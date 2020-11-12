Девушка установила GPS-трекер на свою кошку и раскрыла ее тайные маршруты

Аойф Макалир купила своей кошке GPS-трекер, чтобы видеть, где она бродит, когда выходит из дома.
Тайная жизнь домашних питомцев — а она есть? Можете в этом не сомневаться! Стоит вам уйти на работу или отлучиться по делам, ваши любимцы непременно найдут, чем себя развлечь.
Ифу Макалир из Ирландии долго мучило любопытство: она хотела знать, где прогуливается её кошка по кличке Джаггер, когда выходит из дома. Девушка купила ей ошейник с GPS-трекером, чтобы наконец узнавать о местонахождении своей любимицы в режиме реального времени.
Ифу Макалир из Ирландии долго мучило любопытство: она хотела знать, где прогуливается её кошка по кличке Джаггер, когда выходит из дома. Девушка купила ей ошейник с GPS-трекером, чтобы наконец узнавать о местонахождении своей любимицы в режиме реального времени.
Ифа никак не ожидала узнать, что её кошка — большая любительница ходить в гости
@eefskol
So not sure if genius or invasion of privacy 😂but I am entertained ##cat ##catlover ##catsoftiktok ##fyou ##justdidagoodthing ##fyp♬ just did a good thing - lucaselvis
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Оказалось, соседи всегда рады видеть Джаггер, и она совсем не прочь заглянуть к ним за дополнительной порцией вкусняшек. За время своей прогулки эта хитрая кошка посещает до 5 соседских домов, а потом как ни в чём не бывало возвращается к хозяйке.
А вот и маршрут гулёны-Джаггер
Девушка опубликовала видео со своим экспериментом и маршрутом кошки у себя в ТикТоке. Её ролик сразу же стал вирусным, собрав более 380 тысяч просмотров.
А вот и сама любительница долгих прогулок
Ифа Макалир нашла Джаггер на улице 6 лет назад. И несмотря на то, что питомица обрела дом и любящую хозяйку, она осталась верна своим инстинктам и выходит погулять каждый день.
Надеемся, Ифу этот факт не насторожит, ведь теперь мы знаем, что у Джаггер есть ещё 5 домов, куда она может наведаться, когда захочет.
Надеемся, Ифу этот факт не насторожит, ведь теперь мы знаем, что у Джаггер есть ещё 5 домов, куда она может наведаться, когда захочет.
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А имела бы нормального парня - на него бы трекер повесила...
И осталась бы без нормального парня..