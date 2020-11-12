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Сообщество Без кота и жизнь не та 704 поста • 332 подписчика подписаться
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Девушка установила GPS-трекер на свою кошку и раскрыла ее тайные маршруты

Девушка установила GPS-трекер на свою кошку и раскрыла ее тайные маршруты (5 фото)

Автор:
12 ноября 2020 08:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: gps-трекер   животные   забавно   кошка   маршрут   фото   
1306
5
Аойф Макалир купила своей кошке GPS-трекер, чтобы видеть, где она бродит, когда выходит из дома.
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Метки: gps-трекер   животные   забавно   кошка   маршрут   фото   
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Денис Колосов 2 часа назад
У нас за такие эксперименты в тюрьме оказаться.. шпионское оборудование однако-)
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583
ProFanas Час назад
Лавры создателей фильма "Тайная жизнь кошек" спать мешают?
А имела бы нормального парня - на него бы трекер повесила...
И осталась бы без нормального парня..
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