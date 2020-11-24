Сложности жизни высоких людей

Почти у всех высоких на счету не один десяток сотрясений, ужасные проблемы с общественным транспортом, посещением уборных, фотографированием и короткими кроватями.
Каждый из нас чем-то да и отличается от других: кому-то при рождении перепало больше ума, другим — чувства юмора. А есть и те, кому достался впечатляющий рост. Несмотря на очевидные плюсы, у такой характеристики есть и свои минусы. Ведь в мире почти всё сделано для людей стандартного роста, а если в вас есть дополнительные сантиметры, то жизнь тут же подкидывает вам забавные трудности.
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Когда держаться за ручки не получается
"Вчера жене надоело держаться за мой палец как маленькому ребёнку. Она сказала: «Давай держаться за руки как взрослые!». Она попыталась взять меня за руку, но продержалась всего 30 секунд, а потом снова стала держать меня за палец."
Когда ты настолько высокий, что достаёшь для знака для машин
"Проезд запрещён для машин выше 203 сантиметров."
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а где продолжение? друг просит :)