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Как снимался ролик про русскую кибердеревню

Как снимался ролик про русскую кибердеревню (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2020 09:24
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   интересно   как это сделано   кибердеревня   креатив   прикол   технологии   факты   
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Несколько дней назад в сети появилось забавное видео о русской кибердеревне. В нём фермер Николай из Рязанской области рассказывает на ломаном английском о своём хозяйстве и зазывает новых работников. Режиссер ролика Сергей Васильев   рассказал, как и зачем создавалось видео, чьими работами вдохновлялись авторы и будет ли продолжение.

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Метки: видео   интересно   как это сделано   кибердеревня   креатив   прикол   технологии   факты   
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2k
Директор свежего воздуха Полчаса назад
Можно было-бы полнометражный фильм снять, а то и сериал, успех гарантирован.
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5k
vitenok 8 минут назад
Мне идея с модифицированным чайным грибом запала в душу.
Может, кто знает, ведутся такие разработки?
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781
ZloyPupsik 21 минуту назад
прикольно)
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