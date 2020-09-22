Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников

Также в стране часто происходят похищения невест, что является одним из факторов вступления в брак девочек до 18 лет. Статистика говорит, что таких в Индонезии 31%.



Недавно общественность всколыхнула новость о свадьбе 15-летнего юноши и 12-летней девочки.

Молодые люди познакомились через общих знакомых, пару дней переписывались в WhatsApp и дважды сходили на свидания. Вот только во второй раз парень привёл девушку домой чуть позже 19.30. И её родители сразу же потребовали свадьбы – что соответствует традициям этнической группы Сасаки.



Родители молодого человека пытались отговорить будущих родственников от ранней свадьбы, но те были непреклонны.



Свадьба прошла 12 сентября. Молодым подарили 6 млн индонезийских рупий (примерно 31 тыс рублей).