Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем

Гринт выложил фото со своей дочкой Уэнздей (в переводе на русский "Среда"), но многим поклонникам показалось, что у актёра в руках кукла.



Руперту сразу же написало много поклонников и друзей из "Поттера":



Том Фелтон (Драко Малфой): Добро пожаловать, Уизли, пора"



– Я вижу Гермиона наконец научила тебя использовать маггловские технологии;



– Уизли - наш король! Добро пожаловать, Руперт!



– ПОДОЖДИТЕ, ТЫ НАЗВАЛ СВОЕГО РЕБЕНКА СРЕДОЙ??



Но многие подписчики предположили, что девочка была названа в честь Уэнздей Аддамс из фильма "Семейка Аддамс".



Напомним, что Руперт Гринт встречался с 28-летней малоизвестной актрисой Джорджией Грум с 2011 года и, хотя у пары уже родилась дочь, неизвестно будут ли они узаконивать отношения.