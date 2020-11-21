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«Флот здесь!». Яростный абордаж «Альтмарка»

«Флот здесь!». Яростный абордаж «Альтмарка» (4 фото)

Автор:
21 ноября 2020 23:18
Метки: Военно-морской флот   великобритания   вторая мировая война   история   корабли   
606
4
25 сентября 1939 года тяжёлый крейсер Admiral Graf Spee («Адмирал граф Шпее») получил приказ о начале крейсерских операций. В ходе рейда, длившегося почти 3 месяца, были потоплены 11 британских торговых судов. И всё это время «карманный линкор» сопровождал танкер Altmark («Альтмарк»), которому было суждено войти в историю.
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Метки: Военно-морской флот   великобритания   вторая мировая война   история   корабли   
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2k
Frank Borman 10 часов назад
"Своих не бросаем!" - У.Черчилль.
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Пафнутий 3 часа назад
Какое-то странное соотношение потерь. Семь убитых и "множество раненных" с одной, и один раненный с другой. Хотя по логике, атакующая сторона, если атака не происходит внезапно, должна нести большие потери. Видимо эта история, естественно рассказанная англичанами, что-то недоговаривает.
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19k
Davy Jones Пафнутий Час назад
Англичане известные свистуны
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21k
Dobry vojak Svejk 7 часов назад
То, что "Шпее" сопровождали судна знал, а вот то, что танкер успел удрать от флота Ея Величества не знал )
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Александр Сучков 10 часов назад
"Абордаж судна Altmark поздним вечером 16 февраля 1940 года" с беспилотника что ли снимали?)))
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44k
Albert GER Александр Сучков 9 часов назад
Даже тогда у них "батарейки не сели")))
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