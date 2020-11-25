Как снимался ролик про русскую кибердеревню

Несколько дней назад в сети появилось забавное видео о русской кибердеревне. В нём фермер Николай из Рязанской области рассказывает на ломаном английском о своём хозяйстве и зазывает новых работников. Режиссер ролика Сергей Васильев рассказал, как и зачем создавалось видео, чьими работами вдохновлялись авторы и будет ли продолжение.
Кто и как сделал понравившуюся многим короткометражку и дальнейшие планы авторов
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Может, кто знает, ведутся такие разработки?