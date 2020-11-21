«Флот здесь!». Яростный абордаж «Альтмарка»

Несмотря на высокий риск быть остановленным английскими кораблями, танкер сумел пересечь Атлантический океан незамеченным. К февралю 1940 года «Альтмарк» приблизился к Скандинавскому полуострову. Капитан Дау планировал дойти до Германии через территориальные воды Норвегии, которая сохраняла нейтралитет. По международному морскому закону только норвежские корабли могли остановить иностранное судно вблизи своих берегов.



Но план капитана теплохода не оправдал себя — «Альтмарк» был остановлен норвежским миноносцем. Этим осмотром нейтральная Норвегия загнала себя в неудобное положение. Обнаружив на борту пленных, норвежские моряки предстали перед выбором: сообщить о пленных Великобритании или отпустить судно.



Главнокомандующий военно-морскими силами Норвегии Генри Дизен дал приказ остановить досмотр. Спустя два дня «Альтмарк» в сопровождении норвежских кораблей продолжил путь в Германию.Однако незашифрованные радиопереговоры норвежских моряков засекли британские корабли. Англичане сразу поняли, что на борту танкера находятся пленные английские моряки.



На перехват судна был отправлен отряд эсминцев во главе с HMS Cossack («Казак»). Английские эсминцы, нарушив международные соглашения, вошли в воды Норвегии. Навстречу британским кораблям направились и норвежские миноносцы. Норвегия находилась между молотом и наковальней.