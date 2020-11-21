«Флот здесь!». Яростный абордаж «Альтмарка»

25 сентября 1939 года тяжёлый крейсер Admiral Graf Spee («Адмирал граф Шпее») получил приказ о начале крейсерских операций. В ходе рейда, длившегося почти 3 месяца, были потоплены 11 британских торговых судов. И всё это время «карманный линкор» сопровождал танкер Altmark («Альтмарк»), которому было суждено войти в историю.
Рейдерская операция «Шпее» закончилась 17 декабря у залива Ла-Плата. Британская эскадра изловила «карманный линкор», после чего тяжёлый крейсер был затоплен собственным экипажем.
«Альтмарк», сопровождавший и снабжавший рейдер, остался без прикрытия. Капитан судна Хайнрих Дау принял решение вернуться в Германию. Тем временем на борту «Альтмарка» находились в плену 300 моряков — члены команды британских судов, ставших жертвами «Адмирала графа Шпее».
«Альтмарк», сопровождавший и снабжавший рейдер, остался без прикрытия. Капитан судна Хайнрих Дау принял решение вернуться в Германию. Тем временем на борту «Альтмарка» находились в плену 300 моряков — члены команды британских судов, ставших жертвами «Адмирала графа Шпее».
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Несмотря на высокий риск быть остановленным английскими кораблями, танкер сумел пересечь Атлантический океан незамеченным. К февралю 1940 года «Альтмарк» приблизился к Скандинавскому полуострову. Капитан Дау планировал дойти до Германии через территориальные воды Норвегии, которая сохраняла нейтралитет. По международному морскому закону только норвежские корабли могли остановить иностранное судно вблизи своих берегов.
Но план капитана теплохода не оправдал себя — «Альтмарк» был остановлен норвежским миноносцем. Этим осмотром нейтральная Норвегия загнала себя в неудобное положение. Обнаружив на борту пленных, норвежские моряки предстали перед выбором: сообщить о пленных Великобритании или отпустить судно.
Главнокомандующий военно-морскими силами Норвегии Генри Дизен дал приказ остановить досмотр. Спустя два дня «Альтмарк» в сопровождении норвежских кораблей продолжил путь в Германию.Однако незашифрованные радиопереговоры норвежских моряков засекли британские корабли. Англичане сразу поняли, что на борту танкера находятся пленные английские моряки.
На перехват судна был отправлен отряд эсминцев во главе с HMS Cossack («Казак»). Английские эсминцы, нарушив международные соглашения, вошли в воды Норвегии. Навстречу британским кораблям направились и норвежские миноносцы. Норвегия находилась между молотом и наковальней.
Но план капитана теплохода не оправдал себя — «Альтмарк» был остановлен норвежским миноносцем. Этим осмотром нейтральная Норвегия загнала себя в неудобное положение. Обнаружив на борту пленных, норвежские моряки предстали перед выбором: сообщить о пленных Великобритании или отпустить судно.
Главнокомандующий военно-морскими силами Норвегии Генри Дизен дал приказ остановить досмотр. Спустя два дня «Альтмарк» в сопровождении норвежских кораблей продолжил путь в Германию.Однако незашифрованные радиопереговоры норвежских моряков засекли британские корабли. Англичане сразу поняли, что на борту танкера находятся пленные английские моряки.
На перехват судна был отправлен отряд эсминцев во главе с HMS Cossack («Казак»). Английские эсминцы, нарушив международные соглашения, вошли в воды Норвегии. Навстречу британским кораблям направились и норвежские миноносцы. Норвегия находилась между молотом и наковальней.
Командир «Казака» Филип Виан, оказавшись в сложном положении, отправил радиограмму в Лондон. В ответ премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль лично дал прямой приказ освободить пленных. Офицер и 20 моряков взяли в руки огнестрельное оружие.
В 11 часов вечера британский эсминец дал ход и направился к «Альтмарку», который, в свою очередь, заметил приближающийся «Казак». Эсминец догнал танкер и прижался к борту. Английские моряки взяли на абордаж немецкое судно.
В 11 часов вечера британский эсминец дал ход и направился к «Альтмарку», который, в свою очередь, заметил приближающийся «Казак». Эсминец догнал танкер и прижался к борту. Английские моряки взяли на абордаж немецкое судно.
Экипаж «Альтмарка» не собирался сдаваться. Дело дошло до стрельбы и рукопашного боя. Некоторые моряки пытались сбежать по тонкому льду, но и они были обстреляны. В момент освобождения пленники закричали: «Флот здесь!». Эта фраза впоследствии стала для англичан боевым кличем.
За время абордажа было убито 7 немецких моряков, многие получили ранения. Среди английской команды был ранен один человек.
«Казак» принял на борт освобождённых матросов, после чего вернулся на родину. Немецкое судно отправилось домой лишь 22 марта.
За время абордажа было убито 7 немецких моряков, многие получили ранения. Среди английской команды был ранен один человек.
«Казак» принял на борт освобождённых матросов, после чего вернулся на родину. Немецкое судно отправилось домой лишь 22 марта.
Освобождение английских моряков имело страшные последствия для Норвегии. Норвегия не препятствовала прохождению немецкого судна с пленными в надежде сохранить нейтралитет. Но бездействие норвежских кораблей при абордаже было расценено Германией как содействие Великобритании.
Инцидент с «Альтмарком» стал формальным поводом для германского вторжения в Норвегию. В результате двух месяцев ожесточённых боёв Норвегия была оккупирована и оставалась под контролем Германии вплоть до конца Второй мировой войны.
Инцидент с «Альтмарком» стал формальным поводом для германского вторжения в Норвегию. В результате двух месяцев ожесточённых боёв Норвегия была оккупирована и оставалась под контролем Германии вплоть до конца Второй мировой войны.
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