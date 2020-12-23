Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались

Иногда одна цифра может все изменить. И тогда мы становимся невольными свидетелями чужих историй. Мы собрали примеры того, когда люди ошиблись номером и прислали гневные, нелепые и забавные сообщения совсем другим людям. А с вами приключались такие ситуации?

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1. Спалился 0 Источник:

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2. Не понравился 0 Источник:

3. Получил сегодня сообщение с неизвестного номера - удивился 0 Источник:

4. Все бы ничего, но сообщение с неизвестного номера пришло девушке 0 Источник:

5. Неловко вышло 0 Источник:

6. Выкрутился 0 Источник:

7. Настойчивая 0 Источник:

8. Когда мечтаешь, чтобы она ошиблась номером 0 Источник:

9. Так, стоп! 0 Источник:

10. Жена очень неудачно ошиблась номером 0 Источник:

11. Бедный Леха 0 Источник:

12. У человека чуть сердце не прихватило 0 Источник:

13. Что у них там вообще происходит? 0 Источник: