В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС

Вчера вечером, 20 ноября, на улице Красных Партизан в Краснодаре сотрудники ДПС подрались с подростками. Точная причина конфликта неизвестна, но говорят, что правоохранители остановили подозрительный автомобиль, из которого вышли несколько подростков 15-17 лет и беспричинно начали материть стражей порядка. По другой версии, группа молодых людей просто проходила мимо, громко и нецензурно выражаясь, полицейский сделал им замечание, а в ответ услышал трехэтажный мат в свой адрес.

Так или иначе, но в ролике видно, что "дети" сильно разозлили ДПСников, и между ними завязалась потасовка.

"А что ты ссышь, чего ты побежал? Иди сюда", - кричит полицейский одному из дебоширов.