Другие фотографии известных людей

2.
Max Factor
3.
Мартин Лаурелло Артист цирка имеющий редкую аномалию: он мог поворачивать голову на 180°. Известен под прозвищем «человек-сова»
5.
Чарли Чаплин в 27 лет
В своей автобиографии, которую Чаплин назвал просто «Моя автобиография», актер прописал 12 истин, познание которых сделает вас счастливым человеком:
Если вы сегодня не смеялись – считайте, что день потерян.
В мире все непостоянно – особенно неприятности.
Жизнь кажется трагической, только если смотреть на нее со слишком близкого расстояния. Отойдите и наслаждайтесь.
Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем.
Чтобы научиться по-настоящему смеяться, научитесь играть с тем, что делает вам больно.
Не привыкайте к роскоши. Это грустно.
Провалы совершенно ничего плохого не значат. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы с треском проваливаться.
Только клоуны по-настоящему счастливы.
Красота – это то, что не нужно объяснять. Ее всегда видно и так.
Иногда нужно делать неправильные вещи в правильное время и правильные вещи в неправильное.
Не поддавайтесь отчаянью. Это наркотик, который делает с человеком самое страшное – он делает человека безразличным.
Только чокнутый может выжить в этом сумасшедшем мире. Не стесняйтесь себя.
6.
Альберт Эйнштейн на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке, всего за несколько недель до начала Второй мировой войны
7.
Игорь Стравинский
– Сколько стоит эта ваза? – обратился он к хозяину.
– Шесть тысяч лир, – ответил хозяин. – Но вам мы готовы продать эту вазу за четыре тысячи. Только потому, что это вы.
Польщённый композитор заплатил деньги и подумал: «А всё же не плохо быть знаменитым».
– Куда прикажете доставить вазу?
– В отель «Националь».
– А кому?
8.
Уолт Дисней
9.
Алан Милн, написавший "Винни Пуха", использовал в произведении реальное имя и внешность своего сына - Кристофера Робина Милна.
В 1942 году он получит звание офицера и уедет служить в Италию, но слава персонажа настигнет его и там.
В последствии он захочет стать писателем, но сдастся, понимая, что не сможет переплюнуть отца и всегда будет сравниваться с ним. Самая известная его цитата: «Были две вещи, которые омрачили мою жизнь и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и „Кристофер Робин“…»
10.
Конструктор и предприниматель Фердинант Порше в 1931 году создал "Конструкторское бюро Порше", которое занималось разработкой двигателей для автомобилей и самолетов.
11.
Французский импрессионист Пьер Огюст Ренуар
Последние 6 лет жизни художник был прикован к инвалидному креслу. Однажды родные привезли Ренуара к одному из лучших специалистов по ревматическим заболеваниям - Анри Готье. Врач поставил его на ноги с помощью леченой гимнастики и художник впервые за 2 года смог сделать несколько шагов. Но вдруг Ренуар, еще стоя на ногах, обратился к врачу:- Благодарю Вас, доктор. Вы светило! Но я отказываюсь от ходьбы. Она отнимает у меня всю волю, не оставляя ничего для живописи. Если уж выбирать между ходьбой и живописью, я выбираю живопись.
Ренуар снова уселся в кресло с тем, чтобы больше уже никогда не встать с него. За 60 лет он написал около 6000 картин и умер в возрасте 78 лет.
Однажды его близкий друг Матисс спросил: «Огюст, почему вы не оставите живопись, вы же так страдаете?» Ренуар ограничился лишь ответом: «La douleur passe, la beauté reste» («Боль проходит, а красота остается»).
12.
Голда Меир, 5-й премьер министр Израиля
1) Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена.
2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.
И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит вы добились своего....
13.
Конец света произойдет у людей в головах. У нас есть возможность либо уничтожить себя, либо спасти. Вопрос только, что делать с этой ответственностью? © Николас Кейдж
14.
2 легендарных Джокера еще до того, как исполнили свою знаковую роль. Хит Леджер получил «Оскар» в 2009-м, а Хоакин Феникс — в 2020 году.
15.
Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа. © Фазиль Искандер - "Стоянка человека"
16.
Юрий Соломин
А сейчас я слушаю все эти рассуждения — платное образование, элитные школы… Я вообще не понимаю, что это такое — элитные ученики. Что такое элитные собаки или лошади — понимаю. А элитных людей не знаю — знаю образованных. Интеллигентных знаю. Попытка заместить один класс другим — интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уровнем их дохода, — рождает расслоение, а с ним одичание душ, которое мы получили.
17.
