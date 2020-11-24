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Сложности жизни высоких людей

Сложности жизни высоких людей (19 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: высокие люди   прикол   проблемы высоких людей   фото   
2103
19
Почти у всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.
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Метки: высокие люди   прикол   проблемы высоких людей   фото   
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15  комментариев
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6k
ALFIE 37 минут назад
Комментарий к фото
а где продолжение? друг просит :)

а где продолжение? друг просит :)
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10k
Artem 14 минут назад
Сложности жизни высоких людей
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6k
Ysik 15 минут назад
У моего приятеля рост 214см. Телосложение пропорциональное. У его жены рост около 195см. У меня рост 173. Когда я у них в гостях, я даже нормально руки в раковине помыть не могу, слишком высоко. Да и чувствую себя ребенком в гостях у взрослых. Но за то ему жутко неудобно играть в приставку, руки слишком большие, так что он почти всегда сливает.
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430
Vlad Simonov 22 минуты назад
Не высоких, а длинных!
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3k
AMD 50 минут назад
С тким ростом должны появлять боксерские навыки уклонения, но паразиты никак не проявляются
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10k
Павел Бреусов Час назад
Про маршрутки и прочий общественный транспорт, не говоря уж о самолётах и поездах забыли, там тоже масса неудобств.
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1k
Алексей Час назад
Прокруст в помощь.
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623
thor2006 Час назад
почему еще не запостили Шакила с женой?
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687
Владимир Час назад
Последствия от переедания Растишки.
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2k
barracuda 2 часа назад
а чо с коленками, у той что возле холодильника???
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687
Владимир barracuda Час назад
Любит коленно-локтевую позу, вот они и стерлись.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Сложности жизни высоких людей
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3k
SSD 2 часа назад
Как вариант, можно ноги чуть отрубить...
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570
Андрей SSD 2 часа назад
По самую шею...)))
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3k
AMD Андрей 49 минут назад
одни уши оставить ))
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