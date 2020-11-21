В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС

"Они же дети" грубо оскорбили полицейских, а когда их начали "вязать", вспомнили, что они малолетки и трогать их нельзя. Но это их не спасло.
Вчера вечером, 20 ноября, на улице Красных Партизан в Краснодаре сотрудники ДПС подрались с подростками. Точная причина конфликта неизвестна, но говорят, что правоохранители остановили подозрительный автомобиль, из которого вышли несколько подростков 15-17 лет и беспричинно начали материть стражей порядка. По другой версии, группа молодых людей просто проходила мимо, громко и нецензурно выражаясь, полицейский сделал им замечание, а в ответ услышал трехэтажный мат в свой адрес.
Так или иначе, но в ролике видно, что "дети" сильно разозлили ДПСников, и между ними завязалась потасовка.
"А что ты ссышь, чего ты побежал? Иди сюда", - кричит полицейский одному из дебоширов.
Когда запахло жаренным, подростки вспомнили, что они малолетки и их трогать нельзя. Очевидцы происшествия тоже встали на сторону "детей" и попытались их вызволить из рук правоохранителей.
В ролике видно, как подростки сопротивляются полицейским и даже пытаются с ними бороться. В итоге самого буйного подростка, который лез с кулаками на сотрудника ДПС, уложили на асфальт. Что с ними сделали дальше, история умалчивает.
Тем не менее в пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что некоторые участники потасовки состоят на учете "в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции". Сейчас собранные материалы передаются в Следственный комитет для принятия "законного процессуального решения".
Источник:
- Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией
- Пассажиры самолета Сочи - Москва подрались во время выхода из салона
- Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге
- "Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
- В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС
Понравилось40
Но,черт возьми, тазеры-то или дубинки с газом им выдать нельзя?
(ауе - анальные утехи ежедневно)
Особо буйных гномов на малолетку, остальным китайское до первого косяка.
вот с одной стороны - п.о.х.у.й,
а с другой - п.о.х.у.Ю вообще
я и пишу поэтому, двоякое, потому что те же менты могут в отделении просто так отмудохать, как н.е.х.у.й делать
И да, почему шокеры милиции не выдают?
-правозащитница,блть.
Расстрелять!
не помню точно.