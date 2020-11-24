Другие фотографии известных людей

39.

Сноб, циник, нарцис, странный тип, не от мира сего...это только самые литературные эпитеты в адрес Карла Лагерфельда — одного из самых влиятельных людей в мире моды XX века, и ушедшего от нас в 2019 году.

До 80-х он не носил очков, но однажды, надев, уже не снимал никогда, перчатки тоже. Голову пудрил мукой...Одним словом, делал все, чтобы отличаться от других... и привлечь внимание... матери.



Его мать не отличалась деликатностью и ее прямолинейность как ядовитые стрелы ранили детскую душу. Так однажды, в возрасте 8 лет мальчик попросил купить ему тирольскую шляпу, после того, как он ее надел, мать произнесла: " ты в ней похож на старую лесбиянку". Мальчик больше никогда не надевал головных уборов.

Точно также она считала, что его руки не достаточно привлекательны, сказав, что держа сигарету, его руки портят саму сигарету. Карл никогда больше не курил...но потом надел перчатки.

Может, у его матери была своя система воспитания, мы - не судьи. Но то, что дети воспринимают до какого-то возраста все сказанное взрослыми буквально, это точно. А значит, нам бы лучше подбирать слова...

Тем более, что яблочко от яблони не далеко падает. Цинизм и снобизм дизайнера, скорее всего, во многом объясняется "маминой школой".Еще один мамин перл:" Лучше бы на твоих ноздрях были занавески. Уж больно они огромные".

Однажды у него брала интервью "ужасно уродливая журналистка" как выразился Карл, которая была в прозрачной кофте, а под ней черный лифчик.

- Снимите очки, - сказала журналистка- это не вежливо.

- Я же не прошу вас снять лифчик.

Но не все так печально. Светлые стороны у великого кутюрье были, и их наверно даже больше. Почти все свое время он проводил в ателье. Личная жизнь у Лагерфельда не сложилась после утраты близкого человека в 1989 году. «Я прирожденный святоша. У меня нет веселых увлечений. Я никогда не пил, не курил, не употреблял наркотики... В модной индустрии популярно выражение: «В жизни важно не то, как ты сможешь спастись, а то, как сможешь себя потерять». Я никогда не понимал этого стремления к саморазрушению. У меня нет больного самолюбия, порождающего страсти, я даже не считаю себя художником. Я — ремесленник», — характеризовал себя Карл.

Кстати, его мать так и не пришла ни на один его показ. Даже на пике славы, даже, когда его стали называть" королем моды," "кайзером Карлом, " царем моды".