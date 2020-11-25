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Репортаж из красной зоны химкинского госпиталя для больных коронавирусом

Репортаж из красной зоны химкинского госпиталя для больных коронавирусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 11:52
Сообщество : Пандемия
Метки: 360подмосковье   видео   коронавирус   люди   московская область   пандемия   россия   химки   
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Временный госпиталь для лечения больных коронавирусом открылся в подмосковных Химках на территории здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Он рассчитан более чем на 400 коек и уже за первые 2 недели полностью заполнен.

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Метки: 360подмосковье   видео   коронавирус   люди   московская область   пандемия   россия   химки   
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13  комментариев
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
---400 коек и уже за первые 2 недели полностью заполнен---

Вывод: Ни хрена ваши маски/перчатки не спасают. Или вот эти все 400 масками не пользовались?!
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328
Алексей Ключко 44 минуты назад
10 дней лежал на кислороде, 84 процента поражения. Цитокиновый шторм был. но сообразили. остановили. Выписали - сатурация 93 процента без кислорода, когда уходил - до 70 упала, на грани сознания, но выписали.. 10 дней дома, понемногу получше стало, но выше 96 не видел. Прибор свой. меряю постоянно. О каких 98 там говорят - не понимаю))
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Постанова голимая. Коронабесие. Придумали вирус, чтобы деньги отмывать и народ как стадо держать в намордниках, отвлекая от протестов. Коронавирус не опаснее обычного гриппа...
...................................................
Я ничего не забыл из весенне-летнего репертуара продвинутых фишкян?
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13k
Мария Коненкова Борис Карабанов 3 часа назад
Ничего не забыли. Опасный у вас комментарий)). Здесь народ иронию и сарказм плохо видит, сейчас заминусует, а вас обзовут всяко и пожелают разного.
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12k
Роберт Шекли Борис Карабанов 3 часа назад
Почему же из летне-весеннего, сейчас тоже продолжают
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