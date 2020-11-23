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Краснодарский велосипедист проложил маршрут в виде "писающегося" человека

Краснодарский велосипедист проложил маршрут в виде "писающегося" человека (8 фото)

Автор:
23 ноября 2020 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   велосипед   маршрут   общественный туалет   черкасов   
1204
8
Таким образом Виталий Черкасов хотел обратить внимание на отсутствие бесплатных общественных туалетов.
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Метки: Instagram   велосипед   маршрут   общественный туалет   черкасов   
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13  комментариев
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32k
Элек Мек Час назад
То есть на маршруте он оставлял жёлтый след?
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25k
Fat Lynx 3 минуты назад
Я всегда верил, что в Краснодаре живут добрые, интеллигентные, образованные люди... но их мало, в основном вот такие не занятые на работе дол-бо-ебы.
Не помню. что бы у меня возникла необходимость облегчиться и я не нашел в шаговой доступности какого-нибудь торгового цента или кафе или еще какого заведения, где бы меня не пустили в уборную... это нонсенс.
Может у него простатит с циститом и ему надо ссать через каждых 5 минут, но тут надо к врачу... а не вот это все на велосипеде.
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32k
Дворняга 3 минуты назад
А как он исхитрился "нарисовать" руки прямыми линиями? Напрямки через жилые кварталы? У него стенобитный велосипед?
А как он исхитрился "нарисовать" руки прямыми линиями? Напрямки через жилые кварталы? У него стенобитный велосипед?
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8k
Mikhail 9 минут назад
Как я выхожу из подобной ситуации? Крупные ТЦ, Макдональдсы и заправки Лукойла ))
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Памятник Екатерине II этот человечек обоссал, походу))
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9k
Bill Час назад
бесплатный туалет Парижа. Скоро на всех улицах Краснодара
бесплатный туалет Парижа. Скоро на всех улицах Краснодара
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11k
Yasen_Perec Bill Час назад
Хотя бы где нибудь в закоулке поставили, а не посреди оживлённой улицы.
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25k
Fat Lynx Yasen_Perec 2 минуты назад
У них это норма...
Да прибудет с ними Малышева!
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8k
KOSTELLO Час назад
Ну Виталий очевидно кривит душой.
По иронии, практически на причинном месте у его перформанса, находится Макдональдс, где на 2 этаже можно совершенно бесплатно сходить в туалет.
А прямо напротив Макдональдса, стоит ТЦ Галерея, где бесплатных туалетов хоть зассысь.

А вот у меня к Виталию, встречный вопрос - кто будет убирать в этих бесплатных туалетах?
Не он ли сам планирует это делать, т.к ровно через пару дней, в этот бесплатный туалет будет страшно зайти
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8k
KOSTELLO Час назад
А нет, пардон.
Галерея и Макдак, чуть повыше, в районе шеи.
Но сути дела это не меняет
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462
LinkLine Час назад
надо было срущего рисовать
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7k
GRuslan 2 часа назад
Да, есть такая проблема. Стараюсь перед выходом посетить туалет и не пить жидкости. Ну а если застанет врасплох, то ТЦ вручают. По поводу парка Галицкого, согласен, много тоже вижу ссущих детишек, хотя есть бесплатный огромный туалетищще. Один поссал, другой, а кто то на травке полежать захотел, и не полежать, ссанина везде.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Правильно писать: обратил внимание не на отсутствие туалетов, а на себя любимого.
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