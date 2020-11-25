Репортаж из красной зоны химкинского госпиталя для больных коронавирусом

Временный госпиталь для лечения больных коронавирусом открылся в подмосковных Химках на территории здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Он рассчитан более чем на 400 коек и уже за первые 2 недели полностью заполнен.
Ежедневно отсюда выписывают и принимают десятки пациентов. Что они думают об условиях и врачах смотрите далее.
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Вывод: Ни хрена ваши маски/перчатки не спасают. Или вот эти все 400 масками не пользовались?!
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Я ничего не забыл из весенне-летнего репертуара продвинутых фишкян?