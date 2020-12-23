Провал года, или Номером ошиблись: СМС, не дошедшие до тех, кому они реально предназначались

Иногда одна цифра может все изменить. И тогда мы становимся невольными свидетелями чужих историй. Мы собрали примеры того, когда люди ошиблись номером и прислали гневные, нелепые и забавные сообщения совсем другим людям. А с вами приключались такие ситуации?
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Ну он закатывает скандал, жена его успокаивает, мол ошиблись номером и так далее…
На следующий день опять звонок: «Привет рогатый, да ты еще и ябеда».