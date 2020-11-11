Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем

Актёр Руперт Гринт стал отцом ещё в мае, но имя ребёнка он держал в секрете.
Руперт накануне впервые зарегистрировался в инстаграм, но на него уже подписалось 2,3 млн человек. 32-летний актёр написал: "Привет, Instagram ... опоздал всего на 10 лет, но я здесь. Я здесь, чтобы познакомить вас всех с Уэнздей Г. Гринт. Оставайтесь в безопасности, Руперт".
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Гринт выложил фото со своей дочкой Уэнздей (в переводе на русский "Среда"), но многим поклонникам показалось, что у актёра в руках кукла.
Руперту сразу же написало много поклонников и друзей из "Поттера":
Том Фелтон (Драко Малфой): Добро пожаловать, Уизли, пора"
– Я вижу Гермиона наконец научила тебя использовать маггловские технологии;
– Уизли - наш король! Добро пожаловать, Руперт!
– ПОДОЖДИТЕ, ТЫ НАЗВАЛ СВОЕГО РЕБЕНКА СРЕДОЙ??
Но многие подписчики предположили, что девочка была названа в честь Уэнздей Аддамс из фильма "Семейка Аддамс".
Напомним, что Руперт Гринт встречался с 28-летней малоизвестной актрисой Джорджией Грум с 2011 года и, хотя у пары уже родилась дочь, неизвестно будут ли они узаконивать отношения.
Руперту сразу же написало много поклонников и друзей из "Поттера":
Том Фелтон (Драко Малфой): Добро пожаловать, Уизли, пора"
– Я вижу Гермиона наконец научила тебя использовать маггловские технологии;
– Уизли - наш король! Добро пожаловать, Руперт!
– ПОДОЖДИТЕ, ТЫ НАЗВАЛ СВОЕГО РЕБЕНКА СРЕДОЙ??
Но многие подписчики предположили, что девочка была названа в честь Уэнздей Аддамс из фильма "Семейка Аддамс".
Напомним, что Руперт Гринт встречался с 28-летней малоизвестной актрисой Джорджией Грум с 2011 года и, хотя у пары уже родилась дочь, неизвестно будут ли они узаконивать отношения.
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Это не гермиона...
Бугагага.......
А чего не понедельник?
Почему бы не быть Среде у этого ...... как там его....