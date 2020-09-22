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Сообщество Жизнь 376 постов • 192 подписчика подписаться
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Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников

Муж учится в средней школе, а супруга – в начальной. Индонезию потрясла свадьба школьников (3 фото)

Автор:
22 сентября 2020 19:52
Сообщество : Жизнь
Метки: индонезия   несовершеннолетние   подростки   ранний брак   свадьба   традиции   
1368
3
Власти Индонезии постоянно предпринимают новые меры для недопущения ранних браков. Например, повысили минимальный возраст для бракосочетания с 16 до 19 лет. Но из-за религиозных убеждений некоторые индонезийцы продолжают рано вступать в отношения. Это значит, что они проходят специальную церемонию, живут вместе, но не регистрируют брак в государственных учреждениях.

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Метки: индонезия   несовершеннолетние   подростки   ранний брак   свадьба   традиции   
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25k
parallax Час назад
Религия зло.
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8k
ss parallax Час назад
Да. Опиум для народа. Старина Карл был прав.
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1k
ALISA2 40 минут назад
Ну а чё, всё норм. Лиж бы интимной жизни не было до поры до времени.
Рановато им ещё пока иб.аца.
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1k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
В 15 лет я только первый раз поцеловался с девушкой
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2k
Frank Borman 44 минуты назад
Ерунда. Магомет женился на Аише, когда той было 9 лет. Так что все нормально. Муслимы Индонезии всего лишь подражают своему пророку.
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15k
Марина Frank Borman 18 минут назад
Немного не так. Когда ей было 6 женился, а когда она выросла в здоровую 9летнюю кобылу то выипал.
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161
Остап Ива́нович. 52 минуты назад
12 лет - это уже старая дева..
12 лет - это уже старая дева..
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15k
Марина 52 минуты назад
Это ж как надо ребёнка ненавидеть, чтобы избавиться от него при первой же возможности и под дурацким предлогом.
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8k
Атеист Марина 42 минуты назад
Дело вряд ли в этом. У них религиозные убеждения, это глупо, но так и есть. Личности, помешанные на религии, могут творить такие глупости, что ужс.
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