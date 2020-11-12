Девушка установила GPS-трекер на свою кошку и раскрыла ее тайные маршруты

Тайная жизнь домашних питомцев — а она есть? Можете в этом не сомневаться! Стоит вам уйти на работу или отлучиться по делам, ваши любимцы непременно найдут, чем себя развлечь.





Ифу Макалир из Ирландии долго мучило любопытство: она хотела знать, где прогуливается её кошка по кличке Джаггер, когда выходит из дома. Девушка купила ей ошейник с GPS-трекером, чтобы наконец узнавать о местонахождении своей любимицы в режиме реального времени.