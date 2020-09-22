Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников

Власти Индонезии постоянно предпринимают новые меры для недопущения ранних браков. Например, повысили минимальный возраст для бракосочетания с 16 до 19 лет. Но из-за религиозных убеждений некоторые индонезийцы продолжают рано вступать в отношения. Это значит, что они проходят специальную церемонию, живут вместе, но не регистрируют брак в государственных учреждениях.
Также в стране часто происходят похищения невест, что является одним из факторов вступления в брак девочек до 18 лет. Статистика говорит, что таких в Индонезии 31%.
Недавно общественность всколыхнула новость о свадьбе 15-летнего юноши и 12-летней девочки.
Молодые люди познакомились через общих знакомых, пару дней переписывались в WhatsApp и дважды сходили на свидания. Вот только во второй раз парень привёл девушку домой чуть позже 19.30. И её родители сразу же потребовали свадьбы – что соответствует традициям этнической группы Сасаки.
Родители молодого человека пытались отговорить будущих родственников от ранней свадьбы, но те были непреклонны.
Свадьба прошла 12 сентября. Молодым подарили 6 млн индонезийских рупий (примерно 31 тыс рублей).
Недавно общественность всколыхнула новость о свадьбе 15-летнего юноши и 12-летней девочки.
Молодые люди познакомились через общих знакомых, пару дней переписывались в WhatsApp и дважды сходили на свидания. Вот только во второй раз парень привёл девушку домой чуть позже 19.30. И её родители сразу же потребовали свадьбы – что соответствует традициям этнической группы Сасаки.
Родители молодого человека пытались отговорить будущих родственников от ранней свадьбы, но те были непреклонны.
Свадьба прошла 12 сентября. Молодым подарили 6 млн индонезийских рупий (примерно 31 тыс рублей).
И теперь молодые живут с родителями мужа, который продолжает учиться в средней школе, а его супруга в начальной.
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Рановато им ещё пока иб.аца.