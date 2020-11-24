Сложности жизни высоких людей

Каждый из нас чем-то да и отличается от других: кому-то при рождении перепало больше ума, другим — чувства юмора. А есть и те, кому достался впечатляющий рост. Несмотря на очевидные плюсы, у такой характеристики есть и свои минусы. Ведь в мире почти всё сделано для людей стандартного роста, а если в вас есть дополнительные сантиметры, то жизнь тут же подкидывает вам забавные трудности.