Джон Рокфеллер мечтал заработать $100.000 и дожить до 100 лет. А заработал в пересчете на современные деньги $192 миллиарда и умер в 97. Не всем мечтам суждено сбыться!
18.
Эдгар Алан По
Например, в одной из своих книг под названием «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» повествуется о четырех матросах, которые пережили кораблекрушение. Пострадавшие пытались выжить любой ценой, потому им пришлось съесть своего юнгу, которого звали Ричард Паркер. Сам По активно утверждал, что книга написана по реальным событиям.
Совпадение в том, что спустя целых 46 лет с момента публикации романа, в открытом море действительно затонул корабль, часть команды которого спаслась. Чтобы выжить, матросам пришлось съесть своего молодого товарища, которого звали Ричард Паркер.
20.
Борис Гребенщиков
Мир создан для того, чтобы ты сделал его совершеннее, добавил в него красоту, о которой никто, кроме тебя, даже не имеет понятия – и в такое утро ты знаешь, что можешь это сделать. И день только начинается. И мир только начинается. И он бесконечен.
21.
Фидель Кастро
22.
Бастер Китон со своей куклой, 1931 год, Лос–Анджелес
23.
Джо Мэдисин Кроу
Последним, кто сделал всё это, был Джо Мэдисин Кроу, родившийся в 1913 году. Все его достижения по списку пришлись на Вторую Мировую войну, когда он служил разведчиком в американской дивизии после открытия второго фронта. Джо всегда покрывал тело боевой краской и надевал орлиные перья, хотя всё это было скрыто под униформой и шлемом. После войны Джо Кроу вернулся в США, был признан военным вождем племени, стал историком, антропологом и писателем. В 1999 году выступал с трибуны ООН.
24.
На стене справа от Мистера Эй висит постер франко–итальяно–немецкого фильма «L'Invitation au voyage» («Приглашение к путешествию») 1982 года из категории «кино не для всех».
25.
Ричард Фейнман был одним из самых плодовитых и известных учёных 20-го века.
Но Ричард был тот еще весельчак. К примеру, когда ему было скучно на Манхэттенском проекте, он открывал замки и взламывал сейфы, демонстрируя насколько легко можно обойти систему безопасности.
Одновременно с разработкой теории квантовой электродинамики Фейнман зависал со стриптизёршами, досконально выучил язык майя, овладел тувинским горловым пением, и смог объяснить, как резиновые уплотнительные кольца стали причиной взрыва космического корабля «Challenger» в 1986 году.
26.
Британский капитан Кэмпбелл, находясь в германском лагере для военнопленных во время Первой Мировой войны, узнал о том, что его мать умирает.
Вот что значит "слово офицера".
27.
Тайсон считает, что приходить в бокс, имея все нужное для жизни – бессмысленно. По мнению легенды бокса, выходить в ринг должны только те, кому есть за что бороться.
«Бокс для тех, у кого нет ничего. Он требует сосредоточенности, страданий и злости, благодаря ему можно понять, кто ты на самом деле. Мой сын в 16 лет хотел стать боксером.
Я говорил ему: «Ты не понимаешь, о чем говоришь! Ты ходишь в частную школу и хочешь стать боксером! Ездишь в Австрию на каникулы и хочешь стать бойцом. Перестань, хорошая шутка! Ты хочешь драться с такими как я? С животными? Они убьют тебя и не моргнут глазом».
28.
В 1972 году один молодой индус написал Джону Леннону, что у него есть мечта совершить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать необходимую сумму.
29.
Человека на фотке зовут Салехи Бембри.
Таким совершенно отвратительным образом полицейские познакомились с топовым дизайнером и вице–президентом Versace.
30.
С 2010 по 2015 годы Уругвай находился в руках удивительного человека — Хосе Мухика, которого прозвали "самым бедным президентом в мире".
За пять лет его управления страной уровень безработицы снизился почти в два раза. По инициативе президента каждого школьника страны бесплатно обеспечивали компьютером. Государство оплачивало образование и устанавливало цены на товары первой необходимости. Расширение гражданских прав при Мухике сопровождалось постоянным ростом ВВП.
В 2018 году, когда Хосе Мухика уже был в уругвайском сенате, он заявил об отставке, сказав, что хочет проводить больше времени на своей ферме и отказался от положенной пенсии. Сейчас самому бедному президенту 85 лет.
31.
Коносуке Мацусита — основатель компании Matsushita Electric Industrial Company и все что производила эта компания, 1962 год, Япония Сейчас эта компания называется Panasonic.
33.
