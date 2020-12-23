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Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались

Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались (15 фото)

Автор:
23 декабря 2020 12:33
Сообщество : Юмор
Метки: Ошиблись номером   забавно   не тот номер   переписка   прикол   смс   сообщения   юмор   
3674
15
Иногда одна цифра может все изменить. И тогда мы становимся невольными свидетелями чужих историй. Мы собрали примеры того, когда люди ошиблись номером и прислали гневные, нелепые и забавные сообщения совсем другим людям. А с вами приключались такие ситуации?
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Метки: Ошиблись номером   забавно   не тот номер   переписка   прикол   смс   сообщения   юмор   
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24k
семён Час назад
А я бы подождал до утра...

А я бы подождал до утра...
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Совранский Полчаса назад
Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались
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14k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались
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40k
Andrey Час назад
Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались
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10k
Sherion Час назад
Звонок по телефону. Трубку поднимает муж. Из трубки голос: «Привет рогатый позови жену».
Ну он закатывает скандал, жена его успокаивает, мол ошиблись номером и так далее…
На следующий день опять звонок: «Привет рогатый, да ты еще и ябеда».
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