Краснодарский велосипедист проложил маршрут в виде "писающегося" человека

"19 ноября был Всемирный день туалета, ну и накануне вечером проехал вечером на велосипеде по заранее продуманному маршруту. Где надо — нажимал паузу на часах, переезжал на нужное место и там отжимал. Ну в общем получился рисунок так как и задумывался и даже лучше, чему был очень рад, хоть и замерз два с половиной часа ездить. Да еще и пробил оба колеса…



Важно другое, что рисунок «Писающегося мальчика» увидели не только мои друзьям, но и он попал в городские паблики соцсетей и новостные сайты. Что позволило обсудить проблему отсутствия общественных туалетов в Краснодаре", - рассказывает автор перфоманса.