Роуз Кеннеди, мать убитого президента США Джона Кеннеди, пережила четверых своих детей, троих внуков, троих зятьев, невестку Жаклин и умерла в возрасте 104 лет.
34.
Михаил Зощенко
Осмотрев его, врач прописал … читать юмористические рассказы: «Лучше всего, батенька, возьмите томик Зощенко. Может быть, вам покажется простовато, этак по-пролетарски. Но смешно! Этот Зощенко – большой весельчак».
«Доктор, — грустно вздохнул ипохондрик. — Я и есть Зощенко».
35.
"Не все люди мерзавцы!" — сказал нациcтам человек, вошедший в газовyю камеру вместе с детьми.Януш Корчак. Пoльcкий педагог, писатель и врач. Он отказaлся cпасти свою жизнь тpижды.
Во второй раз — кoгда отказался бежать из варшавского гетто.
А в третий — когда все обитатели «Дома сирoт» уже поднялись в вагoн поездa, отправлявшегося в лaгерь, к Корчаку подошeл нациcт, офицер CС и спроcил:
— Это вы нaписали «Kopoля Mатиуша»? Я читал эту книгу в детcтве. Хоpошая книга. Вы можете быть свободны.
— А дeти?
— Дeти поедут. Hо вы можетe покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могy. Не все люди — мерзавцы.
A чeрез несколькo дней, в концлагеpе Tрeблинка, Корчaк, вместе со своими дeтьми, вошел в газoвую камeру. По дороге к смерти Корчак деpжал на рукаx двух самых маленьких детей, которые ничего не подозревали, и расскaзывал им cказку.
36.
Из интервью Иосифа Бродского Газета "Русская мысль", 19 января 1990 года
— Способность человека прожить именно своей жизнью, а не чьей-либо еще, иными словами, выработать собственные ценности, а не руководствоваться тем, что ему навязывают, сколь бы привлекательными они ему ни представлялись. В первую очередь каждый должен знать, что он собой представляет в чисто человеческих категориях, а потом уже в национальных, политических, религиозных.
37.
„Посещать курсы актерского мастерства – настоящая глупость. Не нужно быть гением, чтобы встать в нужном месте и проговорить текст.“ © Курт Рассел
38.
Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. © Зигмунд Фрейд
39.
Карл Лагерфельд
До 80-х он не носил очков, но однажды, надев, уже не снимал никогда, перчатки тоже. Голову пудрил мукой...Одним словом, делал все, чтобы отличаться от других... и привлечь внимание... матери.
Его мать не отличалась деликатностью и ее прямолинейность как ядовитые стрелы ранили детскую душу. Так однажды, в возрасте 8 лет мальчик попросил купить ему тирольскую шляпу, после того, как он ее надел, мать произнесла: " ты в ней похож на старую лесбиянку". Мальчик больше никогда не надевал головных уборов.
Точно также она считала, что его руки не достаточно привлекательны, сказав, что держа сигарету, его руки портят саму сигарету. Карл никогда больше не курил...но потом надел перчатки.
Может, у его матери была своя система воспитания, мы - не судьи. Но то, что дети воспринимают до какого-то возраста все сказанное взрослыми буквально, это точно. А значит, нам бы лучше подбирать слова...
Тем более, что яблочко от яблони не далеко падает. Цинизм и снобизм дизайнера, скорее всего, во многом объясняется "маминой школой".Еще один мамин перл:" Лучше бы на твоих ноздрях были занавески. Уж больно они огромные".
Однажды у него брала интервью "ужасно уродливая журналистка" как выразился Карл, которая была в прозрачной кофте, а под ней черный лифчик.
- Снимите очки, - сказала журналистка- это не вежливо.
- Я же не прошу вас снять лифчик.
Но не все так печально. Светлые стороны у великого кутюрье были, и их наверно даже больше. Почти все свое время он проводил в ателье. Личная жизнь у Лагерфельда не сложилась после утраты близкого человека в 1989 году. «Я прирожденный святоша. У меня нет веселых увлечений. Я никогда не пил, не курил, не употреблял наркотики... В модной индустрии популярно выражение: «В жизни важно не то, как ты сможешь спастись, а то, как сможешь себя потерять». Я никогда не понимал этого стремления к саморазрушению. У меня нет больного самолюбия, порождающего страсти, я даже не считаю себя художником. Я — ремесленник», — характеризовал себя Карл.
Кстати, его мать так и не пришла ни на один его показ. Даже на пике славы, даже, когда его стали называть" королем моды," "кайзером Карлом, " царем моды".
Источник:
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