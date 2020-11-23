Краснодарский велосипедист проложил маршрут в виде "писающегося" человека

Таким образом Виталий Черкасов хотел обратить внимание на отсутствие бесплатных общественных туалетов.
Проблема бесплатных общественных туалетов в России очень остра. Мало в каких городах страны их так много, что туристам и обычным жителям не приходится судорожно вспоминать местонахождение туалета, если "приспичит" по нужде. Виталий Черкасов из Краснодара удивляется: на весь мегаполис их раз-два и обчелся. Тогда как, например, в Париже для удобств приезжих установлено 750 бесплатных кабин по всему городу.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме 19 ноября, в День туалета, который отмечается в мире, велосипедист с помощью собственного маршрута на карте города нарисовал человека, отчаянно нуждающегося в посещении сортира. На своей страничке в Инстаграм Виталий опубликовал и шуточное стихотворение на злободневную тему.
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"19 ноября был Всемирный день туалета, ну и накануне вечером проехал вечером на велосипеде по заранее продуманному маршруту. Где надо — нажимал паузу на часах, переезжал на нужное место и там отжимал. Ну в общем получился рисунок так как и задумывался и даже лучше, чему был очень рад, хоть и замерз два с половиной часа ездить. Да еще и пробил оба колеса…
Важно другое, что рисунок «Писающегося мальчика» увидели не только мои друзьям, но и он попал в городские паблики соцсетей и новостные сайты. Что позволило обсудить проблему отсутствия общественных туалетов в Краснодаре", - рассказывает автор перфоманса.
Важно другое, что рисунок «Писающегося мальчика» увидели не только мои друзьям, но и он попал в городские паблики соцсетей и новостные сайты. Что позволило обсудить проблему отсутствия общественных туалетов в Краснодаре", - рассказывает автор перфоманса.
Тема, затронутая Виталием, и правда оказалась актуальной. В комментариях под постом Черкасова в Инстаграм горожане заметили, что только такие акции и помогают как-то расшевелить тухлое болотце и заставить чиновников обращать внимание на то, что тревожит жителей РФ, потому что на традиционные письма приходят стандартные отписки.
Лол, в парке Галицкого при мне мамки разрешали своим детям ссать в кусты, лишь бы в очереди не стоять в бесплатный сука туалет— Roma Atyakshev (@atyakshevr) November 22, 2020
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Не помню. что бы у меня возникла необходимость облегчиться и я не нашел в шаговой доступности какого-нибудь торгового цента или кафе или еще какого заведения, где бы меня не пустили в уборную... это нонсенс.
Может у него простатит с циститом и ему надо ссать через каждых 5 минут, но тут надо к врачу... а не вот это все на велосипеде.
Да прибудет с ними Малышева!
По иронии, практически на причинном месте у его перформанса, находится Макдональдс, где на 2 этаже можно совершенно бесплатно сходить в туалет.
А прямо напротив Макдональдса, стоит ТЦ Галерея, где бесплатных туалетов хоть зассысь.
А вот у меня к Виталию, встречный вопрос - кто будет убирать в этих бесплатных туалетах?
Не он ли сам планирует это делать, т.к ровно через пару дней, в этот бесплатный туалет будет страшно зайти
Галерея и Макдак, чуть повыше, в районе шеи.
Но сути дела это не меняет