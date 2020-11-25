Самое гениальное изобретение СССР-кипятильник из лезвий

Причем мощность потребления меняется: при включении кипятильника мощность 900Вт, а в конце, во время бурного кипения возрастает до 1400 Вт (мол, хорош уже, выключай, давай!)

Кстати: первым изготовителем конструкций такого принципа был англичанин Майкл Фарадей. В 1832 году он провел более 300 опытов, пропуская электричество через различные растворы. Открыл кучу законов электролиза, но вскипятить воду для чая не догадался (скорее всего просто не не смог)

Кипятильник на лезвиях самый пожаробезопасный среди собратьев - при выкипании воды он просто перестает работать.

Попытки изменить конструкцию приводили к снижению потребляемой мощности, но намного увеличивали время закипания. Всякие вариации со способом крепления лезвий только повышали риск случайного замыкания