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Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем

Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем (4 фото)

Автор:
11 ноября 2020 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рон Уизли   Руперт Гринт   актёр   гарри поттер   дети   звезды   шоу бизнес   
2021
4
Актёр Руперт Гринт стал отцом ещё в мае, но имя ребёнка он держал в секрете.
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Метки: Рон Уизли   Руперт Гринт   актёр   гарри поттер   дети   звезды   шоу бизнес   
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18  комментариев
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39k
Соломей 2 часа назад
Поздравления. а на фотках, что за мужик с ним?
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3k
Alex 8 минут назад
Для меня и Руперт звучит как то не очень.
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2k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Да уж,Рон стал похож на бомжа Коляна,который часто шарится в мусорных баках возле нашего подьезда
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48
Александр Морковкин 18 минут назад
Это не гермиона...

Это не гермиона...
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25k
Лис Полчаса назад
Кажись Руперт не просыхает
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39k
Максим Т. 42 минуты назад
Новость! Окуенная новость!!!!
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26k
Игорь 43 минуты назад
Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем
Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем
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635
Оля Т. 56 минут назад
Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал своего первенца странным именем
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58k
Доктор Джонс Час назад
Жена у него - огонь...
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26k
Игорь Доктор Джонс 42 минуты назад
Всепожирающий?!
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105
vova old Час назад
очень распространено в англоязычном мире называть ребёнка о дню в которм он родился. типа левые не хотят "традиционных " имён, а своё придумать не могут,всё лучше чем советское ДАЗДРАПЕРМА
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35k
VikCom 2 часа назад
Средний день....
Бугагага.......
А чего не понедельник?
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6k
Перст Указующий VikCom 5 минут назад
[мат] Гринт?
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6k
Перст Указующий 3 минуты назад
видишь, неблагозвучная транслитерация получилась - зацензурили.
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7k
Александр 2 часа назад
Жена из дементоров.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Пятница у Крузо была...
Почему бы не быть Среде у этого ...... как там его....
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