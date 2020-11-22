В Петербурге кондуктор, защищаясь, выстрелил в безбилетника

В Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в безбилетника. Инцидент произошёл на улице Бухарестской.
Как пишет Telegram-канал «112», нетрезвый пассажир отказался платить за проезд и стал хамить женщине-кондуктору. За неё вступился коллега. Он попытался уговорить «зайца» купить билет, но тот отказался и напал на мужчину. В ходе потасовки кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил в злоумышленника. Безбилетник сбежал, выломав дверь трамвая.
Сообщается, что кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб рёбер и травму головы.
Сообщается, что кондуктору понадобилась помощь медиков. У него диагностировали ушиб рёбер и травму головы.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- «Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»
- Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
- В Вене произошла серия спланированных терактов
- "Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО
- "Появились из ниоткуда": очевидцы рассказали об атаке террористов в Вене
Метки: безбилетник заяц стрельба травмат трамвай
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...