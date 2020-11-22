В Петербурге кондуктор, защищаясь, выстрелил в безбилетника

Как пишет Telegram-канал «112», нетрезвый пассажир отказался платить за проезд и стал хамить женщине-кондуктору. За неё вступился коллега. Он попытался уговорить «зайца» купить билет, но тот отказался и напал на мужчину. В ходе потасовки кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил в злоумышленника. Безбилетник сбежал, выломав дверь трамвая.



Сообщается, что кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб рёбер и травму головы.