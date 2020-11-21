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В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС

В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 ноября 2020 22:56
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дпс   краснодар   подростки   полиция   потасовка   
855
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"Они же дети" грубо оскорбили полицейских, а когда их начали "вязать", вспомнили, что они малолетки и трогать их нельзя. Но это их не спасло.

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Метки: видео   дпс   краснодар   подростки   полиция   потасовка   
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27  комментариев
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6k
Barachek_Obachek Час назад
Если самому отвечать рано должны отвечать родители
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1k
Mellivora 20 минут назад
Мля, я понимаю что огнестрел менты боятся применять, да и культуры у нас нет применения ОГ.
Но,черт возьми, тазеры-то или дубинки с газом им выдать нельзя?
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18
Миша 22 минуты назад
бедные беззащитные ДПС, их уже дети обижают. damage per second
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469
LinkLine Полчаса назад
ауешники, видно только что с ху.я соскочили, и как всегда, нет нет да появится тупая пи.зда на заднем плане
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7k
Михалыч Полчаса назад
Но самые ублюдочные, это их "адвокаты" снимающие и орущие. Этих тоже в обезьянник надо, на 15 суток.
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90
parhi Полчаса назад
Где там "дети" то? Жирные свиньи скачут какие-то. ДПС молодцы.
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7k
Михалыч Полчаса назад
Этим малолеткам АУЕшным, надо было перцу дать понюхать и дубинками отметелить как следует, пусть потом, как змагары, устраивают конкурс самой синей жопы.
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
Сраные приспешники-ауешники
(ауе - анальные утехи ежедневно)
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2k
Директор свежего воздуха Полчаса назад
Озвучивающую за кадром лошадь надо было-бы тоже прицепом.
Особо буйных гномов на малолетку, остальным китайское до первого косяка.
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4k
Elmaestro Полчаса назад
двоякое какое-то ощущение:
вот с одной стороны - п.о.х.у.й,
а с другой - п.о.х.у.Ю вообще
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9k
ss Elmaestro Полчаса назад
Ну да. Пока эти малолетние дебилы не выросли и не набили тебе ебл... пардон... лицо, тебе и правда пох.
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4k
Elmaestro ss 21 минуту назад
никто тебе ничего не сделает, пока ты сам не нарвешься...
я и пишу поэтому, двоякое, потому что те же менты могут в отделении просто так отмудохать, как н.е.х.у.й делать
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3k
Игорь 36 минут назад
Ну вот этого пухляша в белой футболке что не задержали? Повошкались, потолкались и дпсник ушёл. Выдохся? Физо надо заниматься. Да и статейки из кодексов повторять за 20 минут до заступления на смену. А так ни рыба, ни мясо.
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344
Александр 38 минут назад
АУЕшники конченные. Ни один офицер ДПС будучи в здравом уме (да-да, есть и такие) не будет на ровном месте крутить ласты малолетке. Значит были на то основания. «Возьми телефон, МАМЕ позвони»...
И да, почему шокеры милиции не выдают?
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566
евгений 41 минуту назад
Я понять не могу, че они с ними разговаривают?? Че за х*ета? В любой стране [мат] цивилизованной, он даже рукава полицая не успел бы коснуться, получил разряд. В лучшем случае. Да какая разница, подросток не подросток. Подросток че, меньшую опасность представляет?
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3k
Dmitry_61rus 46 минут назад
Эктраполирую на свой город. Подростки катались на машине, вокруг какой нибудь кофейни (пару кварталов в одну сторону, пару в другую) или шаурмятни популярной в своей среде. Причем с музыкой для глухих, чтобы даже они слышали насколько они крутые. Тут гаишники их и заметили, они не долго думая к этой шаурмятне, тоесть в стаю вернулись. Моё IMXO.
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16k
бат св Dmitry_61rus 40 минут назад
так и есть. вечером стаи мутантов на кредитных жоповозках кучкуются у кормушек с дерьмом. Утром вся округа вокруг ларьков завалена обьедками,мусором и конечно же обоссана
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16k
бат св 51 минуту назад
снимающей и коментирующей суке для профилактики дубинкой по горбу пару раз.
-правозащитница,блть.
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344
Александр бат св 36 минут назад
Скоротечно причиталось - дубинкой по ГОРЛУ дать...
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469
LinkLine бат св Полчаса назад
лучше не по горбу а по гробу
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727
Павел 53 минуты назад
У нас полно зон для малолетних
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3k
lexa 56 минут назад
фильм "сволочи" смотрели?
Расстрелять!
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3k
lexa 55 минут назад
или закопать!
не помню точно.
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29k
parallax Час назад
Ох уж эти сердобольные прохожие. Помню давно сам был свидетелем потасовки во дворе. Когда соседка сделала соплякам замечание на счёт громкого мата под окном, юнцы полезли на неё с кулаками. В поддержку выскочил её муж и навешал щенкам люлей. Когда я спустился к подьезду, уже две проходящие мимо дамочки кричали, что убивают детей и надо вызвать милицию.
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