин Майкл Фарадей. В 1832 году он провел более 300 опытов, пропуская электричество через различные растворы. Открыл кучу законов электролиза, но вскипятить воду для чая не догадался (скорее всего просто не не смог)
Кипятильник на лезвиях самый пожаробезопасный среди собратьев - при выкипании воды он просто перестает работать.
Попытки изменить конструкцию приводили к снижению потребляемой мощности, но намного увеличивали время закипания. Всякие вариации со способом крепления лезвий только повышали риск случайного замыкания
Если брали пластины большей площади или располагали их ближе- возрастала мощность и выбивала пробки (автоматы) в щитке.
Кипятильник предназначен только для кипячения воды, но мы, будучи студентами, умудрялись варить картошку и яйца. Ребята пробовали варить гречку и рассказывали, что зерна, попадая между лезвий тут же взрываются как поп-корн.
В начале 90х несколько фирм выпускали стаканчики -кипятильники работающие по этому принципу.
Главное правило готовки с кипятильником на лезвиях-воду солить нельзя! Резко падает сопротивление воды и происходит короткое замыкание. Впрочем не пытайтесь вскипятить и дождевую воду-там электропроводность мизерная и довести воду до кипячения невозможно.
У волшебного кипятильника так же есть недостатки (куда же без них): во время работы кипятильника вода находится под опасным напряжением-касаться категорически нельзя. В процессе кипячения происходит реакция электролиза и вкус воды меняется. Со временем на лезвиях образуется налет. Не спасет ни материал нержавеющий и даже тефлоновое покрытие
Судя по обсуждению в интернете, эти кипятильники популярны до сих пор, только их теперь делают из ложек-вилок-пинцетов закрепленных на скотч или прищепки... что уж тут сказать: мельчает конструкторская мысль
Особо порадовался находчивости сисадминов:
Рекордсменом по изготовлению этого типа кипятильника был фермер, которого поймали энергетики за воровство электроэнергии. У него в колодце висел лом, от которого провод тянулся на столб к фазовой линии. Кипятить у него вряд ли получалось, но согреть воду в колодце вполне реально. Свое воровство он аргументировал просто: "Почему мои коровы должны пить ледяную воду".
Источник:
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В армии сослуживец молоко решил этим девайсом подогреть. Как итог, взрыв стакана в котором он грел молоко, остатки провода и перегоревшие пробки.
И отмывание потолка и стен всей ротой.