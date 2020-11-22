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В Петербурге кондуктор, защищаясь, выстрелил в безбилетника

В Петербурге кондуктор, защищаясь, выстрелил в безбилетника (3 фото)

Автор:
22 ноября 2020 11:55
Метки: безбилетник   заяц   стрельба   травмат   трамвай   
506
3
В Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в безбилетника. Инцидент произошёл на улице Бухарестской.
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Метки: безбилетник   заяц   стрельба   травмат   трамвай   
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
В Петербурге кондуктор, защищаясь, выстрелил в безбилетника
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330
Лимонадный Джо 10 минут назад
Каждому контролёру по "Макарова"! Оплата под дулом пистолета! Романтично!!!
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316
Aurelian 58 минут назад
Видео снизу. Черножопая тварь творит что хочет- терпилы сидят смотрят. У меня все.
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283
andrey Aurelian 20 минут назад
а где вы видели что бы рабы на хозяина голос повысили ,я уже не говорю что бы руку подняли ?
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62
Олег Час назад
Ну вот, всё культурненько. Никаких мордобоев с поножовщинами. Просто выстрел с травмата и выломанная дверь в трамвае. Чудненько
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35k
Андрей Бертон Автор поста 2 часа назад
Не знаю почему, но видео в пост не проходит.
Ссылка www.youtube.com
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
..кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб рёбер и травму головы... Так он что в себя стрелял?..
..кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб рёбер и травму головы... Так он что в себя стрелял?..
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35k
Андрей Бертон Автор поста Я Только спросить. 2 часа назад
Смотрите видео и всё станет ясно.
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283
andrey Я Только спросить. 19 минут назад
так ты из этих " не читал но осуждаю "?
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Автор дегенерат, зачем два раза одно и то же, слово в слово писать
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11k
Сергей 2 часа назад
А была шутка, что питерские кондукторы должны ходить с пакетами и мачете?нет ещё? Тогда оставлю её тут.
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10k
Анатолий Соколов Сергей Час назад
а зачем им это? достаточно верёвки привязать хулигана к рельсам - остальное сделает трамвай ...
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2k
Core Анатолий Соколов Час назад
Трамваем не культурно, а Питер всеж культурная столица как никак
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10k
Анатолий Соколов Core Час назад
но можно устроить перфоманс - с декламацией стихов типа "белые головки на солнце лежат / трамвай переехал отряд октябрят" - и тогда будет вполне культурно и современно ...
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