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Самое гениальное изобретение СССР-кипятильник из лезвий

Самое гениальное изобретение СССР-кипятильник из лезвий (8 фото)

Автор:
25 ноября 2020 10:46
Метки: СССР   изобретения   интересно   
1593
8

Простота конструкции, доступность материалов для изготовления и как ни странно, научная точность параметров сделали эти кипятильники очень популярными по всей территории СССР.

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Метки: СССР   изобретения   интересно   
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33  комментария
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4k
Sanar 2 часа назад
Да что ты знаешь о настоящем бульбуляторе, салага!))))
Да что ты знаешь о настоящем бульбуляторе, салага!))))
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18k
Nik Полчаса назад
Можно еще крышки от консервов брать и в ведро картошку варить. Соли добавляешь - такой бульбулятор получается...
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9k
alexis 49 минут назад
В армии полк расположили в Зимнем стадионе, оружейки соорудили огородив плащ-палатками, и дежурный по части постоянно бегал- отлавливал кипятильщиков. Изготовили кипятильник з полотна ножовки по металлу- 3 литра закипали секунд за 10, свет притухал но не разу ни кто не запалил.
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5k
Trenzel2003 2 часа назад
Кипятить сей прибамбасиной из двух лезвий, можно было только воду.
В армии сослуживец молоко решил этим девайсом подогреть. Как итог, взрыв стакана в котором он грел молоко, остатки провода и перегоревшие пробки.
И отмывание потолка и стен всей ротой.
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454
LinkLine Trenzel2003 7 минут назад
во во, один умник тоже решил в котелке ролтон остывший разогреть, кинул туда "бульбулятор" и уснул за столом (мы как раз в наряде были и сменились) я проснулся от того что стоял адский гудеж и свет к как в фильме ужасов тускло мерцал))
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5k
oleg-volko2016 2 часа назад
такой кипятильник на прочь отказывался кипятить дистиллированную и родниковую воду, в связи с отсутствием в ней соли
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13k
Юрий oleg-volko2016 Час назад
Правда считаете, что в родниковой воде нет солей?
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
сколько всего спалили , благодаря таким кулибиным ...
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11k
Yasen_Perec Hallo FreeSpace 57 минут назад
Так ведь делается от безысходности, а не на "спортивный интерес".
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29k
Alex 2 часа назад
Изобрели то ли в армии, то ли в тюрьме. В России, только армия и тюрьма раскрывает истинный потенциал человека
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18k
SerGProS 2 часа назад
Только такую воду пить не будете. Вначале кипячения и до ее окончания присутствует электролиз. Вода насыщается соединениями железа и прочей вступившей в хим реакцию дрянью.
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13k
Юрий SerGProS Час назад
Пьют, как ни странно... И в СА, и З/К, и студенты. А куда ты денешься с подлодки?
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Серу со спичек обычно отламывали.
Серу со спичек обычно отламывали.
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Я как-то раз помешал водичку железной ложкой в этом долбаном чайнике!

Я как-то раз помешал водичку железной ложкой в этом долбаном чайнике!
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6k
bum-bum Альберт Шавлаков 2 часа назад
взбодрило? ощутил прилив энергии?
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2k
Альберт Шавлаков bum-bum 2 часа назад
О да! Взбодрило лучше любого кофе
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6k
bum-bum Альберт Шавлаков Час назад
заряд на весь день!
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1k
Афраний 2 часа назад
В армии варили пельмени таким кипятильником.В котелке,огонь зелёный.Из пельменей,получился один большой пельмендос.Разрезали его,поделили.Былр вкусно.
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20k
Vazari 2 часа назад
Приблуда, конечно, рабочая, особенно, если спичечные головки отламывать, перед опусканием в воду. Но, контакт воды с электричеством-это всегда плохо, опасно и чревато. Лучше уж поискать другой способ.
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Кипятильник на лезвиях известен многим. А знаете ли вы про зажигалку из карандашей, аналогичного устройства? Если вместо лезвий использовать обычные карандаши, обеспечив контакт проводов с грифелем, то при приближении карандашей друг к другу, их деревянные рубашки загорались. Такими самоделками пользовались в послевоенные годы.
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4k
Mike Snow Lev Asriev Час назад
ага, прям вот карандашей было валом, а спичек не было.
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5k
Lev Asriev Mike Snow Час назад
Представь себе, именно так. Тем более, что двумя карандашами пользоваться можно было очень долго.А спички имеют свойство заканчиваться
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9k
Лехахуторской 3 часа назад
В армии последний раз такое чудо использовал.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Лехахуторской 2 часа назад
У нас в армии сделали из дверных петель на полевке и кипятили в алюминиевом котелке, дерда на весу. В один момент держащий шатнулся и все это чудо коротнуло на котелок. Взрыв, пар, выбило пробки, темнота.... Прям теракт
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9k
Лехахуторской ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Мы в стеклянных банках кипятили.
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10k
Юрий Николаевич Лехахуторской 2 часа назад
В армии из подковок делали. Лезвия были в дефиците.
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9k
Лехахуторской Юрий Николаевич 2 часа назад
И такие делали.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Лехахуторской 2 часа назад
Не нашлось
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33k
AGM 3 часа назад
Много раз слышал что вода после такого кипячения становится "плохая". Но сам тоже такую конструкцию собирал и использовал в 90х).
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2k
Борис Карабанов AGM 2 часа назад
Коктейль из продуктов электролиза, разумеется.
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Roman AGM 3 минуты назад
Из того стаканчика-кипятильника - с картинки - чай зверски вонял пластиком.
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