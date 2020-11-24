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Другие фотографии известных людей

Другие фотографии известных людей (40 фото)

Автор:
24 ноября 2020 00:11
Метки: знаменитости   интересно   комментарии   
518
40
Подборка фотографий известных людей и необычных случаев с интересными комментариями
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Метки: знаменитости   интересно   комментарии   
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3  комментария
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1k
Никита 5 часов назад
Благодарю за пост прочитал и посмотрел с интересом. Лично для себя открыл Максимильяна Факторовича,не знал об этом.Понравились высказывание Фазиля Искандера и рассуждения Юрия Соломина.А "Король Матеуш Первый"была одной из моих настольных книг в детстве.До сих пор помню:"В оковах не рождается никто. В цепи человек человека заковывает."
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7k
Александр 19 минут назад
Так бы не сдержал слово, отправился бы опять воевать и не факт что выжил бы. Похоже что в плену не так и плохо жилось, если получал известия с родины.
Так бы не сдержал слово, отправился бы опять воевать и не факт что выжил бы. Похоже что в плену не так и плохо жилось, если получал известия с родины.
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6k
amrita 5 часов назад
Что то новое... очень.
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